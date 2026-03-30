প্রচারে মমতার বক্তব্য 'উস্কানিমূলক'! দিল্লিতে কমিশনে বিজেপি, FIR-সহ কড়া পদক্ষেপের দাবি
বিজেপির অভিযোগ, গত কয়েক দিনে একাধিক জনসভায় মমতার বক্তব্য 'উস্কানিমূলক' এবং তা ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে দেওয়া ।
Published : March 30, 2026 at 2:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 মার্চ: ভোটের আবহে রাজনৈতিক তরজা এবার চরমে পৌঁছল । সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি । অভিযোগ, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বে শাসকদলের সভা-সমাবেশ থেকে পরিকল্পিতভাবে 'ভয় ও উস্কানিমূলক' পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে ।
সোমবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেয় বিজেপির এক প্রতিনিধি দল । সেখানেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ চিঠিতে সই করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, কিরেণ রিজিজু, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং এবং রাজ্যের প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ।
বিজেপির অভিযোগ, গত কয়েক দিনে একাধিক জনসভায় মমতার বক্তব্য 'উস্কানিমূলক' এবং তা ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে দেওয়া । বিশেষ করে 25 মার্চ ময়নাগুড়ি ও নকশালবাড়ি এবং 26 মার্চ পাণ্ডবেশ্বরের সভার বক্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে । শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র-র 28 মার্চ কলকাতার একটি সাংবাদিক বৈঠকের মন্তব্যকেও নিশানা করেছে গেরুয়া শিবির ।
বিজেপির দাবি, এই সব মন্তব্য নির্বাচনী আচরণবিধি ও আইন ভঙ্গ করেছে । পরিস্থিতিকে 'ভয়াবহ' আখ্যা দিয়ে কমিশনের কাছে কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছে তারা । এমনকি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের আওতায় FIR দায়েরের দাবিও তুলেছে ।
এতেই থামেনি বিজেপি । রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলে স্থানীয় পুলিশকে 'নিষ্ক্রিয় ও পক্ষপাতদুষ্ট' বলে অভিযোগ করা হয়েছে । স্পর্শকাতর এলাকায় অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, পাশাপাশি আরও বেশি সংখ্যক আইএএস ও আইপিএস পর্যবেক্ষক নিয়োগের দাবিও জানিয়েছে পদ্ম শিবির । যদিও বিজেপির আনা এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস ৷
পরে এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে কিরেণ রিজিজু বলেন, "নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে চাইছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেস ৷ খোদ মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, যে বিজেপিকে ভোট দিলে ছাড়বে না বলছে ! এছাড়াও নির্বাচনে কাজে যুক্ত কর্মীদের মধ্যেও ভয়, ভীতির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে ৷ মমতা কবে, কোথায়, কীভাবে হুমকি দিয়েছে, কমিশনকে আমরা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছি ৷ অতীতে বাংলার ভোটে দাদাগিরি করে জিতেছে তৃণমূল ৷ মানুষকে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি ৷ এবারে যাতে মানুষ তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, এটা নিশ্চিত করতে হবে ৷" কমিশন এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে বলেও জানান তিনি ৷
আগামী 23 এপ্রিল এবং 29 এপ্রিল দু'দফায় বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন হবে ৷ প্রথম দফায় ভোট হবে 152টি আসনে ৷ দ্বিতীয় দফায় হবে বাকি 142 টি আসনে ৷ ভোটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ বিভিন্ন এলাকায় টহলও শুরু হয়েছে ৷ ভোটের আগে আরও বাহিনী রাজ্যে আসার কথা ৷
তারই মধ্যে ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই অভিযোগ-পালটা অভিযোগে রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ আরও চড়ছে । এখন দেখার, বিজেপির আনা অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূল নেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ করে ৷
