বিরোধিতা করলেই মামলা ! রাহুলদের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে আক্রমণ সৌগতর

বিরোধিতা করলেই মামলা ! রাহুলদের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে আক্রমণ সৌগতর
রাহুল গান্ধি, পাপ্পু যাদব-সহ একাধিক বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে বারাণসীতে এফআইআর দায়ের । প্রতিবাদকে 'ন্যায্য' বলে দাবি সৌগত রায়ের ।
By ANI
Published : August 2, 2026 at 2:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: সংসদের অন্দরের রাজনৈতিক লড়াই এবার গড়াল থানার দরজায় । বিরোধী জোটের প্রতীকী প্রতিবাদ ঘিরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদব, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব-সহ একাধিক বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার পর জাতীয় রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক । এই আবহেই রাহুলদের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় ।
রবিবার সংবাদমাধ্যমকে সৌগত বলেন, "রাহুল গান্ধি এবং পাপ্পু যাদব যা করেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক । তাঁদের প্রতিবাদ ছিল গণতান্ত্রিক এবং ন্যায্য । বিজেপির একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, কেউ তাদের বিরোধিতা করলেই তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় । বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করাই এখন তাদের রাজনীতি ।" সৌগতের এই মন্তব্যের পর বিরোধী-বিজেপি সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে ।
কী ঘটেছিল সংসদ চত্বরে ?
গত 31 জুলাই সংসদ ভবন চত্বরে বিরোধী সাংসদদের একটি প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় । সেই কর্মসূচিতে পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদব গেরুয়া পোশাক পরে মন্দিরের পুরোহিতের বেশে উপস্থিত হন । প্রতিবাদের অংশ হিসেবে একটি দানের বাক্স বা 'ডোনেশন বক্স' ব্যবহার করে রামমন্দিরের অনুদান এবং দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করা হয় । কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধি-সহ ইন্ডি জোটের একাধিক সাংসদ । বিরোধীদের দাবি, এটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ এবং সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরার একটি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের রূপ । কিন্তু বিজেপি এই কর্মসূচিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে দেখছে ।
বারাণসীতে এফআইআর, অভিযোগে একাধিক বিরোধী নেতা
প্রতিবাদের পর বারাণসীতে দায়ের হওয়া একটি অভিযোগের ভিত্তিতে রাহুল গান্ধি, পাপ্পু যাদব, অখিলেশ যাদব-সহ একাধিক বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করেছে পুলিশ । অভিযোগ, সংসদ চত্বরে অনুষ্ঠিত ওই কর্মসূচির মাধ্যমে সনাতন ধর্মের প্রতীক, ধর্মীয় আচার এবং হিন্দু সমাজের অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে । অভিযোগকারীদের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিবাদের নামে ধর্মকে কটাক্ষ করা হয়েছে, যা আইনত দণ্ডনীয় ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতৃত্ব বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে । শাসকদলের বক্তব্য, রাজনৈতিক লাভের আশায় বিরোধীরা ধর্মীয় প্রতীককে ব্যবহার করে কোটি কোটি হিন্দুর বিশ্বাসকে অপমান করেছেন ।
বিজেপি নেতাদের দাবি, সংসদ দেশের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ মঞ্চ । সেখানে এই ধরনের নাটকীয় প্রতিবাদ শুধু সংসদের মর্যাদাকেই ক্ষুণ্ন করেনি, ধর্মীয় অনুভূতিকেও আঘাত করেছে । তাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।
অনুদান নিয়ে প্রশ্ন তোলা কি অপরাধ ?
বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে কংগ্রেস । দলের মুখপাত্র তথা সাংসদ পবন খেরা বলেন, সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে ব্যস্ত, অথচ যে প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ করা হয়েছিল, তার উত্তর দিচ্ছে না ।
খেরার বক্তব্য, "যদি কোনও মন্দিরের অনুদান নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তবে সেই প্রশ্ন তোলা অপরাধ হতে পারে না । অনুদান আত্মসাৎ হলে ভক্তদের ধর্মীয় অনুভূতিও সমান ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় । সরকার সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছে ।"
রাজনৈতিক বার্তা না ধর্মীয় বিতর্ক?
এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিষয়টি এখন শুধুমাত্র একটি এফআইআর-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই । একদিকে বিজেপি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ তুলে বিরোধীদের চাপে রাখতে চাইছে । অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের দাবি, প্রতিবাদের সাংবিধানিক অধিকারকে দমন করার জন্যই আইনের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে ।
ফলে সংসদ চত্বরে কয়েক মিনিটের প্রতীকী প্রতিবাদ এখন জাতীয় রাজনীতির অন্যতম বিতর্কে পরিণত হয়েছে । এফআইআর-এর আইনি পরিণতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও আগামী দিনে আরও তীব্র হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।