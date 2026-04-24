ভোট মিটতেই শুরু রাজনৈতিক হিংসা, ফুলবাড়িতে বিজেপি কর্মীকে মারধর ! থানা ঘেরাও প্রার্থীর

ভোট মিটতেই শুরু রাজনৈতিক হিংসা, ফুলবাড়িতে বিজেপি কর্মীকে মারধর ! থানা ঘেরাও প্রার্থীর
তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার না-করার অভিযোগ ৷
Published : April 24, 2026 at 4:32 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 এপ্রিল: রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন মিটতেই উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা এলাকায় ৷ অভিযোগ, ভোট পর্ব মিটতেই সন্ধেবেলা এক বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয় ৷ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুকুমার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি ৷ ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে এনজেপি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুগামীরা ৷
জানা গিয়েছে, আক্রান্ত বিজেপি কর্মী বিপ্লব দে এবং অভিযুক্ত তৃণমূলের সুকুমার সরকারের মধ্যে প্ল্যাকার্ড লাগানোকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ, ভোটের দিন সকালে বচসা হয় ৷ যা প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় ৷ সেই সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ অভিযোগ, সন্ধেবেলা ভোট পর্ব মিটে যেতেই সুকুমার এবং তাঁর দলবল বিপ্লব দে’র উপর হামলা চালায় ৷ তাঁকে মারধর করে ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হন বিপ্লব ৷ তাঁকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷
ঘটনাকে ঘিরে সকাল থেকেই থমথমে হয়ে আছে গোটা এলাকা ৷ সেই ঘটনার পর অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা সুকুমার সরকারকে গ্রেফতার না-করায়, এ দিন সকালে এনজেপি থানার বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন বিজেপির নেতা ও কর্মীরা ৷ বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, সুকুমার সরকার এবং তাঁর দলবল বিজেপির কর্মীকে মারধর করা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেনি ৷ অবিলম্বে তাঁর গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷
শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ভোট এতো ভালো হয়েছে যে এখন তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পেয়ে গেছে ৷ ভয় পেয়ে এসব করছে ৷ এই তৃণমূল কংগ্রেস দুষ্কৃতীদের দল ৷ অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে ৷ আর আমরা সরকার গড়ার পর এইসব দুষ্কৃতীদের বেছে বেছে জেলে ঢোকাব ৷" যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ রায় ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের এসব সংস্কৃতি নয় ৷ পুলিশ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করবে ৷"
উল্লেখ্য, 2026 বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় মোট 92.88 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ যেখানে দার্জিলিং জেলায় ভোট পড়েছে 88.80 শতাংশের বেশি ৷ আর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটদান হয়েছে 94.76 শতাংশ ৷