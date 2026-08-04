হার স্বীকার নবীনের, বাঁকিপুুর-দাতিয়ায় বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখবে বিজেপি

হার স্বীকার নবীনের, বাঁকিপুুর-দাতিয়ায় বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখবে বিজেপি
তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে দুটিতে পরাজয় অবশ্যই বিজেপির শীর্ষনেতাদের ভাবাচ্ছে ৷ এমতাবস্থায় মানুষের রায়েক স্বাগত জানিয়ে হারের কারণ খুঁজতে শুরু করল গেরুয়া শিবির ৷
By PTI
Published : August 4, 2026 at 8:17 AM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট : বাঁকিপুর এবং দাতিয়ায় পরাজয়ের কারণ 'গভীরভাবে খতিয়ে' দেখা হবে বলে জানালেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন ৷ সোমবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ে দেওয়ায় প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির ইতিহাসের সবচেয়ে তরুণ সভাপতি জানান, মানুষের রায় তাঁরা মেনে নিয়েছেন ৷ দুটি কেন্দ্রে পরাজয়ের কারণ গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হবে ৷ পাশাপাশি দলীয় প্রার্থীর পক্ষো ভোট দেওয়ায় গুজরাতের মঞ্জলপুরের ভোটারদের ধন্যবাদ দিয়েছেন বিজেপি সভাপতি ৷
বিহারের বাঁকিপুর, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া এবং গুজরাতের মঞ্জলপুরের ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে সোমবার ৷ একমাত্র মঞ্জলপুরে বিজেপির মুখরক্ষা হয়েছে ৷ বাকি দুটি কেন্দ্রেই 'অস্তমিত পদ্ম-পতাকা' ৷ সবচেয়ের বেশি চর্চা হচ্ছে বাঁকিপুর নিয়ে ৷ কয়েক মাস আগে পর্যন্ত বিজেপি সভাপতি নিজেই এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন ৷ তিনি বিজেপির সভাপতি হয়ে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর বাঁকিপুরে আবার ভোট হয় ৷ সেখানেই প্রায় 20 হাজার ভোটে জিতলেন জনসুরজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর ৷
সাত মাস আগে হওয়া বিহার বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল একটিও আসন পায়নি ৷ সাকুল্যে 3 শতাংশের সামান্য বেশি ভোট পেয়েছিল তারা ৷ সেই দলের প্রধান প্রশান্ত কিশোর আঘাত হানলেন পদ্মশিবিরের খাসতালুকে ৷ 1995 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত মোট 9 বার বিজেপির পক্ষে থেকেছে বাঁকিপুর ৷ প্রথমে অধুনা বিজেপি সভাপতির বাবা নবীন কিশোর প্রসাদ সিনহা চারবার নির্বাচিত হন ৷ পরে নিতিন একের পর এক নির্বাচনে জিততে থাকেন ৷ 9টি ভোট মেটার পর এই প্রথম হারের মুখ দেখল বিজেপি ৷ শুধু তাই নয়, গত বেশ কয়েকটি নির্বাচনে এই বাঁকিপুর থেকে 50 শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে এসেছেন পদ্ম-প্রার্থীরা ৷ এবার সেখানেই পরাজয় দলকে ভাবাচ্ছে ৷
পটনা শহরের অন্যতম অভিজাত এলাকা এই বাঁকিপুর ৷ হিন্দু উচ্চবর্ণের ভোটারদের দাপট চোখে পড়ার মতো ৷ এতদিন কায়স্থ সমাজের প্রতিনিধি নবীন বিজেপির হয়ে সোনা ফলাতেন ৷ সর্বশেষ নির্বাচনে প্রায় 62 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ৷ পটনা সাহিব লোকসভা কেন্দ্রের আওতায় থাকা এই বিধানসভা কেন্দ্রের 'কায়স্থ-কার্ড' কাজ করে স্থানীয় সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের পক্ষেও ৷ এই বিধানসভার উপনির্বাচনে অবশ্য সেই ফ্যাক্টার বিজেপির পক্ষে কাজ করেনি ৷
তাছাড়া নির্বাচনের আগে করা রবিশঙ্করের একটি মন্তব্যও বিজেপির বিপক্ষে গিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷ বাঁকিপুরে বিজেপির ব্যাপক প্রভাবের কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, এই কেন্দ্র থেকে পদ্ম টিকিটে কুকুর-বিড়ালকে দাঁড় করালেও জয় নিশ্চিত ৷ তাঁকে বিজেপির তরফে সতর্ক করা হয়নি ৷ রবি ক্ষমাও চাননি ৷ ভোটের ফল বলছে, এমন মন্তব্য ভালোভাবে নেয়নি বাঁকিপুর ৷
এদিকে গুজরাতের আসনটি ধরে রাখতে পেরেছে বিজেপি ৷ জয়ের ব্যবধান বেশ ভালো ৷ প্রায় 31 হাজার ৷ তবে গতবার ভোটে এই কেন্দ্রে একলক্ষেরও বেশি ভোটে জিতেছিল গেরুয়া শিবির ৷ এবার সেই ভোটব্যাঙ্কেই ধস নেমেছে ৷ মধ্য়প্রদেশের দাতিয়া এর আগেও কংগ্রেসেরই ছিল ৷ সেটা ধরে রেখে বিজেপির চাপ বাড়াল হাত শিবির ৷