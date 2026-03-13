মোদির ব্রিগেড সমাবেশের আগেই মন্ত্রীর গড়ে বড় ধাক্কা বিজেপির
আগামিকাল, শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সমাবেশ রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির৷ তার আগের দিন শুক্রবারই মোদির মন্ত্রীর গড়ে বড় ধাক্কা খেল বিজেপি৷
Published : March 13, 2026 at 5:21 PM IST
বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর), 13 মার্চ: ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপির) পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষসারির নেতাদের শুক্রবার ব্যস্ততার শেষ নেই৷ কারণ, আগামিকাল শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মেগা ব়্যালি রয়েছে বিজেপির৷ সেখানে মূলবক্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ বঙ্গ বিজেপির নেতারা যখন এই সমাবেশের আয়োজনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রী পরিষদের এক সদস্য়ের গড়ে ধাক্কা খেল গেরুয়া শিবির৷ সেখানে ইস্তফা দিলেন জেলা সভাপতি৷
এখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রী পরিষদের যে সদস্য়ের কথা বলা হচ্ছে, তাঁর নাম সুকান্ত মজুমদারের৷ তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা এবং ওই জেলার বালুরঘাটের সাংসদও৷ সেই দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপির জেলা সভাপতি ছিলেন স্বরূপ চৌধুরী৷ শুক্রবার তিনি ওই পদ থেকে ইস্তফা দিলেন৷
এদিন সকালে বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কার্যালয়ে (যা বালুরঘাটে অবস্থিত) এক সংবাদিক বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন স্বরূপ চৌধুরী৷ সেখানেই তিনি পদত্যাগের কথা জানান৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি স্বরূপ চৌধুরী, ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি ছিলাম। 2013 সাল থেকে পার্টির যুব মোর্চার দায়িত্ব, তারপরে জেলার সম্পাদক এবং শেষ দু’বার বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছি। এবং শেষ দু’বার আমি এই জেলার সভাপতি ছিলাম। আমার সামগ্রিক পরিস্থিতিতে মনে হয়েছে, আমার পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়৷ তাই আমি স্বেচ্ছায় আমার সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলাম।’’
তাঁর এই আচমকা ঘোষণায় হকচকিয়ে যান সকলেই৷ কারণ, শনিবার রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা৷ তার উপর বিধানসভা নির্বাচনও শিয়রে৷ যেকোনও দিন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন৷ এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ কেন তিনি সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন?
ওই সাংবাদিক বৈঠকেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় স্বরূপ চৌধুরীকে৷ তবে তিনি সরাসরি কোনও উত্তর দেননি৷ বরং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যাতে বিজেপি ভালো ফল করে, সেই শুভকামনাও শোনা যায় তাঁর মুখে৷ স্বরূপ চৌধুরী বলেন, ‘‘আমার মনে হয়েছে এই সময় পার্টির একটি ভালো সময় আসছে। আমরা অনেক চড়াই-উতরাই পার করে দিয়েছি। এই সময় আশা করি দল ভালো পজিশনে যাবে, অদূর ভবিষ্যতে দলের শ্রীবৃদ্ধি হবে।’’
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপিতে যেমন সাংগঠনিক প্রস্তুতি চলছে, তেমনই প্রার্থী বেছে নেওয়ার কাজ করছেন দলের শীর্ষনেতারা৷ গত দু’দিন (বুধ ও বৃহস্পতিবার) নয়াদিল্লিতে বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব বঙ্গ বিজেপির নেতাদের সঙ্গে প্রার্থী বাছাই নিয়ে কথা বলেছেন৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির 7 নম্বর লোক কল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে এই নিয়ে একটি বৈঠক হয়৷ সেখানে শতাধিক প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে বিজেপির বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে৷
প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি প্রার্থী হওয়ার আশায় ছিলেন স্বরূপ চৌধুরী? সেই আশা কি ভেস্তে যাওয়ার খবর পৌঁছেছে তাঁর কানে? সেই কারণেই কি তড়িঘড়ি পদ থেকে সড়ে দাঁড়ালেন তিনি? প্রার্থী হওয়া-না-হওয়ার প্রসঙ্গও এদিন তাঁর সামনে তুলেছিলেন সাংবাদিকরা৷ কিন্তু তিনি সেই বিষয়টিও এড়িয়ে যান৷ তার পর জেলা কার্যালয়ে পদত্য়াগপত্র জমা দেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে যান৷ তবে কোনও একটি বিষয়ে যে তাঁর অভিমান হয়েছে এবং সেই কারণেই তিনি সরে যাচ্ছেন, সেই বিষয়টি তাঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল৷
এদিকে এই ঘটনা হইচই ফেলেছে জেলার রাজনৈতিক মহলে৷ এই নিয়ে মুখ খুলেছে তৃণমূল কংগ্রেসও৷ শাসক দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, ‘‘এটা বিজেপির সম্পন্ন অভ্যন্তরীণ বিষয়। সুকান্তবাবু বা শুভেন্দুবাবুদের চক্রে পড়ে কোনও লোক ভালোভাবে থাকতে পারবে না, এটা আমাদের বিশ্বাস। উনি দীর্ঘদিন বিজেপিতে ছিলেন৷ হঠাৎ করে কেন পদত্যাগ করলেন? ওঁর সামনের বিধানসভায় প্রার্থী টিকিটের প্রত্যাশা ছিল কি না বা অন্য বিষয় ছিল কি না, আমার জানা নেই।’’
তৃণমূলের এই নেতা আরও বলেন, ‘‘তবে সুকান্তবাবু বা শুভেন্দুবাবুর আন্ডারে বিজেপিতে সুস্থ মানুষদের থাকা বড়ই কঠিন। তারই প্রতিফলন ঘটল ভোটের মুখে। তবে এই বিষয়ে তৃণমূলের কোনও যায় আসে না। তৃণমূল দলটি নিজের মতো চলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্দেশেই দল চলে৷ সেখানে বিজেপিতে কে এল, কে গেল, সেটা কোনও বিষয় নয়।’’