শিলিগুড়িতে ফের জয়ী বিজেপির শঙ্কর, পুলিশ আধিকারিককে বললেন - কথা রেখেছি কিন্তু

শিলিগুড়িতে ফের জয়ী বিজেপির শঙ্কর, পুলিশ আধিকারিককে বললেন - কথা রেখেছি কিন্তু
শিলিগুড়িতে উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মীদের৷ একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানে লাগানো হল গেরুয়া পতাকা৷
Published : May 4, 2026 at 8:48 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 মে: আবারও জিতলেন শঙ্কর ঘোষ৷ এই নিয়ে পরপর দু’বার তিনি শিলিগুড়ির বিধায়ক হলেন৷ তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম দেবকে 73 হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন তিনি৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 1 লক্ষ 20 হাজারেরও বেশি৷
যদিও শঙ্কর যে জিততে চলেছেন, তা স্পষ্ট হতে শুরু করে দুপুরের পর থেকে৷ একের পর এক রাউন্ড যখন শেষ হতে থাকে, তখন দেখা যায় যে ক্রমশ ব্যবধান বৃদ্ধি করছেন শঙ্কর ঘোষ৷ সেই সময় বাইরে এসে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিককে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘‘কথা রেখেছি কিন্তু৷’’ অন্যদিকে গণনাকেন্দ্রের বাইরে এসে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব গণনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে প্রথমবার প্রার্থী হয়েছিলেন শঙ্কর ঘোষ৷ প্রথম নির্বাচনেই তৎকালীন বিধায়ক ও হেভিওয়েট সিপিআইএম প্রার্থী অশোক ভট্টাচার্যকে হারিয়ে জায়েন্ট কিলার আখ্যা পেয়ে যান৷ 2024-এর পর বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক পদ পান তিনি৷
এবার তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র তৃণমূলের গৌতম দেব৷ একুশের ভোটে প্রায় সাড়ে 35 হাজার ভোটে জিতেছিলেন শঙ্কর ঘোষ৷ এদিন দশম রাউন্ড গণনার পরই দেখা যায় যে শঙ্কর ঘোষ প্রায় 62 হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন৷ এগিয়ে থাকা অবস্থাতেই তিনি বাইরে এসে কথা বলেন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এসিপি সোমনাথ দাসের সঙ্গে৷ ওই পুলিশ আধিকারিককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘‘কথা রেখেছি কিন্তু৷’’
আসলে গত মাসে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 15 নম্বর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন শঙ্কর ঘোষ। কিন্তু সেখানে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন তিনি। এসিপি সোমনাথ দাস তাঁকে বাধা দেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় এসিপিকে উদ্দশ্য করে শঙ্করকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘‘একদিন আমি সরকার চালাব।’’ এদিন জয় প্রায় নিশ্চিত হওয়ার পরই শঙ্কর ঘোষ ওই পুলিশ আধিকারিককে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘‘কথা রেখেছি কিন্তু৷’’ তবে এই নিয়ে ওই আধিকারিক পালটা কিছু বলেননি৷ বরং তিনি হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিলেন৷
এদিকে গৌতম দেব গণনাকেন্দ্রের বাইরে এসে কাউন্টিং নিয়ে প্রশ্ন তোলেন৷ তাঁর অভিযোগ, পোস্টাল ব্যালটের চার-পাঁচটা বাক্স খোলা ছিল৷ সেই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছি৷ ফলাফল স্বাভাবিক হয়নি৷ বুথ ধরে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে৷ একই ভোট কার্যত প্রতিটি বুথে পড়েছে৷
এদিকে ছাব্বিশের ভোটে জিতে বাংলায় সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি৷ সেই কারণে রাজ্যজুড়ে কর্মীদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো৷ এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ চত্বরে জড়ো হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। এদিন তাঁরা সেখানে পৌঁছে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা লাগিয়ে দেন৷ ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মীদের দাবি, এভাবেই একে একে সমস্ত প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান দখল করবে বিজেপি। উত্তরকন্যাতেও একইভাবে ‘দখল’ নেওয়া হবে বলেও স্লোগান তোলেন তাঁরা।
শুধু রাজনৈতিক বার্তাই নয়, এদিন কটাক্ষের সুরেও শোনা যায় নানা মন্তব্য। কর্মীদের একাংশ বলেন, খুব শীঘ্রই তৃণমূল কংগ্রেসে আর কেউ থাকবে না। সেই সঙ্গে ‘মাছ-ভাত’ খাওয়ানোর আয়োজন করার কথাও জানান তারা, যেখানে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে দাবি করেন তাঁরা। ‘মাছ-ভাত খাইয়ে হজমির গলি দেওয়া হবে’ — এমন মন্তব্যও শোনা যায় তাঁদের মুখে। এদিন ঝালমুড়ি নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি কর্মীরা। স্লোগান তুলে প্রশ্ন তোলা হয়, মেয়র ও মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি ঝালমুড়ি খাবেন কি না!
এর আগেই এই কাণ্ড বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ঘটান শিলিগুড়ি পুরনিগমে৷ পুরনিগমের গেটে দলীয় পতাকা লাগিয়ে কার্যত আগাম জয়ের বার্তা দিতে দেখা যায় তাঁদের। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। গেরুয়া আবিরে মেতে ওঠেন অনেকে, স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা দাবি করেন, আগামিদিনে শিলিগুড়ি পুরনিগম দখল করতে চলেছে বিজেপি৷ এদিন আরও একধাপ এগিয়ে হুঁশিয়ারির সুরে কর্মীদের একাংশ বলেন, শহরের যেসব নীল-সাদা রঙের সরকারি বিল্ডিং রয়েছে, সেগুলির রং দ্রুতই পরিবর্তন করা হবে।
দার্জিলিং আসনে বিজেপি জয় পেতেই শৈলশহরে উচ্ছ্বাস বিজেপি ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কর্মী-সমর্থকদের। দার্জিলিং আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল মোর্চা সমর্থিত বিজেপি প্রার্থী নোমান রাই। এদিন প্রায় ছয় হাজারের বেশি ভোটে জয় পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন কর্মী-সমর্থকরা।