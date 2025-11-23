ETV Bharat / politics

বিহার ভোটে অলীক হিসেব, মমতাকে সরানোর ক্ষমতা বিজেপি’র নেই: চিরঞ্জিত

বিহারে অতিরিক্ত 5 লক্ষ ভূতুড়ে ভোটার ! নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ৷

বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 4:44 PM IST

কলকাতা, 23 নভেম্বর: বছর ঘুরলেই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে রাজ্যে ৷ যে নির্বাচনকে ঘিরে শাসক-বিরোধী গর্জন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিশেষত, বিহার বিধানসভায় নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ-র একপেশে জয়ের পর, বাংলাতেও ক্ষমতা দখলের হুংকার ছাড়ছে পদ্মশিবির ৷ যা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের বিধায়ক তথা অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর দাবি, স্বচ্ছ নির্বাচন হলে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতাচ্যুত করা অসম্ভব ৷

বিহার নির্বাচনে 202 আসনে জয়ী হয়েছে এনডিএ ৷ ধারে কাছে নেই আরজেডি, কংগ্রেস ও বামেদের মহাজোট ৷ সেই বিপুল জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বার্তা দিয়েছিলেন, "সুশাসন ও উন্নয়নের জয় হয়েছে ৷ সামাজিক ন্যায়বিচারের জয় হয়েছে ৷... এবার বাংলা জয়ের পালা ৷" রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বাংলা জয়ের হুংকার দিয়েছেন ৷

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরানোর ক্ষমতা বিজেপি’র নেই বলেই মত চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর ৷ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বিরোধী শিবিরের এই তর্জন-গর্জন নিয়ে বারাসত বিধানসভার তিনবারের বিধায়ক চিরঞ্জিত ইটিভি ভারতকে বলেন, "যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তাতে বিহারে 7 কোটি 40 লক্ষ ভোটার ৷ তারপর এসআইআর হয়ে অনেক ছাঁটাছাটি হয়েছে ৷ তবে, যে সংখ্যাটা ভোট দিয়েছে দেখা গেল সেটা 7 কোটি 45 লাখ হয়ে গেছে ৷ এটা কীভাবে সম্ভব বুঝলাম না ! ভোটার যদি 7 কোটি 40 লক্ষ হয়, তাহলে কীভাবে 7 কোটি 45 লক্ষ ভোট পড়ল ? এই 5 লক্ষ ভোটার তা হলে কারা ? এরা তার মানে ভূত ? এরা তাহলে 'ঘোস্ট (ghost) ভোটার' ৷"

এরপরেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন বারাসতের বিধায়ক ৷ চিরঞ্জিত বলেন, "অতিরিক্ত 5 লক্ষ ভোট পড়ল ৷ কিন্তু, নির্বাচন কমিশন পরে জানাল, সেখানে 66 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ কমিশন নিজেই ভোটের সংখ্যাটা নামিয়ে দিল ৷ যদি এখানেও এরকমভাবে ভোট করে, তা হলেই বিজেপি সফল হবে ৷ এরকম অলীক হিসেব যদি হয়, তা হলেই হয়ত বাংলায় বিজেপি ভোট পাবে ৷ না-হলে বাংলা থেকে মমতাকে সরানোর ক্ষমতা কারও নেই ৷ ওঁর মতো লিডার এই মুহূর্তে কেউ নেই ৷ ওঁর বিকল্পও কেউ নেই ৷"

উল্লেখ্য, 2011 সালে তৃণমূল সরকারের শুরুর দিন থেকে বিধানসভার সদস্য চিরঞ্জিত তথা দীপক চক্রবর্তী ৷ বারাসত বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে তিনবার ঘাসফুল চিহ্নে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন তিনি ৷ 2021 সালেও বারাসত বিধানসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে 23 হাজার 783 ভোটে হারিয়েছেন ৷

তবে, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ইস্যুতে দলবিরোধী মন্তব্য করেছেন চিরঞ্জিত ৷ তা সন্দেশখালি হোক বা আরজি কর-কাণ্ড ৷ এমনকি নিয়োগ-সহ বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়েও তৃণমূলের বিরুদ্ধাচারণ করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে ৷ ফলে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে 70-এর চিরঞ্জিতকে তৃণমূল টিকিট দেয় কি না, তার জবাব সময় দেবে ৷

