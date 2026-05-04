বাড়ি চলে যান ! উর্দিহীন মহিলা পুলিশ ও অফিসার শান্তনুকে কড়া হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

বাড়ি চলে যান ! উর্দিহীন মহিলা পুলিশ ও অফিসার শান্তনুকে কড়া হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, অতীতে তাঁকে পুলিশের তরফে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধাক্কা মারা হয়েছে এবং এর সমস্ত ভিডিয়ো প্রমাণ তাঁর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে ।
Published : May 4, 2026 at 4:45 PM IST
কলকাতা, 4 মে: একাদশ রাউন্ডের ভোট গণনা শেষে কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল কেন্দ্রের বাইরে চড়া মেজাজে পাওয়া গেল ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীকে । গণনাকেন্দ্রে ঢোকার মুখে উর্দিহীন মহিলা পুলিশ বাহিনীর কর্তব্যরত আধিকারিকদের দেখে ক্ষুব্ধ হলেন তিনি । এদিন ভিড়ের মধ্যে সিভিল ড্রেস বা উর্দি ছাড়া মহিলা পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের নাম করে সরাসরি কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু ।
আঙুল উঁচিয়ে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশে তিনি কড়া ভাষায় বলেন, "বাড়ি চলে যান, বাড়ি চলে যান ! শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কথায় আর কিছু করতে হবে না ।"
শুধু হুঁশিয়ারি দিয়েই থেমে থাকেননি বিরোধী দলনেতা । অতীতে তাঁকে ভিড়ের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে, সেই অভিযোগ ফের এদিন করেন তিনি । গেটে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনারা আমাকে ধাক্কা মেরেছেন । কতবার ধাক্কা মেরেছেন আমি জানি না? সব ছবি তোলা আছে । সব প্রমাণ আমার কাছে রাখা আছে ।"
রাজ্যের পালাবদলের ইঙ্গিতপূর্ণ আবহে এদিন গণনাকেন্দ্রের বাইরে রাজনৈতিক পারদ ছিল চরমে । জানা গিয়েছে, কালো গাড়ি থেকে শুভেন্দু অধিকারী নামতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন দলীয় কর্মী-সমর্থক থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা । তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে গণনাকেন্দ্রের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা । ঠিক সেই সময়েই গেটের কাছে পৌঁছলে ব্যাপক হুড়োহুড়ি ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয় ।
অভিযোগ, ভিড়ের মধ্যে থাকা সাদা পোশাকের বা উর্দি ছাড়া মহিলা পুলিশ কর্মীরা তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন । এই পরিস্থিতি দেখেই মেজাজ হারান বিরোধী দলনেতা । উর্দিহীন ওই পুলিশ কর্মীদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে তিনি কড়া ভাষায় তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করেন । পুলিশ কেন সিভিল ড্রেসে থেকে বাধা তৈরি করছে এবং ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করছে, তা নিয়েও তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি । বাদানুবাদের এই পর্যায়েই উঠে আসে পুলিশের এক বিশেষ আধিকারিকের নাম ।
নীল রঙের টিনের ব্যারিকেড বা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশের চোখে চোখ রেখে রীতিমতো গর্জে ওঠেন শুভেন্দু অধিকারী । তিনি রক্ষীদের জানান যে, তিনি শুধুমাত্র একাই ভেতরে ঢুকবেন । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একাদশ রাউন্ডের শেষে যখন হাওয়ায় পালাবদলের তীব্র গুঞ্জন ভাসছে, তখন বিরোধী দলনেতার এই কঠোর অবস্থান বিশেষ তাৎপর্য বহন করে । সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরেও তিনি এদিন এক কড়া বার্তা দিলেন ।
আপাতত ভোটগণনার চূড়ান্ত লগ্নে সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের বাইরের এই ঘটনা রাজ্য রাজনীতির উত্তাপকে এক ধাক্কায় কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে । প্রশাসনের অন্দরেও এই হুঁশিয়ারি নিয়ে যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে ।