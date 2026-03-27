ভোটে বিজেপির ভাগ্য গড়ে দেবে রাঢ়বঙ্গের 56 আসন! 'হাওয়া বদলে’র দাবি সৌমিত্রর

ভোটে বিজেপির ভাগ্য গড়ে দেবে রাঢ়বঙ্গের 56 আসন! 'হাওয়া বদলে’র দাবি সৌমিত্রর
একুশের ভোটে 200 পারের স্বপ্ন পূরণ হয়নি ৷ এবারে ? ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি বিষ্ণুপুরের বিজেপির সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ সাক্ষাৎকার নিলেন সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : March 27, 2026 at 9:35 PM IST
দুর্গাপুর, 27 মার্চ: নির্বাচনের আগেই রাঢ়বঙ্গকে ঘিরে বড় দাবি গেরুয়া শিবিরের । দক্ষিণবঙ্গের 56টি বিধানসভা আসনের সিংহভাগেই বিজেপি জয় পাবে, এমনই আত্মবিশ্বাসী দাবি করলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ । ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ, অতীতের ভুল এবং এবারের কৌশল সবই খোলাখুলি তুলে ধরেছেন ।
এসআইআর-পরবর্তী রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে বাংলার মসনদ কার দখলে থাকবে, তা নিয়ে যখন রাজ্য জুড়ে জোরদার বিশ্লেষণ চলছে, তখন সৌমিত্রর এই মন্তব্য নতুন করে জল্পনা উসকে দিয়েছে ।
প্রশ্ন: রাঢ়বঙ্গের 56টি আসন নিয়ে এতটা আত্মবিশ্বাস কেন ?
সৌমিত্র: গতবার আমরা অনেকটাই হাওয়ার উপর নির্ভর করেছিলাম । কিন্তু বাস্তব বলছে, সাংগঠনিকভাবে আমরা পিছিয়ে ছিলাম । সেই জায়গাগুলো আমরা এবার অনেকটা শক্ত করেছি । স্থানীয় নেতৃত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । তাই এবারের লড়াইয়ে আমরা অনেক বেশি প্রস্তুত ।
প্রশ্ন: 2021 এর নির্বাচনে দক্ষিণবঙ্গে কেন পিছিয়ে পড়েছিল বিজেপি ?
উত্তর: উত্তরবঙ্গে আমরা ভালো ফল করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে সংগঠন, সব ক্ষেত্রেই কিছু ত্রুটি ছিল । পূর্ব বর্ধমানে আমরা খাতা খুলতেই পারিনি । পশ্চিম বর্ধমানে 9টির মধ্যে মাত্র 3টি আসন পেয়েছিলাম । বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ভালো ফল হলেও অন্য জেলাগুলিতে পিছিয়ে পড়েছিলাম ।
প্রশ্ন: এবারের নির্বাচনে কী বদল এনেছেন?
উত্তর: সবচেয়ে বড় বদল প্রার্থী বাছাইয়ে । এবার আমরা স্থানীয় প্রার্থীদের উপরই ভরসা রেখেছি । যাঁরা এলাকায় কাজ করেছেন, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, তাঁদেরই টিকিট দেওয়া হয়েছে । এতে সংগঠন আরও মজবুত হয়েছে ।
প্রশ্ন: আপনার বক্তব্যে শোনা যাচ্ছে, লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে নয়, 'ব্যবসায়ীদের' সঙ্গে ! বিষয়টা কী ?
উত্তর: হ্যাঁ, আমি সেটা বলেছি । কারণ তৃণমূল কংগ্রেস অনেক জায়গায় ব্যবসায়ী প্রার্থীদের নামাচ্ছে । ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ কমে যাচ্ছে । আমাদের লড়াই সেই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, যারা অর্থবল দিয়ে ভোটের সমীকরণ বদলাতে চায় ।
প্রশ্ন: দুই 24 পরগনায় ভোট নিয়ে আগেও অভিযোগ উঠেছে । এবারে কী পরিবর্তন দেখছেন ?
উত্তর: আগেরবার অনেক জায়গায় মানুষ ভোট দিতে পারেননি । কিন্তু এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি বেশি থাকবে । মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস । সেখান থেকেও ভালো ফল আসবে ।
প্রশ্ন: আপনার নিজের রাজনৈতিক জীবনে 2014-র অভিজ্ঞতা কতটা প্রভাব ফেলেছে?
উত্তর: 2014 সালে আইনি জটিলতার কারণে আমি নিজের কেন্দ্রে ঢুকতে পারিনি । দুর্গাপুরে বসেই ভোট পরিচালনা করেছি । কিন্তু যদি কোনও জনপ্রতিনিধি পাঁচ বছর ভালো কাজ করেন, তাহলে তিনি না থাকলেও মানুষ তাঁকে ভোট দেন, এই অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে ।
প্রশ্ন: রাঢ়বঙ্গের চারটি লোকসভা কেন্দ্র-কাটোয়া, বর্ধমান, বোলপুর ও বাঁকুড়া, এই অঞ্চলে বিজেপির সম্ভাবনা কতটা?
উত্তর: এই চারটি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত 28টি বিধানসভা আসনের সিংহভাগেই আমরা এগিয়ে থাকব । কাটোয়া, বর্ধমান, বোলপুর সব জায়গা থেকেই তৃণমূল ও সিপিএমের কর্মীরা আমাদের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন ।
প্রশ্ন: তাহলে কি ধরে নেওয়া যায়, এবারে রাজ্যে সরকার গঠনের ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত ?
উত্তর: আমরা অত্যন্ত আশাবাদী । মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের ইচ্ছা স্পষ্ট । এবার রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা পাবে, এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে ।
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সে বার বিজেপির বাংলা দখলের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি । কিন্তু এবারে সমীকরণ বদলাবে বলেই দাবি গেরুয়া শিবিরের । ভোটের আগে তাই রাঢ়বঙ্গ হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু । তবে সৌমিত্র খাঁয়ের এই 'আত্মবিশ্বাস' কতটা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজ্য রাজনীতির ।
