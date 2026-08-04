চার তারিখের পরের বিজেপি কারা ? তৃণমূলের সঙ্গে বৈঠক ঘিরে পাথরপ্রতিমায় প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
বিজেপি নেতা অসিত হালদারকে বৈঠকে আমন্ত্রণ না জানানোকে কেন্দ্র করে দলের একাংশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয় পাথরপ্রতিমায় ।
Published : August 4, 2026 at 1:04 PM IST
পাথরপ্রতিমা, 4 অগস্ট: রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর কয়েক মাস যেতে না-যেতেই তৃণমূলের মতন বিজেপিতে গোষ্ঠী কোন্দল শুরুর অভিযোগ । দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমায় এক উন্নয়নমূলক বৈঠককে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে চলে এল বিজেপির অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য ।
রামগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাঘরে স্থানীয় বিধায়ক সমীরকুমার জানার উদ্যোগে সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় একটি বৈঠক ৷ বিজেপির একাংশ নেতা-কর্মীর অভিযোগ, সেই বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিজেপির একাধিক সাংগঠনিক পদাধিকারী উপস্থিত ছিলেন এবং একইসঙ্গে ওই বৈঠকে পরপর দু'বারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী থাকা অসিত হালদারকে আমন্ত্রণ না জানানোকে কেন্দ্র করে দলের একাংশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয় । সেই অসন্তোষই পরে সভাস্থলে বিক্ষোভ, বাগবিতণ্ডা, ঠেলাঠেলি এবং হাতাহাতির পর্যন্ত গড়ায় ।
বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠক চলাকালীন অসিত হালদারের অনুগামীরা রামগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাঘরে পৌঁছে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন । তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে দলের হয়ে লড়াই করা একজন নেতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে বৈঠক ডাকা হয়েছে । শুধু তাই নয়, যাঁদের বিরুদ্ধে এতদিন বিজেপি দুর্নীতি ও বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন করেছে, সেই তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে একই টেবিলে বসে বৈঠক করা দলের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেও তাঁরা দাবি করেন ।
প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বৈঠকে উপস্থিত বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের তীব্র বাগবিতণ্ডা শুরু হয় । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একসময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ঠেলাঠেলি ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে । যদিও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে, তবু ঘটনাটি ঘিরে বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে ।
অসিত হালদারের অনুগামী সমরেন্দু মাইতি বলেন, "যিনি পরপর দু'বার দলের প্রার্থী ছিলেন, দীর্ঘদিন সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে বৈঠক ডাকা কর্মীদের কাছে অত্যন্ত হতাশাজনক । উন্নয়নের নামে যদি রাজনৈতিক আদর্শ বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে সাধারণ কর্মীদের মনে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক । যারা গত চার মে'র পরে বিজেপিতে এসে নিজেদের আখের গোছানোর চেষ্টা করছে তারাই এই মিটিং এ যোগদান করছে । যে মিটিংয়ের কথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান জানেন না, বিডিও জানেন না, সেটা কীসের মিটিং । যারা বিজেপির কার্যকর্তা তারাই এই মিটিং বন্ধ করে দিয়েছে ৷ আমরা বারে বারে দলের হয়ে এইরকম প্রকাশ্যে এসে লড়ে যাচ্ছি । অনেকে আছে তারা ভিতরে ভিতরে সেটিংয়ে বসছে । আবার শুনলাম স্থানীয় বিধায়ক সমীর জানা ঋতব্রত তৃণমূলে যোগদান করেছেন । আমরা কোনও দুর্নীতিগ্রস্তদের রেহাই দেব না । আর দুর্নীতির সঙ্গে আপস করব না ।"
পাথরপ্রতিমা 2 নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম মাইতি বলেন, "সংগঠনের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব । মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু তা প্রকাশেরও একটি সাংগঠনিক পদ্ধতি রয়েছে । জনসমক্ষে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।"
অন্যদিকে, বিজেপির পাথরপ্রতিমা বিধানসভার কনভেনার নন্দলাল বারুই বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন ৷ তিনি বলেন, "জেলা সভাপতি, রাজ্য সভাপতি এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানার নির্দেশে বিধায়কের কথায় একটি আলোচনা বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷ সেই বৈঠকে আমরা যোগদান করেছিলাম । আমরা জানি পাথরপ্রতিমাতে পাহাড় সমান দুর্নীতি হয়েছে ৷ আমরা দুর্নীতির সঙ্গে আপস করি না । সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল এবং ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই বিজেপির প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন । মানুষের স্বার্থে উন্নয়নের প্রশ্নে আলোচনায় অংশ নেওয়াকে রাজনৈতিকভাবে অন্যরকম করে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় ।"
তবে নন্দলাল বারুইয়ের একটি মন্তব্য ঘিরেই নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে । তিনি বলেন, "যাঁরা এই বৈঠকের বিরোধিতা করছেন, তাঁরাই চার তারিখের পরের বিজেপি ।" এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা । 'চার তারিখের পরের বিজেপি' বলতে তিনি ঠিক কাদের বোঝাতে চেয়েছেন, তা নিয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও নানা আলোচনা শুরু হয়েছে ।
ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের একসঙ্গে বসে আলোচনা করা কি বর্তমান সময়ের বাস্তব প্রয়োজন, নাকি বিরোধী দলের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে তার সংঘাত রয়েছে? একই সঙ্গে অসিত হালদারের মতো প্রবীণ নেতাকে বৈঠকের বাইরে রাখার সিদ্ধান্তও সংগঠনের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে । পাথরপ্রতিমার এই ঘটনাকে অনেকেই বিজেপির স্থানীয় সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখছেন ।