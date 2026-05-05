অভিষেকের অফিসের সামনে ডিজে, বক্স বাজিয়ে বিজয় উল্লাস বিজেপির

Abhishek Banerjee
তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 9:01 PM IST

কলকাতা, 5 মে: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল পরিবর্তনের পরই দ্রুত বদলাচ্ছে কলকাতার চেনা ছবি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে প্রবেশের রাস্তা থেকে দীর্ঘদিনের পুলিশি গার্ডরেল সম্পূর্ণ সরিয়ে দিল প্রশাসন।

অন্যদিকে, খাস কলকাতার বুকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়ের ঠিক সামনে ডিজে বক্স বাজিয়ে বিজয় উল্লাসে মাতলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। রাজ্যে পালাবদলের ঠিক পরেই এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

দীর্ঘদিন ধরে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নিরাপত্তার কারণে বিশেষ ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হতো। সাধারণ যান চলাচলে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল ওই রাস্তায়। কিন্তু ভোটের ফলাফলের পর তিনি এখন সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই কারণেই ওই রাস্তার কড়া নিরাপত্তা বলয় শিথিল করা হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে মঙ্গলবার সকালে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের প্রবেশমুখ থেকে সমস্ত গার্ডরেল সরিয়ে রাস্তাটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর ফলে এখন থেকে ওই রাস্তায় সাধারণ মানুষের গাড়িঘোড়া সম্পূর্ণ বিনা বাধায় যাতায়াত করতে পারবে। রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পর নতুন প্রশাসনের এই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

​কালীঘাটের পাশাপাশি শহরের অন্য প্রান্তে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের অফিসের সামনে এদিন দেখা গিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়ের ঠিক সামনেই জমায়েত করে এবং ডিজে বক্স বাজিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা। সেখানে উপস্থিত বিজেপি কর্মীদের সংবাদমাধ্যমের তরফ থেকে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা জানান যে, দীর্ঘদিন পর তাঁরা রাজনৈতিক শান্তি পেয়েছেন।

রাজ্যে এবার শিল্পের কাজ হবে বলেও প্রবল আশা প্রকাশ করেন তাঁরা। অভিষেকের অফিসের সামনে গেরুয়া শিবিরের তরফ থেকে কোনও স্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা জানান যে সেখানে নতুন করে কোনও পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারাই মূলত জড়ো হয়ে একসঙ্গে এই পালাবদলের আনন্দ উদযাপন করছেন। খোদ তৃণমূল শীর্ষ নেতার অফিসের সামনে পদ্ম শিবিরের এই উন্মাদনা কার্যত পরাজিত দলের ওপর মানসিক চাপ বাড়ানোরই এক কৌশল বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

