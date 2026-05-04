শক্তঘাঁটি উত্তরবঙ্গে এবার আরও শক্তিবৃদ্ধি বিজেপির

2021 সালে বিজেপি যে ফল করেছিল উত্তরবঙ্গে৷ এবার তার থেকেও বেশি আসন পেয়েছে৷

বিধানসভা ভোটে জয়ের পর বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস (নিজস্ব ছবি)
Published : May 4, 2026 at 11:09 PM IST

জলপাইগুড়ি, 4 মে: উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্তঘাঁটি৷ সেটা এর আগেও প্রমাণিত হয়েছে। ছাব্বিশের নির্বাচনে সেই প্রমাণ আরও একবার মিলল৷ এবার উত্তরবঙ্গের 54টি আসনের মধ্যে 39টি আসনে জিতেছে বিজেপি। জলপাইগুড়ি (মোট আসন 7), আলিপুরদুয়ার (মোট আসন 5), দার্জিলিং (মোট আসন 5), কালিম্পং (আসন 1) সব আসনে জিতেছে বিজেপি৷

উত্তর দিনাজপুরের ন’টি আসনের মধ্যে চারটি আসনে জিতেছে বিজেপি৷ দক্ষিণ দিনাজপুরে ছ’টি আসনের মধ্যে বিজেপি তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে। কোচবিহার জেলায় ন’টি আসনের মধ্যে আটটি বিজেপির দখলে গিয়েছে৷ মালদায় 12টির মধ্যে ছ’টি আসনে বিজেপির দিকে চলে গিয়েছে৷

বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বড় শিল্প চা-শিল্প। দার্জিলিং, তরাই ডুয়ার্সে এই চা-বলয়ে এবার লোকসভা ভোটের মতো এবারও বিজেপি প্রার্থীকেই আশীর্বাদ করেছেন চা-শ্রমিকরা। চা-শ্রমিকদের মূলত ন্যূনতম মজুরির দাবি ছিল দীর্ঘদিনের৷ 15 বছরে এই মজুরি লাগু করতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। অন্যদিকে সীমান্তবর্তী এলাকায় সরকার জমি না দেওয়ায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি, সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের ওপর ক্ষোভ ছিলই। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে ইভিএমে৷

ফলে সোমবার ফল প্রকাশ হতে মানুষের এই বহিঃপ্রকাশ দেখে বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে৷ সেই উচ্ছ্বাসের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন৷ জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজেপির জয়ন্তকুমার রায় বলেন, ‘‘উত্তরবঙ্গের বিজেপির শক্তঘাঁটি। আমরা আশা করেছিলাম ভালো ফল করব৷ এত ভালো ফল হবে আশা করিনি। এদিকে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি শ্যামল রায় বলেন, ‘‘তৃণমূল সরকার যেভাবে অত্যাচার করেছে, তারই ফল এই পরিমাণ।’’ একই কথা বিজেপি নেত্রী মিতালি রায় ও প্রীতি বর্মনেরও।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ একসময় সিপিএম ও কংগ্রেসের শক্তঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল৷ কিন্তু 2011 পরবর্তী সময় থেকে উত্তরে ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি করতে শুরু করে তৃণমূল৷ এরই মধ্য়ে 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেখানে পদ্ম-ফোটে৷ উত্তরবঙ্গের দু’টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি৷ একটি আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট৷ আর দ্বিতীয়টি মালদার বৈষ্ণবনগর৷

সেই শুরু হয়৷ এর পর উত্তরবঙ্গে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে পদ্মের চাষ৷ তার প্রমাণ মেলে 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে৷ উত্তরবঙ্গে লোকসভার আসন সংখ্যা আট৷ এর মধ্যে সাতটি জিতে নেয় বিজেপি৷ তার পর 2021 এর বিধানসভা নির্বাচনে 31টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি৷ এবার সেই সংখ্যাটাই পৌঁছে গেল 39-এ৷ এর মাঝে গিয়েছে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন৷ সেখানেও উত্তরে কতৃত্ব ধরে রাখে বিজেপি৷ ছয়টি আসনে জয়ী হয় গেরুয়া শিবির৷

