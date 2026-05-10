শক্তিগড়ে রসের বন্যা! শুভেন্দুর জয়োৎসবে 'উধাও' ল্যাংচা, দেদার বিকোচ্ছে মিহিদানা-সীতাভোগ

শক্তিগড়ে রসের বন্যা! শুভেন্দুর জয়োৎসবে 'উধাও' ল্যাংচা, দেদার বিকোচ্ছে মিহিদানা-সীতাভোগ
শপথের মিষ্টি স্বাদ! কাউন্টারে হুড়োহুড়ি । ট্রেতে ল্যাংচা উঠছে, মুহূর্তে শেষ । পাশে মিহিদানা ঝরছে সোনালি বৃষ্টির মতো, সীতাভোগের প্যাকেট বাঁধতে বাঁধতে হাত ব্যথা দোকানিদের।
Published : May 10, 2026 at 3:09 PM IST
শক্তিগড়, 9 মে: সন্ধে নামতেই জাতীয় সড়কের ধারে আচমকা যেন নেমে এল মিষ্টির ঝড় । একের পর এক বাস থামছে, গাড়ি থেকে নেমে আসছেন গেরুয়া পতাকা হাতে উচ্ছ্বসিত মানুষ । কারও গলায় 'জয় শ্রীরাম', কারও হাতে গরম ল্যাংচার বাক্স । ব্রিগেডে শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ দেখে ফেরার পথে শক্তিগড় শনিবার রাতে পরিণত হল এক রাজনৈতিক 'মিষ্টি মহোৎসবে' ।
কড়াইভর্তি টগবগে রসে তখন ডুবছে লম্বা লম্বা ল্যাংচা । দোকানের কর্মীরা গরম তেলে ভাজছেন, আর ভাজা শেষ হওয়ার আগেই কাউন্টারে হুড়োহুড়ি । ট্রেতে ল্যাংচা উঠছে, মুহূর্তে শেষ । পাশে মিহিদানা ঝরছে সোনালি বৃষ্টির মতো, সীতাভোগের প্যাকেট বাঁধতে বাঁধতে হাত ব্যথা দোকানিদের । এমন বিক্রি নাকি দুর্গাপুজোতেও অনেক সময় হয় না !
কলকাতার ব্রিগেডে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ জাতীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী । সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত দেখে ফেরার পথে পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, হুগলি থেকে আসা বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ঢল নামে শক্তিগড়ে । আর রাজনৈতিক উত্তাপ গিয়ে মিশল রসে টইটম্বুর ল্যাংচার হাঁড়িতে ।
খণ্ডঘোষের বিজেপি নেতা কৌশিক মণ্ডল হাসতে হাসতে বললেন, "শুধু সরকার গঠন হয়নি, আমাদের কাছে এটা আবেগের দিন । তাই ভাবলাম, শক্তিগড়ে না থামলে উদযাপনটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । গ্রামের সবাইকে মিষ্টিমুখ করাবো ।"
দোকানের সামনে তখন যেন মেলা । কেউ গাড়ির বনেটে বসে গরম ল্যাংচা খাচ্ছেন, কেউ বাক্স হাতে সেলফি তুলছেন । আবার কেউ চিৎকার করে বলছেন, "দশ কেজি মিহিদানা আগে দিন !" অনেক দোকানে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, কর্মীদের আলাদা করে ভিড় সামলাতে হয় ।
ব্যবসায়ী বিদ্যুৎ সাহা বললেন, "হঠাৎ করে এমন ভিড় হবে বুঝতেই পারিনি । ল্যাংচা কড়াই থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে । পাঁচ টাকার থেকে কুড়ি টাকার- সব সাইজের ল্যাংচারই ব্যাপক চাহিদা ।" আরেক ব্যবসায়ী সৌমেন ধারা আক্ষেপের সুরে বলেন, “আজ আরও দ্বিগুণ মিষ্টি বানালে তাও কম পড়ত । মানুষ শুধু খাচ্ছেন না, ব্যাগভর্তি করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন । এত বিক্রি বহু দিন দেখিনি ।"
শুধু রাজনৈতিক পালাবদল নয়, এ দিন যেন বাংলার চিরন্তন 'মিষ্টিমুখ' সংস্কৃতিও নতুন করে ধরা দিল শক্তিগড়ে । ব্রিগেডের রাজনৈতিক উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত এসে থামল রস ঝরা ল্যাংচার প্লেটে । আর সেই প্লেট থেকেই শনিবার রাতের বাংলার নতুন রাজনৈতিক আবহের সবচেয়ে মিষ্টি ছবিটা উঠে এল শক্তিগড়ের জাতীয় সড়কের ধারে ।