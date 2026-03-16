শিবপুরে বিজেপি প্রার্থী ভূমিপুত্র রুদ্রনীল, হাওড়া উত্তরে লড়বেন উমেশ রাই
সোমবার দুপুরে প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি৷ সেই তালিকায় নাম রুদ্রনীল ঘোষ ও উমেশ রাইয়ের৷
Published : March 16, 2026 at 9:39 PM IST
হাওড়া, 16 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়েছে রবিবার বিকেলে৷ 24 ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই রাজ্যের 144 আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ যে আসনগুলির প্রার্থীদের নাম সোমবার প্রকাশ্যে এনেছে বিজেপি, তার মধ্য়ে রয়েছে রুদ্রনীল ঘোষ এবং উমেশ রাইয়ের নাম৷ রুদ্রনীলকে বিজেপি প্রার্থী করেছে হাওড়ার শিবপুর আসন থেকে৷ অন্যদিকে উমেশ রাই লড়বেন হাওড়া উত্তর থেকে৷
অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ শিবপুরের ভূমিপুত্র৷ তাই দল তাঁকে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করায় রীতিমতো আপ্লুত রুদ্র৷ অন্যদিকে হাওড়া উত্তরের প্রার্থী উমেশ রাই এদিন সন্ধ্যাতেই নেমে পড়েন প্রচারে৷ তাঁকে প্রার্থী করায় উচ্ছ্বসিত বিজেপির স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরাও৷
শিবপুরে প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ
অভিনয় জগত থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে এসে যিনি ইতিমধ্যেই নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন, এবার সেই পরিচয়ের পরীক্ষাই হতে চলেছে তাঁর নিজের এলাকা শিবপুরের মাটিতে। আর এই নিয়ে আবেগ লুকোননি রুদ্রনীলও। তিনি বলেন, “আপনাদের কাছ থেকেই প্রথম শুনলাম এই খবর। সত্যি কথা বলতে কী, শুনে খুব আনন্দ লাগছে।”
তাঁর কথায়, শিবপুর শুধু একটি নির্বাচনী কেন্দ্র নয়, ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা এক স্মৃতিভূমি।
রুদ্রনীল বলেন, “আমার জন্ম, বড় হওয়া — সবটাই তো ওই এলাকায়। জগাছা আমার ছোটবেলার ঠিকানা। সেই জায়গা থেকেই যদি লড়াই করার সুযোগ পাই, তাহলে তা নিঃসন্দেহে আমার কাছে বিশেষ।”
2021 সালের বিধানসভা ভোটেও প্রার্থী হয়েছিলেন রুদ্রনীল৷ সেবার তিনি লড়াই করেছিলেন ভবানীপুর আসন থেকে৷ তিনি হেরে যান তৃণমূল কংগ্রেসের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে৷ এবারও তাঁকে বিজেপি প্রার্থী করায় দলের প্রতি নিজের আনুগত্যের কথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন রুদ্রনীল। তাঁর বক্তব্য, “দল আমাকে যেখান থেকেই প্রার্থী করত, সেখান থেকেই আমি লড়তাম। রাজনীতি আমার কাছে দায়িত্বের বিষয়। যেখানে দাঁড়াব, সেখানেই সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করব।”
তিনি আরও বলেন, “শিবপুর আমার ভিটেমাটি। সেখান থেকে লড়াই করার সুযোগ পেলে সেটা আমার কাছে শুধু নির্বাচন নয়, ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার বিষয়ও।”
হাওড়া উত্তরে প্রার্থী উমেশ রাই
এদিন দুপুরে হাওড়া উত্তরের প্রার্থী হিসেবে উমেশ রাইয়ের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি৷ সন্ধ্যাতেই প্রচারে নেমে পড়েন তিনি৷ প্রচারের সূচনা করেন কিংস রোডের শীতলা মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে। মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে আশীর্বাদ নেওয়ার পরই শুরু হয় তাঁর প্রচারপর্ব।
পুজো দেওয়ার পর মন্দির চত্বরেই উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। মালা পরিয়ে এবং মিষ্টি খাইয়ে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। সেই সময় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন উমেশ রাই এবং আসন্ন নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হওয়ার বার্তাও দেন।
তিনি বলেন, “গতবার এই কেন্দ্রে ভোটের দিন ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছিল। ভোট লুঠ হয়েছিল। সেই কারণেই সামান্য ব্যবধানে আমি হেরে গিয়েছিলাম।” তাঁর দাবি, ভোটের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। এবার পরিস্থিতি বদলাবে বলেই মনে করছেন বিজেপি প্রার্থী। উমেশ রাইয়ের কথায়, “এবার আর সেই পরিস্থিতি হবে না। মানুষ পরিবর্তন চায়। তাই আমি জয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত।”
তিনি আরও জানান, নির্বাচনের আগে থেকেই এলাকায় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো হবে এবং জনসংযোগের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা হবে। স্থানীয় সমস্যা, উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নকে সামনে রেখেই প্রচার চালানোর পরিকল্পনার কথাও শোনান তিনি।