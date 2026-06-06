ETV Bharat / politics

খণ্ডঘোষে তৃণমূলের কার্যালয়ে মিলল কন্ডোম! ঘাসফুলের বিধায়কের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি

বিজেপির অভিযোগ, খণ্ডঘোষের বিধায়ক তৃণমূলের নবীনচন্দ্র বাগ দুর্নীতিতে যুক্ত৷

BJP
নবীনচন্দ্র বাগের অফিসে বিজেপির বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 9:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

খণ্ডঘোষ (পূর্ব বর্ধমান), 6 জুন: দিনকয়েক আগে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল কন্ডোম, এবার তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকেই কন্ডোম পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠল৷ ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ৷

এই অভিযোগ নিয়ে শনিবার দিনভর সরব হয়েছে বিজেপি৷ তারা বিক্ষোভ দেখায়৷ পথ অবরোধও করে৷ তারা সরাসরি তোপ দেগেছে খণ্ডঘোষের বিধায়ক তৃণমূলের নবীনচন্দ্র বাগের বিরুদ্ধে৷ বিজেপির দাবি, এই তৃণমূল বিধায়ক ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে৷ সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী প্রকৃত উপভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ না করে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন গুদামে মজুত করে রাখা হয়েছে।

BJP
পূর্ব বর্ধমানে বিজেপির পথ অবরোধ (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির অভিযোগ, সম্প্রতি একাধিক গুদাম থেকে বিপুল পরিমাণ সাদা থান কাপড়-সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিধায়কের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকেও সাদা থান, ত্রাণ সামগ্রী এবং বিধায়ক কার্যালয় থেকে কন্ডোমের প্যাকেট উদ্ধার হওয়ার দাবি তুলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

বিজেপি নেতারা অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সামগ্রী গুদামে আটকে রেখে দুর্নীতির মাধ্যমে প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। বহু দুঃস্থ ও প্রান্তিক মানুষ সরকারি সহায়তা পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করলেও সেই সামগ্রী তাঁদের হাতে পৌঁছয়নি বলে দাবি করেন তাঁরা। বিজেপির মতে, এই ঘটনা শুধুমাত্র প্রশাসনিক গাফিলতি নয়, বরং একটি সুসংগঠিত দুর্নীতির চক্রের ইঙ্গিত বহন করছে।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, খণ্ডঘোষ বিধানসভা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সেই অভিযোগকেই আরও জোরালো করেছে। তাই অবিলম্বে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চস্তরের তদন্ত করতে হবে। একই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রীর হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগকে গ্রেফতার করার দাবিও তোলা হয়েছে।

এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তার উপর বসে অবরোধ করেন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন। তাঁদের অভিযোগ, জনগণের প্রাপ্য সামগ্রী রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে গোপনে মজুত করে রাখা হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতারা।

তবে এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বা বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিজেপি নেতা তাপস মল্লিক বলেন, ‘‘খণ্ডঘোষের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ চাকরি দুর্নীতিতে যুক্ত। এছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য আসা ত্রাণ সামগ্রী সাধারণ মানুষকে না দিয়ে তিনি নিজের তিন থেকে চারটে গোডাউনে মজুত করে রেখে দিয়েছেন। সেই গোডাউন থেকে এখনও পুলিশ কোনও ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করেনি।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এদিকে নবীনচন্দ্র বাগের দলীয় কার্যালয় থেকে একাধিক সাদা থান ও কন্ডোমের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। আমরা চাই প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। তাঁকে গ্রেফতার করা হোক।’’

আরও পড়ুন -

  1. মাথাভাঙায় কাটমানির 1 লক্ষ টাকা ফেরত দিল তৃণমূল কাউন্সিলর
  2. ধর্ষণ-তোলাবাজি-খুনের হুমকি! গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমল নেতা
  3. দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ ! সন্দেশখালিতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের ক্লাবে ত্রাণের পাহাড়

TAGGED:

BJP
TRINAMOOL
KHANDAGHOSH
তৃণমূল
CONDOMS FOUND AT TRINAMOOL OFFICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.