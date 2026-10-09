নামকরণেই লুকিয়ে ছিল ইতিহাস ! রেজিনগরে হুমায়ুনের দুর্গ গুঁড়িয়ে মিথ ভাঙলেন শাখারভ

নামকরণেই লুকিয়ে ছিল ইতিহাস ! রেজিনগরে হুমায়ুনের দুর্গ গুঁড়িয়ে মিথ ভাঙলেন শাখারভ
BJP Creates History in Rejinagar: জয়ের পর সাধারণ কার্যকর্তাদের জয় উৎসর্গ করেছেন বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার ৷
Published : October 9, 2026 at 8:02 PM IST
বহরমপুর, 9 অক্টোবর: আন্দ্রে দিমিত্রিভিচ শাখারভকে চেনেন ? সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ৷ আমজনতা সেভাবে না চিনলেও তাঁর সম্পর্কে জানতেন মুর্শিদাবাদের রসায়নের এক শিক্ষক বিমান সরকার ৷ তাই শখ করে ছেলের নাম রেখেছিলেন বিজ্ঞানী শাখারভের নামে ৷ কিন্তু বিমানবাবু কি জানতেন বিজ্ঞানী শাখারভের মতো তাঁর ছেলেও একদিন ইতিহাস তৈরি করবেন ? যে বিধানসভা আসনে সংখ্যালঘু ভোটাররা সংখ্যাগুরু, সেই রেজিনগরে জয়ী হয়ে পদ্ম ফোটাবেন ?
বিমান সরকার প্রয়াত হয়েছেন ৷ ফলে তিনি নামকরণের সময় ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী অনুমান করেছিলেন, তা জানার এখন আর উপায় নেই ৷ তবে, তিনি অনুমান করে থাকুন বা না থাকুন, তাঁর ছেলে শাখারভ শুক্রবার ঠাঁই পেয়ে গেলেন ইতিহাসের পাতায় ৷ যদিও তা নিয়ে কৃতিত্ব দাবি করছেন না শাখারভ ৷ বরং তিনি এই জয় উৎসর্গ করেছেন রেজিনগরের বিজেপি কার্যকর্তাদের ৷ আর এই জয়ের কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে ৷
রেজিনগর বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন
চলতি বছরের এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন হয় ৷ সেই ভোটে প্রায় 59 হাজার ভোটে জয়ী হন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ৷ তিনি মুর্শিদাবাদের আরও একটি বিধানসভা নওদা থেকেও জয়ী হন ৷ পরে তিনি রেজিনগর থেকে ইস্তফা দেন ৷ রেখে দেন নওদা ৷ ফলে গত মঙ্গলবার রেজিনগরে উপ-নির্বাচন হয় ৷ শুক্রবার ভোটগণনার পর দেখা যায়, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই আসনে প্রথমবার জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷
বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার 75 হাজার 816 ভোটে জয়ী হয়েছেন ৷ তিনি পেয়েছেন 1 লক্ষ 29 হাজার 914 ভোট ৷ এর আগে হুমায়ুন কবীর এই আসন থেকে পেয়েছিলেন 1 লক্ষ 23 হাজারের কিছু বেশি ভোট ৷ ফলে হুমায়ুনের চেয়েও বেশি ভোট পেয়েছেন শাখারভ ৷ এমনকী, জয়ের ব্যবধানও বাড়িয়ে নিয়েছেন হুমায়ুনের চেয়ে ৷
এবারের ভোটে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী ছিলেন হুমায়ুনের ছেলে গোলাম নবী আজাদ ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট হুমায়ুনের জয়ের ব্যবধানের চেয়েও কম ৷ তিনি পেয়েছেন 54 হাজার 98 ভোট ৷ তাছাড়া কংগ্রেস, সিপিএম, মমতা তৃণমূল ও গণতান্ত্রিক তৃণমূলও ছিল লড়াইয়ে ৷ তাঁদের পারফরম্যান্স খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয় ৷
রেজিনগরের ইতিহাস
