ত্রিশূল নিয়ে অগ্নিমিত্রা, তলোয়ার হাতে কসরৎ আরেক বিজেপি প্রার্থীর ! বললেন 'জবাব হবে গুলি-বোমায়'

ত্রিশূল নিয়ে অগ্নিমিত্রা, তলোয়ার হাতে কসরৎ আরেক বিজেপি প্রার্থীর ! বললেন 'জবাব হবে গুলি-বোমায়'
অজয় পোদ্দারের দাবি, তিনি আসল বা ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেননি । পুরো ঘটনাটি ছিল প্রতীকী এবং তাঁর হাতে যে তলোয়ার ছিল তা কাঠের তৈরি ।
Published : March 27, 2026 at 9:37 PM IST
আসানসোল, 27 মার্চ: হাতে অস্ত্র নিয়ে রামনবমীর শোভাযাত্রায় বিজেপি প্রার্থীরা ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি এই ছবিই ধরা পড়ল আসানসোলেও ৷ ধারালো তলোয়ার নিয়ে কসরৎ দেখালেন কুলটির বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক অজয় পোদ্দার । রামনবমীর আবহে ভোটের পারদ আরও একধাপ বাড়িয়ে তিনি বলেন, বোমার জবাব বোমায় আর গুলির জবাব গুলিতে দেওয়া হবে ৷ অপরদিকে, হাতে ত্রিশূল নিয়ে রামনবমীর মিছিলে হাঁটলেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোলের কুলটির 74 নম্বর ওয়ার্ডের বেজডিহি কোলিয়ারি এলাকায় শুক্রবার রামনবমী উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানে যেমন নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে ডিজে বাজানো হয়, তেমনই এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত হয়ে প্রথমে লাঠি হাতে কসরত দেখাতে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দারকে । এরপর তাঁর হাতে দেখা যায় একটি চকচকে তলোয়ার ৷ তলোয়ার নিয়েও বেশ কিছুক্ষণ কসরত দেখান তিনি । ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকেই এই দৃশ্য মোবাইলে রেকর্ড করেন, যা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে । শুধু তাই নয়, ওই শোভাযাত্রায় তলোয়ার হাতে মিছিল করতেও দেখা যায় বিজেপি সমর্থকদের ।
যদিও এই বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে অজয় পোদ্দারের দাবি, তিনি কোনওভাবেই আসল বা ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেননি । পুরো ঘটনাটি ছিল প্রতীকী এবং তাঁর হাতে যে তলোয়ার ছিল তা কাঠের তৈরি । তবে এখানেই থেমে থাকেননি তিনি । বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনামূলক বার্তাও দেন বিজেপি প্রার্থী ।
তিনি বলেন, "যদি নির্বাচনে মুখোমুখি লড়াই হয় এবং প্রতিপক্ষের তরফে দুষ্কৃতীরা বোমা বা গুলি নিয়ে হামলা চালায়, তাহলে তার জবাবও দেওয়া হবে একইভাবে । বোমার জবাব বোমায়, গুলির জবাব গুলিতেই দেওয়া হবে ।" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । বিজেপি শিবির এই ঘটনাকে 'আত্মরক্ষার বার্তা' বলে ব্যাখ্যা করছে ৷
কুলটি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক জানালেন, "শুনেছি বেজডিহি এলাকায় বিজেপি প্রার্থী তলোয়ার নিয়ে খেলা দেখিয়েছেন। এগুলো আসলে ভোটের আগে উত্তেজনা ছড়ানোর একটা প্রবণতা । যদিও ওই সব তলোয়ার বা লাঠি খেলে কোনও লাভ নেই । কারণ কুলটির মানুষ গত পাঁচ বছরে তাঁকে দেখেছেন । তিনি ওই লাঠি ঘোরানো ছাড়া আর কিছুই করেননি । এবারে মানুষ তাই তাঁকে আর কোনওভাবেই বিশ্বাস করবে না । আর তাঁর ঘৃতাহুতিতেও কিছু হবে না ।"
অন্যদিকে, আসানসোলের ফতেপুর এলাকায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় ত্রিশূল হাতে দেখা গেল আরেক বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে । শুক্রবার রামনবমী উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে ফতেপুর এলাকায় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় । সেখানে অংশ নেন অগ্নিমিত্রা পাল-সহ বিজেপির অনান্য নেতৃত্বরা । এদিন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ত্রিশূল হাতে শোভাযাত্রায় সামিল হন । জিটি রোড জুড়ে ত্রিশূল হাতেই হেঁটে যান তিনি ।
তিনি বলেন, "দেবী দুর্গা অশুভ শক্তির নিধনে ত্রিশূল তুলে নিয়েছিলেন । রাজ্য থেকে এই অশুভ তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে, তাই আমরাও মায়ের অস্ত্র আজ হাতে নিয়েছি ।"
তবে শোভাযাত্রায় অস্ত্রের ব্যবহারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে শাসকদল ৷ তাদের অভিযোগ, ভোটের আগে এলাকায় ভয় ও উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ।