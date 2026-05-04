বিজেপি 200 পার, ধস তৃণমূলের! পরাজিত একাধিক 'হেভিওয়েট'

বিজেপি 200 পার, ধস তৃণমূলের! পরাজিত একাধিক 'হেভিওয়েট'
দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত নেতাদের একে একে হারতে দেখা গেল ভোটের ময়দানে, যা বদলে দিচ্ছে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ । অয়ন নিয়োগী ও সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর প্রতিবেদন ৷
Published : May 4, 2026 at 11:20 PM IST
কলকাতা, 4 মে: ফল ঘোষণার দিনেই স্পষ্ট বাংলার রাজনীতিতে বইছে প্রবল গেরুয়া ঝড় । 293টি আসনের মধ্যে 200-রও বেশি আসনে এগিয়ে বা জয়ী হয়ে রাজ্যের ক্ষমতা দখলের পথে বিজেপি । শাসক তৃণমূল কংগ্রেস নেমে এসেছে 80-র ঘরে, এক লাফে সরকার থেকে বিরোধী আসনে ।
শুধু সংখ্যার অঙ্ক নয়, এই ফলের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য লুকিয়ে 'হেভিওয়েট'দের পরাজয়ে । দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত নেতাদের একে একে হারতে দেখা গেল ভোটের ময়দানে, যা বদলে দিচ্ছে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ ।
বিধাননগরে প্রায় 15 বছর ধরে বিধায়ক থাকা সুজিত বসুর দুর্গ ভাঙল । রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে প্রায় 31 হাজার ভোটে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নিলেন বিজেপির শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । কাশীপুর-বেলগাছিয়াতেও একই ছবি ! অতীন ঘোষকে হারিয়ে বিজেপির উত্থান ।
শ্যামপুকুরে শশী পাঁজারও প্রায় দেড় দশকের অধ্যায় শেষ । 14 হাজারের বেশি ভোটে তাঁকে পরাজিত করে বিধায়ক হলেন বিজেপির পূর্ণিমা চক্রবর্তী । মানিকতলাতেও 'পান্ডে গড়'-এ ধাক্কা ! সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর পর গড়ে ওঠা সেই রাজনৈতিক জমি ধরে রাখতে পারলেন না তাঁর পরিবার । বিজেপির তাপস রায়ের কাছে পরাজিত হলেন শ্রেয়া পান্ডে ।
রাসবিহারীতেও চমক । অভিজ্ঞ নেতা দেবাশিস কুমারকে প্রায় 18 হাজার ভোটে হারালেন বিজেপির স্বপন দেবনাথ । অন্যদিকে বহরমপুরে দেখা গেল না অধীর রঞ্জন চৌধুরীর পুরনো ম্যাজিক ! প্রায় 17 হাজার ভোটে পরাজিত হলেন কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতা ।
কলকাতা ও শহরতলিতে নতুন মুখের উত্থানই যেন এ বারের ভোটের বড় বার্তা । একের পর এক পুরনো সমীকরণ ভেঙে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা ।
বিজেপি শিবিরে উচ্ছ্বাস তুঙ্গে । কর্মী-সমর্থকদের দাবি, "এটা সাধারণ মানুষের জয়, নেতাদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে রায় ।" তাঁদের কথায়, 2011 সালে যেমন সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে মানুষ পালাবদল ঘটিয়েছিল, ঠিক তেমনই এ বার তৃণমূলের বিরুদ্ধে জমে থাকা অসন্তোষই এই ফলের মূল কারণ ।
তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'অত্যাচার', 'দুর্নীতি' ও 'জনবিচ্ছিন্নতা'র অভিযোগ তুলে বিজেপি সমর্থকদের একাংশের দাবি, "মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পরিবর্তন চেয়েছে ।"
সব মিলিয়ে, 2026 এর এই ফল শুধু সরকার পরিবর্তন নয়, বরং বাংলার রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী মোড় । প্রশ্ন এখন একটাই, এই বিপুল জনাদেশের ভার সামলে নতুন সরকার মানুষের কতটা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে ।
