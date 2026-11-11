‘সুপার পিএম’ হতেই প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়েন সোনিয়া, আত্মজীবনী নিয়ে কটাক্ষ বিজেপির

‘সুপার পিএম’ হতেই প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়েন সোনিয়া, আত্মজীবনী নিয়ে কটাক্ষ বিজেপির
BJPs Swipe at Sonia Gandhi: মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী ৷ তা নিয়ে বুধবার সমালোচনা শোনা গেল বিজেপির একটি সাংবাদিক বৈঠকে ৷
By PTI
Published : November 11, 2026 at 6:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: ‘সুপার পিএম’ হওয়ার জন্যই প্রধানমন্ত্রী হননি সোনিয়া গান্ধি, বুধবার এমনই দাবি করেছে বিজেপি ৷ 2004 সালে সোনিয়া গান্ধি যে প্রধানমন্ত্রী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গেই এই কথা বলেছে তারা ৷ ওই ঘটনাকে ‘মহাত্যাগ’ বলেও কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷
মঙ্গলবার কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম - 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' ৷ সেই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই সোনিয়ার সমালোচনা করছে বিজেপি ৷ বুধবার নতুন করে এই নিয়ে সমালোচনা শোনা গেল বিজেপির একটি সাংবাদিক বৈঠকে ৷
এদিন বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী ৷ সোনিয়ার স্মৃতিকথায় দাবি করা হয়েছে যে রাজীব গান্ধি জরুরি অবস্থার বিরোধী ছিলেন । সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছেন সুধাংশু ত্রিবেদী ৷
স্মৃতিকথায় সোনিয়া গান্ধি লিখেছেন, কীভাবে তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার ধারণাটিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে জোটসঙ্গীদের চাপে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবল একটি মৃদু ‘ঠিক আছে’ বলেছিলেন ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করেন ।
2004 সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রত্যাখ্যান করার আগে নিজের মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে গান্ধির লেখা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সুধাংশু ত্রিবেদী কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘কী দারুণ এক ত্যাগই না তিনি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন সুপার পিএম !’’
তাঁর দাবি, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ শাসনকালে সোনিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিলেও ‘ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি’ (এনএসি)-র চেয়ারপার্সন হিসেবে ক্যাবিনেট পদমর্যাদা গ্রহণ করেছিলেন । তিনি বলেন, ‘‘বিশ্বের কোথাও ত্যাগের এমন নজির খুঁজে পাবেন না, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ক্যাবিনেট পদমর্যাদা গ্রহণ করা হয়েছে । ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটির চেয়ারপার্সন, এটি ক্যাবিনেট ব়্যাঙ্কের পদ ৷ এটা আবার 'অফিস অফ প্রফিট' বা লাভজনক পদের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ, তিনি একটি লাভজনক ক্যাবিনেট পদ নিশ্চিত করেছিলেন ।’’
বিজেপি নেতা বলেন, ‘‘যখন একটি বিতর্ক দানা বাঁধল, তখন সোনিয়া গান্ধিকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল । নির্বাচনের পর তিনি ফিরে আসার আগেই, তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত মনমোহন সিং সরকার নিয়ম পরিবর্তন করে এনএসি চেয়ারপার্সনের পদটিকে 'অফিস অফ প্রফিট' বা লাভজনক পদের আওতামুক্ত করে দেয় ।’’
সোনিয়া জরুরি অবস্থা জারির জন্য দায়ী করেছেন সঞ্জয় গান্ধিকে ৷ রাজীব গান্ধি এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না বলে স্মৃতিকথায় দাবি করেছেন সোনিয়া ৷ এই নিয়ে কংগ্রেস নেত্রীর সমালোচনা করেছেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘রাজীব গান্ধি বিভিন্ন সময়ে জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন ।’’
সঞ্জয় গান্ধির স্ত্রী মানেকা গান্ধির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির বিষয়ে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির দেওয়া বিবরণের প্রসঙ্গে ত্রিবেদী বলেন, ‘‘তাঁর স্মৃতিকথায় যে ধরনের ‘দোষারোপের খেলা’ দেখা যাচ্ছে, তা দেখে মনে হচ্ছে যে এটি যেন জরুরি অবস্থার কোনও কাহিনি নয়, বরং এক দেশি ও বিদেশি দুই জায়ের মধ্যে ‘গভীর শত্রুতা’-র গল্প ।
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