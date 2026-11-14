প্রচারের মুখ যোগী ! ভোট ঘোষণার আগে উত্তরপ্রদেশে 18 সভা মোদির
Uttar pradesh assembly election 2027: আইনশৃঙ্খলার উন্নতি থেকে শুরু করে রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মতো বিষয়কে সামনে রেখে প্রচারে ঝড় তুলবে বিজেপি ।
Published : November 14, 2026 at 1:08 AM IST
নয়াদিল্লি ও লখনউ 14 নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার রীতি নেই বিজেপিতে। উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনেও সেই প্রথা বজায় রাখতে চলেছে গেরুয়া শিবির । আর তাই আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করা হচ্ছে না। তবে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বেই নির্বাচন লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। প্রচারের মুখ তিনিই।
আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নতি, কেন্দ্রের সাহায্যে রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মতো বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে নির্বাচন লড়তে চাইছেন নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অমিত শাহরা।
শুধু তাই নয়, আগামী বছরের গড়াতেই হতে চলা উত্তরদেশ বিধানসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক গুরুত্ব মাথায় রেখে ভোট ঘোষণার আগে কমপক্ষে 18টি জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে তার বেশিরভাগ সরকারি কর্মসূচি । সেখান থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন অথবা শিলান্যাশ হবে। পাশাপাশি হয় নভেম্বর মাসের শেষে নয়তো সংসদের শীতকালীন অধিবেশন মিটলে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
বিজেপির একটি সূত্র ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে, কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে নেতৃত্ব । দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষককে রাজ্য়স্তরের নেতাদের সঙ্গে সমন্বয়ে বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি রাজ্যস্তরের নেতা থেকে একেবারে বুথ লেভেলের কর্মী সকলেই যাতে নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেন তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের মতো উত্তরপ্রদেশের ভোটেও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সংগঠন বৃদ্ধি এবং ভোট-রণকৌশল সামলানোর দায়িত্ব অন্য রাজ্য থেকে আসা নেতাদের দেওয়া হয়েছে।
প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সতর্ক বিজেপি নেতৃত্ব। নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনার শুরুতে ঠিক হয়েছিল অন্তত এক চতুর্থাংশ বিজেপি বিধায়ককে এবার আর টিকিট দেওয়া হবে না । তবে নির্বাচনের সময় যত এগিয়ে আসছে ততই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে এই তালিকাটি। এখন যা খবর তাতে 15 থেকে 20 শতাংশ বিজেপি বিধায়ক টিকিট পাবেন না। বেশ কয়েকজনকে নিজের আসন ছেড়ে অন্য আসন থেকে প্রার্থী হতে হবে । জাতিগত সমীকরণ বিজেপির পক্ষে রাখতেই এই ব্যবস্থা।
নির্বাচনী রণকৌশলের অংশ হিসেবে বসে যাওয়া কর্মীদের নতুন করে কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা । পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা আরএসএসের কর্মী এবং সংগঠনকেও বলা হয়েছে সক্রিয় হতে। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে রাজ্যস্তরের নেতাদের বোঝাপড়ার অভাব রুখতে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরির সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বৈঠক করেছেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন। সেই বৈঠক থেকে কী উঠে এসছে তা অবশ্য প্রকাশ্যে আনা হয়নি
তবে এটুকু পরিষ্কার পরপর দু'বার দেশের সবথেকে বেশি জনসংখ্যার রাজ্যে বড় ব্যবধানে জিতে আসা বিজেপি এবার হ্যাটট্রিক করতে মরিয়া । সাম্প্রতিক অতিতে ভোট চুরির মতো অভিযোগকে সামনে রেখে বিরোধী শিবির যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তা বিজেপির পক্ষে অস্বস্তিকর ।
এমতাবস্থায় উত্তরপ্রদেশ গেরুয়া শিবিরের পাখির চোখ । সেখানে ভালো ফল করতে পারলে একদিকে যেমন আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির শুরুটা ভালো হবে তেমনি বিরোধীদের সমালোচনারও উপযুক্ত জবাব দেওয়া যাবে বলে মনে করছে গেরুয়া শিবিরের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। আর তাই নির্বাচনের বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই ছক সাজাতে শুরু করেছে বিজেপি ।