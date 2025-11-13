ETV Bharat / politics

BLO তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতি, অভিযোগ দায়ের বিজেপির

বিএলও মালদা শহরের রেলওয়ে হাইস্কুলে কর্মরত ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান ৷

BLO তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 13, 2025 at 2:19 PM IST

3 Min Read
মালদা, 13 নভেম্বর: বিএলও নিয়োগ নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের শেষ নেই ৷ মালদায় একাধিক তৃণমূল নেতার নাম বিএলও তালিকায় উঠে এসেছিল ৷ বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর অভিযোগের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই বিএলও পদ থেকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন ৷ নিয়োগ করা হয় নতুন বিএলও ৷ কিন্তু তার মধ্যেও ফের একজন তৃণমূল নেতার নাম বিএলও হিসাবে উঠে এসেছে ৷ তিনি পেশায় হাইস্কুলের শিক্ষক ৷ তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতি (মাধ্যমিক) ৷ এই নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ যদিও এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন ওই তৃণমূল নেতা ৷

গত 8 নভেম্বর তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনক্রমে রাজ্যের প্রতিটি জেলার তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতির (মাধ্যমিক) নাম ঘোষণা করা হয় ৷ সেই তালিকায় মালদা জেলার সভাপতি হিসাবে নাম রয়েছে আশিস মণ্ডলের ৷ তিনি মালদা শহরের রেলওয়ে হাইস্কুলে কর্মরত ৷ বিএলও হিসাবে কাজও শুরু করে দিয়েছেন তিনি ৷

বিএলও আশিস মণ্ডল (নিজস্ব চিত্র)

বিষয়টি নিয়ে বুধবার বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, "তৃণমূল শিক্ষা সেলের মালদা জেলা সভাপতি আশিস মণ্ডল বিএলও হিসাবে মালদা শহরের ঝলঝলিয়া এলাকায় কাজ করছেন ৷ ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের 101 নম্বর বুথের বিএলও তিনি ৷ তাঁর সমস্ত তথ্য-প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে ৷ এভাবে তৃণমূলের পরিচিত মুখকে বিএলও হিসাবে নিয়োগ করেছে প্রশাসন ৷ নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য, পরিশুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরি করা ৷ কিন্তু প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল যেভাবে বিএলও নিয়োগ করেছে, তাতে কমিশনের সেই লক্ষ্য পূরণ হবে না ৷ কারণ, যাঁরা ভুয়ো ভোটার কিংবা মৃত অথবা যাঁরা পুরনো জায়গা থেকে চলে গিয়েছেন, যাঁরা অনুপ্রবেশকারী কিংবা রোহিঙ্গা, তাঁরাই তৃণমূলের ভোট ব্যাংক ৷"

আশিস তৃণমূল শিক্ষা সেলের জেলা সভাপতি (নিজস্ব চিত্র)

বিজেপি নেতা আরও বলেন, "বিহারে এনডিএ সরকার ছিল ৷ বিজেপি সেই সরকারের শরিক ৷ তা সত্বেও ওই রাজ্যে এসআইআর হয়েছে ৷ এতে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিল, এতে যদি শাসকদলের ভোটারদের নাম বাদ চলে যায় তবে কী হবে ? তবু বিজেপি সেখানে এসআইআর করেছে ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন ধরে যেসব নাটক করেছেন, সেসব নাটক যখন তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়েছে তখন তাঁর মুখোশ খুলে গিয়েছে ৷ প্রশাসনকে যন্ত্র করে তাঁরা তৃণমূলের সমস্ত নেতৃত্বকে এসআইআর-এর কাজে নামিয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে আমরা গতকাল প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ তাতে কাজ না-হলে আমরা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করব ৷ কিছুক্ষণ আগেই খবর পেয়েছি, ইংরেজবাজার পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিএলএরা এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন ৷ তিনদিন ধরে বিএলওকে সেখানে দেখা যায়নি ৷ আমরা এনিয়েও অভিযোগ দায়ের করতে চলেছি ৷"

এদিন রেলওয়ে হাইস্কুলে গিয়ে আশিস মণ্ডলকে পাওয়া যায়নি ৷ ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি শুধু বলেন, "বিএলও-র কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি ৷ পরে কথা বলব ৷"

