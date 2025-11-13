BLO তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতি, অভিযোগ দায়ের বিজেপির

BLO তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতি, অভিযোগ দায়ের বিজেপির
বিএলও মালদা শহরের রেলওয়ে হাইস্কুলে কর্মরত ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান ৷
Published : November 13, 2025 at 2:19 PM IST
মালদা, 13 নভেম্বর: বিএলও নিয়োগ নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের শেষ নেই ৷ মালদায় একাধিক তৃণমূল নেতার নাম বিএলও তালিকায় উঠে এসেছিল ৷ বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর অভিযোগের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই বিএলও পদ থেকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন ৷ নিয়োগ করা হয় নতুন বিএলও ৷ কিন্তু তার মধ্যেও ফের একজন তৃণমূল নেতার নাম বিএলও হিসাবে উঠে এসেছে ৷ তিনি পেশায় হাইস্কুলের শিক্ষক ৷ তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতি (মাধ্যমিক) ৷ এই নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ যদিও এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা ৷
গত 8 নভেম্বর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনক্রমে রাজ্যের প্রতিটি জেলার তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতির (মাধ্যমিক) নাম ঘোষণা করা হয় ৷ সেই তালিকায় মালদা জেলার সভাপতি হিসাবে নাম রয়েছে আশিস মণ্ডলের ৷ তিনি মালদা শহরের রেলওয়ে হাইস্কুলে কর্মরত ৷ বিএলও হিসাবে কাজও শুরু করে দিয়েছেন তিনি ৷
বিষয়টি নিয়ে বুধবার বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, "তৃণমূল শিক্ষা সেলের মালদা জেলা সভাপতি আশিস মণ্ডল বিএলও হিসাবে মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায় কাজ করছেন ৷ ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের 101 নম্বর বুথের বিএলও তিনি ৷ তাঁর সমস্ত তথ্য-প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে ৷ এভাবে তৃণমূলের পরিচিত মুখকে বিএলও হিসাবে নিয়োগ করেছে প্রশাসন ৷ নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য, পরিশুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরি করা ৷ কিন্তু প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল যেভাবে বিএলও নিয়োগ করেছে, তাতে কমিশনের সেই লক্ষ্য পূরণ হবে না ৷ কারণ, যাঁরা ভুয়ো ভোটার কিংবা মৃত অথবা যাঁরা পুরনো জায়গা থেকে চলে গিয়েছেন, যাঁরা অনুপ্রবেশকারী কিংবা রোহিঙ্গা, তাঁরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাংক ৷"
বিজেপি নেতা আরও বলেন, "বিহারে এনডিএ সরকার ছিল ৷ বিজেপি সেই সরকারের শরিক ৷ তা সত্বেও ওই রাজ্যে এসআইআর হয়েছে ৷ এতে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিল, এতে যদি শাসকদলের ভোটারদের নাম বাদ চলে যায় তবে কী হবে ? তবু বিজেপি সেখানে এসআইআর করেছে ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন ধরে যেসব নাটক করেছেন, সেসব নাটক যখন তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়েছে তখন তাঁর মুখোশ খুলে গিয়েছে ৷ প্রশাসনকে যন্ত্র করে তাঁরা তৃণমূলের সমস্ত নেতৃত্বকে এসআইআর-এর কাজে নামিয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে আমরা গতকাল প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ তাতে কাজ না-হলে আমরা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করব ৷ কিছুক্ষণ আগেই খবর পেয়েছি, ইংরেজবাজার পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিএলএরা এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন ৷ তিনদিন ধরে বিএলওকে সেখানে দেখা যায়নি ৷ আমরা এনিয়েও অভিযোগ দায়ের করতে চলেছি ৷"
এদিন রেলওয়ে হাইস্কুলে গিয়ে আশিস মণ্ডলকে পাওয়া যায়নি ৷ ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি শুধু বলেন, "বিএলও-র কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি ৷ পরে কথা বলব ৷"