মতুয়া-গড়ে নিশ্চিহ্ন তৃণমূল, বিজেপির দখলে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি
Gaighata Panchayat Samiti: শুক্রবার গাইঘাটা পঞ্চায়েত বিনাবাধায় বিজেপি দখল করেছে ৷ ভোটাভুটিতে উপস্থিত থেকে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে তৃণমূলের পাঁচ সদস্য ৷
Published : November 20, 2026 at 11:25 PM IST
গাইঘাটা (উত্তর 24 পরগনা), 20 নভেম্বর: মতুয়া-গড় বনগাঁয় তৃণমূলের শেষ স্মৃতিও মুছে গেল । শুক্রবার বিনাবাধায় হাত বদল হয়ে গেল গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির । 39টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের 31 জন সদস্য থাকলেও ভোটাভুটিতে অংশ নিলেন মাত্র পাঁচ জন । তাঁরা আবার ভোট দিয়েছেন বিজেপিকেই ৷ ফলে সহজ জয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে নিল । গেরুয়া শিবিরের অপর্ণা মণ্ডল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ।
অতীতে বনগাঁ মহকুমার গাইঘাটা-ঠাকুরনগর এলাকা তৃণমূলের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল । বাম জমানার শেষ দিকে 2008 সালে প্রথমবার তৃণমূল গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করেছিল । তারপর টানা 18 বছর সিপিএম বা বিজেপি গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতিতে কার্যত দাঁত ফোটাতে পারেনি ।
2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে ঠাকুরবাড়ির সন্তান শান্তনু ঠাকুর সাংসদ নির্বাচিত হন । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁর মতুয়া মুলুকের চারটি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন । কিন্তু গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির অধরাই থেকে গিয়েছিল ।
2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির 39টি আসনের মধ্যে তৃণমূল এককভাবে 32টি আসনে জয় লাভ করেছিল । লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্য পেলেও পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপি মাত্র সাতটি আসনে জয়লাভ করেছিল । তৃণমূল নেত্রী ইলা বাগচী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ।
গত মে মাসে বিধানসভা নির্বাচনের পর সব হিসেব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে । বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা একে একে বিজেপিতে যোগদান করেছেন । কেউবা পদত্যাগ করে রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছেন । গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাগচী গত 27 অক্টোবর পদত্যাগ করেন । তারপর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয় ।
অবশেষে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে শুক্রবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদের জন্য ভোটাভুটি হয় । পঞ্চায়েত সমিতির 39 জন সদস্যের মধ্যে তৃণমূল ও বিজেপির দুই শিবিরের একজন করে সদস্যের মৃত্যু হয়েছে । বর্তমানে সদস্য সংখ্যা 37 । শুক্রবার ভোটাভুটির সময় দেখা যায়, বিজেপির 6 সদস্যের সকলেই উপস্থিত হয়েছেন । কিন্তু তৃণমূলের 31 জনের মধ্যে মাত্র পাঁচ জন সদস্য মোটামুটিতে অংশগ্রহণ করেন । আরও আশ্চর্যের বিষয়, তৃণমূলের ওই পাঁচ সদস্যই এদিন ভোটাভুটির সময় বিজেপির পক্ষে ভোট দিয়েছেন । ফলে বিজেপির প্রার্থী অপর্ণা মণ্ডল সহজেই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ।
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনের সময় বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক বিজেপির স্বপন মজুমদার উপস্থিত ছিলেন । তিনি বলেন, ‘‘2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আমাদের প্রার্থীরা জয়ী হলেও তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ভোট গণনা করতে দেয়নি । জোর করে পঞ্চায়েত সমিতির দখল করেছিল । বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূল দলটাই উঠে গিয়েছে । তাই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা থেকেই বা আর কী করবেন ! আমাদের দলের অপর্ণা মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন । বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির নতুন বোর্ড সবাইকে নিয়ে গাইঘাটায় উন্নয়নের কাজ করবে । নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি কোনও দল দেখবে না ।’’
গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি অপর্ণা মণ্ডল বলেন, ‘‘মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হলেও পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে আমাদের ঢুকতে দেওয়া হত না । সাধারণ মানুষের জন্য একটা ত্রিপল চাইতে গেলেও আমাদের তৃণমূলের উপর নির্ভর করে থাকতে হত । আজ আমরা পঞ্চায়েত সমিতির নতুন বোর্ড গঠন করেছি । আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যন্ত আমাদের হাতে 17 মাস সময় রয়েছে । এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা উন্নয়নের কাজ করে দেখিয়ে দেব, সদিচ্ছা থাকলে সব কিছুই করা সম্ভব ।’’
গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপি জয়লাভের পর বনগাঁর মতুয়া-গড়ে তৃণমূলের শেষ চিহ্নও মুছে গেল । বিজেপি মতুয়া-গড় দখলের বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনে জয় লাভের পর পদ্ম শিবিরের সমর্থকরা পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ের সামনে সবুজ আবির খেলায় মেতে ওঠেন ।
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