রেজিনগর বিধানসভা আসনটি 2006 সালের ডিলিমিটেশনের পর তৈরি হয় ৷ এই আসনে প্রথমবার ভোট হয় 2011 সালে ৷ এখানকার প্রথম বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ সেই সময় তিনি কংগ্রেসে ছিলেন ৷ পরে তৃণমূলে যোগ দেন এবং 2013 সালের উপ-নির্বাচনে হেরে যান ৷ এবার যিনি মমতা তৃণমূলের প্রার্থী, সেই রবিউল আলম চৌধুরি কংগ্রেসের টিকিটে সেবার জয়ী হন ৷ 2016-তেও তিনি জেতেন তিনি ৷ এরপর কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে আসেন ৷ 2021-এ তৃণমূলের হয়ে জয়ী হন ৷
2026-এ আম জনতা পার্টির হয়ে রেজিনগর থেকে ফের বিধায়ক হন হুমায়ুন কবীর ৷ ছ’মাসের মধ্যে তাঁর ছেলে হেরে গেলেন বিজেপির শাখারভ সরকারের কাছে ৷ ফলে যে এলাকা হুমায়ুনের গড় হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখানে হারতে হল আম জনতা উন্নয়ন পার্টিকে ৷
এই ফলাফল রেজিনগরের নির্বাচনী ইতিহাসকে নতুন আঙ্গিক দিল ৷ কারণ, এই প্রথম এখানে বিজেপি জয় পেল ৷ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে ফুটল পদ্ম ৷ এতদিন এখান থেকে জিতে বিধায়ক হয়েছেন সংখ্যালঘু দুই রাজনৈতিক নেতা ৷ এই প্রথম অন্য কেউ এই আসনে জিতলেন ৷ তাছাড়া সংখ্যালঘুরা বিজেপিকে ভোট দেন না বলে যে ধারণা ছিল, সেটা কিছুটা হলেও ধাক্কা খেল ৷
কীভাবে সম্ভব হল ?
সবেমাত্র ফল প্রকাশিত হয়েছে ৷ বিস্তারিত ফল এলে এই নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ সম্ভব ৷ তার আগে প্রাথমিক ফল দেখে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষরা মনে করছেন, সংখ্যালঘুদের একটা অংশ সরকারের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ প্রচারের সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রেজিনগরকে মডেল বিধানসভা হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷ সবরকম উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছিলেন ৷ সেই প্রতিশ্রুতিতে সংখ্যালঘুদের মনও যে নরম হয়েছে, তা ভোটের ফলেই প্রমাণ ৷
যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়নি ৷ রিগিং করা হয়েছে ৷ ছাপ্পা ভোট পড়েছে ৷ বহু মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি ৷ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হলে ফলাফল অন্যরকম হত ৷
কী বলছেন শাখারভ ?
এদিন বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই কর্মী-সমর্থকরা গেরুয়া আবির খেলতে শুরু করেন ৷ কর্মী-সমর্থক-অনুগামীদের ভিড়ে বিজয় মিছিলে হাঁটেন শাখারভ । রবীন্দ্রসদন মোড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে পদ্ম-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি ।
তারপর বলেন, ‘‘এই জয়ে আমার কোনও অবদান নেই ৷ এই জয় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেক কার্যকর্তার জয় ৷ পঞ্চায়েত ভোটের সময় ধর্ম হাঁসদা নামে যে কার্যকর্তা বলি হয়েছিলেন, এটা তাঁর বলিদানের জয় ৷ এই জয়ে আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলার নেই ৷ এই জয় আমার কার্যকর্তাদের ৷ উন্নয়নের জয় ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের দল পাঁচ মাস পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালাচ্ছে ৷ শুভেন্দু অধিকারী যে সরকারের এবং দলের মাথা শমীক ভট্টাচার্য ৷ এটা তাঁদের কর্মফল ৷ পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা যেভাবে আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন, এটা তার জয় ৷’’
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