আলিপুরদুয়ারে কর্মীদের 'গো ব্যাক' স্লোগান ! প্রার্থী বললেন, 'দলের সিদ্ধান্তই শেষ কথা'

আলিপুরদুয়ারে কর্মীদের 'গো ব্যাক' স্লোগান ! প্রার্থী বললেন, 'দলের সিদ্ধান্তই শেষ কথা'
পরিস্থিতি সামাল দিতে শুক্রবার জেলা পার্টি অফিসে আসেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা । বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকও করেন । তবে এখনও স্থায়ী সমাধান হয়নি ।
Published : March 21, 2026 at 9:17 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 21 মার্চ: ভোটের প্রচার শুরু তো দূর অস্ত, আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে পরিতোষ দাসের নাম প্রকাশের পর থেকেই জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ, ভাঙচুর, তালাবন্দির মতো ঘটনাও । দলের অন্দরের এই অশান্তি ক্রমশ প্রকাশ্যে এসে পড়ায় ভোটের মুখে অস্বস্তিতে পদ্ম শিবির ।
প্রার্থী পরিতোষ দাস অবশ্য পরিস্থিতিকে 'বিক্ষিপ্ত' বলেই মনে করছেন । তাঁর দাবি, "প্রার্থী নিয়ে প্রকৃত ক্ষোভ থাকলে, তা সীমিত কয়েকজনের মধ্যে আটকে থাকত না । আমাদের পাঁচটি মণ্ডলে হাজারের বেশি কর্মী রয়েছেন । সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের বক্তব্য দেখেছি । তাঁরা চাইছেন রাজ্যস্তরের নেতৃত্ব এসে কথা বলুক । ইতিমধ্যেই সাংসদ মনোজ টিগ্গা কথা বলেছেন । আশা করি দ্রুত পরিস্থিতির সমাধান হবে ।" একই সঙ্গে তিনি এও বলেন, "দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । আমি সেই সিদ্ধান্ত মেনেই চলব ।"
প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরই গত সোমবার বিজেপির জেলা পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে বিক্ষুব্ধ কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে । শুধু তাই নয়, অফিসের বাইরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভও দেখানো হয় । পরিস্থিতি আরও জটিল হয় বুধবার, যখন দুর্গা বাড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারে বেরোন পরিতোষ দাস । সেই সময় তাঁকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান তোলেন একাংশ কর্মী-সমর্থক ।
বৃহস্পতিবার উত্তেজনা চরমে পৌঁছয় । বিক্ষোভকারীরা বিজেপির জেলা পার্টি অফিস এবং আলিপুরদুয়ার সাংসদ কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। যদিও পরে জেলা নেতৃত্ব আলোচনার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তালা খুলে নেওয়া হয় । পরিস্থিতি সামাল দিতে শুক্রবার জেলা পার্টি অফিসে আসেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা । বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি । তবে এখনও পর্যন্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি বলেই দলীয় সূত্রে খবর। এই আবহে প্রার্থী পরিতোষ দাস অবশ্য আশাবাদী, দ্রুত পরিস্থিতির বদল ঘটবে ৷
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা ৷ আর তারপরই শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় দলের একাংশ প্রার্থীকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভের আগুন ! জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রেও বিক্ষোভ, ভাঙচুর, এমনকি দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগানোর মতো ঘটনাও সামনে এসেছে । ভোটের মুখে এই অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিজেপির সংগঠনকে চাপে ফেলেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা । এখন দেখার, শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে পদ্মশিবির এই অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে কি না ।
