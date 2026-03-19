মমতাকে 25000 ভোটে হারানোর হুঁশিয়ারি, ভবানীপুরে প্রচার শুরু শুভেন্দুর

মমতাকে 25000 ভোটে হারানোর হুঁশিয়ারি, ভবানীপুরে প্রচার শুরু শুভেন্দুর
বৃহস্পতিবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী৷
Published : March 19, 2026 at 5:40 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: সব নজর এখন ভবানীপুরে৷ কারণ, এই বিধানসভা আসনে এবার সম্মুখসমরে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ বৃহস্পতিবার প্রচারে নেমে পড়লেন শুভেন্দু৷ শুরুতেই দাবি করলেন যে ভবানীপুরে তিনি এবার 25 হাজার ভোটে হারাবেন মমতাকে৷
গত রবিবার পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন৷ সোমবার বিকেলেই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ সেই তালিকা অনুযায়ী, শুভেন্দু অধিকারী এবার দু’টি আসনে লড়তে চলেছেন৷ সেই দু’টি আসন হল - নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর৷
দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর 2011 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে৷ এখানে 2011 সালে উপ-নির্বাচনে জিতে প্রথমবার বিধায়ক হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ 2016 সালে এই আসন থেকে জিতেই দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা৷ 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু বিরুদ্ধে প্রার্থী হওয়ায় ভবানীপুরে লড়েননি মমতা৷ পরে অবশ্য ভবানীপুর থেকেই উপ-নির্বাচনে লড়ে জয়ী হন৷
ফলে এমন একটি কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা হওয়ায় রীতিমতো উচ্ছ্বসিত স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীরা৷ গত সোমবার থেকেই দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে যায়৷ বিভিন্ন জায়গায় শুভেন্দু অধিকারীর বড় বড় হোডিং পোস্টার ও দলীয় পতাকা লাগানো শুরু হয়ে যায়।
তার পর এদিন সকাল থেকেই ভবানীপুরে বিজেপি পার্টি অফিসে কর্মী-সমর্থকদের ভিড় লক্ষণীয় ছিল। কারণ, শুভেন্দু অধিকারী যে এদিন থেকেই প্রচার শুরু করবেন, তা আগেই ঘোষণা হয়েছিল৷ এদিন শুভেন্দু অধিকারী এসে প্রথমেই ভবানীপুর হকার্স কর্নারে ঢুকে সেখানে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দেখা করেন৷ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন৷ সমস্যার কথা জানতে চান। এরপরে তিনি বাড়ি বাড়ি প্রচার সারেন৷
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, সকাল থেকেই তিনি এই কেন্দ্রে যেরকম সাড়া পেয়েছেন, তাতে তিনি আত্মবিশ্বাসী যে 4 মে অন্তত 25 হাজারের বেশি ভোটে এই আসন থেকে জয়লাভ করবেন৷ শুভেন্দু অধিকারী পূর্ব মেদিনীপুরের আদি বাসিন্দা৷ এখন তিনি নন্দীগ্রামের ভোটার৷ কারণ, ওই কেন্দ্র থেকে তিনি 2016 ও 2021 সালে জিতেছেন৷ সেই কারণে তৃণমূলের তরফে শুভেন্দু অধিকারীকে বহিরাগত বলে অভিযোগ করা হচ্ছে৷ এই বিষয়ে বিরোধী দলনেতা জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রধানমন্ত্রীকেও বহিরাগত বলেন। কিন্তু মমতা যাই বলুক না কেন, এবার ভবানীপুর কেন্দ্রে পদ্মফুল ফুটবেই।