তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির তালিকায় বিএলও, প্রভাবিত করছেন SIR-কে ! কমিশনে বিজেপি

তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির তালিকায় বিএলও, প্রভাবিত করছেন SIR-কে ! কমিশনে বিজেপি
শাসকদলের সাফাই, সারা রাজ্যর মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৷ এত বাছাই করতে গেলে নির্বাচন কমিশন বিএলও করার মানুষই খুঁজে পাবে না ৷
Published : February 2, 2026 at 2:14 PM IST
মালদা, 2 ফেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়ায় গুরুদায়িত্ব পালন করছেন স্কুল শিক্ষক ৷ তবে শাসকদলের অঞ্চল কমিটির সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হতেই শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল এভাবেই নিজেদের কর্মীদের কাজে লাগিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে ৷ পালটা শাসকদলের সাফাই, সারা রাজ্যর মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন ৷ এত বাছাই করতে গেলে নির্বাচন কমিশন বিএলও করার মানুষই খুঁজে পাবে না ৷
চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজলদিঘি প্রাইমারি স্কুলের 146 নম্বর বুথের বিএলও চন্দন সাহা । গত 30 জানুয়ারি তৃণমূলের ব্লক ও অঞ্চল কমিটির তালিকা প্রকাশিত হয়েছে । সেই তালিকায় ক্ষেমপুর অঞ্চল সম্পাদক পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই চন্দন সাহাকে । এই ঘটনা সামনে আসতেই সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির ৷
বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপচন্দ্র সিংহ বলেন, "সম্প্রতি তৃণমূলের চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে 32 নম্বর স্থানে পরিষ্কার ক্ষেমপুরের সম্পাদক হিসেবে চন্দন সাহার নাম লেখা রয়েছে ৷ সেখানে তাঁর মোবাইল নম্বরও দেওয়া রয়েছে ৷ সেই মোবাইল নম্বর ও নাম মালতীপুর বিধানসভার কাজলদিঘি প্রাইমারি স্কুলের 146 নম্বর বুথের বিএলও-র ৷ অর্থাৎ চন্দন সাহা শাসকদলের সক্রিয় সদস্য হওয়ার পরেও বিএলও হিসেবে কাজ করছেন ৷ অর্থাৎ এই বিএলওরা নির্বাচন কমিশনের নামে শাসকদলকে জেতানোর জন্য কাজ করছে ৷ এনিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করছি ৷"
ঘটনা প্রসঙ্গে চন্দন সাহা বলেন, "আমি কাজলদিঘি প্রাইমারি স্কুলের 146 নম্বর বুথের বিএলও ৷ প্রায় 20 বছর ধরে আমি বিএলওর দায়িত্ব পালন করছি ৷ আগে আমি তৃণমূলের চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের সম্পাদক ছিলাম ৷ তবে যেদিন থেকে ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধন শুরু হয়েছে সেদিন থেকে আমি পার্টির সঙ্গে জড়িত নেই ৷ আমি কোনওরকম মিটিং, মিছিলেও অংশগ্রহণ করিনি ৷ আমাকে কোনও পার্টির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাকি সেটা আমার জানা নেই ৷ আমাকে কেউ এনিয়ে কিছু জানায়নি ৷ তবে দুই তিন বছর আগে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম ৷
জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, "'চাঁচল 2 ব্লকের সম্পাদক হিসেবে চন্দন সাহার নাম থাকায় বিজেপির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে ৷ বিএলও কারা হবেন তা ঠিক করে প্রশাসন ৷ সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ৷ যারা বিএলও হয়েছেন তাঁরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা করেন ৷ এভাবে যদি বাছাই করতে হয়, তবে বিএলও হওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না ৷ তবে তিনি দলীয় পদাধিকারী হয়েছেন এনিয়ে আপত্তি থাকলে বিজেপি নিয়ম মাফিক অভিযোগ করুক ৷ তিনি বিএলও থাকবেন কি না সেটা প্রশাসন দেখবে ৷ এনিয়ে এত হইচইয়ের কিছু নেই ৷"