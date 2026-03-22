প্রতিপক্ষ 'দলবদলু'-'বহিরাগত'! বারাসতে নিকাশি-ডাম্পিং সমস্যার সুরাহাই লক্ষ্য বিজেপি প্রার্থী শঙ্করের
ইটিভি ভারত-এর মুখোমুখি বারাসতের বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৷ কী বলছেন তিনি ? লিখেছেন রাজু বিশ্বাস ৷
Published : March 22, 2026 at 6:40 PM IST
বারাসত, 22 মার্চ: ছাব্বিশের ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে । শাসক-বিরোধী উভয় শিবিরই যে-যার মতো প্রার্থিতালিকাও প্রকাশ করেছে ও করছে ৷ যাঁদের নাম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী হিসাবে, তাঁরা ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন ৷ দেওয়াল লিখন থেকে প্রার্থী পরিচিতি কিংবা এলাকায় ঘুরে-ঘুরে জনসংযোগ স্থাপন ৷ কোনও কিছুতেই খামতি রাখছে না যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি ৷
ব্যতিক্রম নয় উত্তর 24 পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বারাসত বিধানসভাও ৷ এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবারেও পদ্ম প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বিজেপির রাজ্য কমিটিরও সদস্য ৷ আর তাঁর বিপরীতে এবার তৃণমূলের প্রতীকে লড়াই করছেন শাসকদলের দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া নেতা সব্যসাচী দত্ত ৷ তিনি অবশ্য প্রয়াত রাজনীতিক মুকুল রায়ের হাত ধরে বিজেপিতে গিয়েছিলেন ৷ পরে আবার তৃণমূলে ফিরেও আসেন ৷ বর্তমানে তৃণমূল পরিচালিত বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন সব্যসাচী দত্ত ৷
বারাসত বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছেন আরেক প্রতিদ্বন্দ্বী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত দাস ৷ যাঁকে এবার টিকিট দিয়েছে বামেরা ৷ তবে, তিনবারের বিধায়ক তথা অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তীর জায়গায় সব্যসাচীকে লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ৷ তবে, তাঁকে নিয়ে এতটুকু বিচলিত নন বারাসতের বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৷ প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থীকে তিনি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেই নারাজ ৷
বরং, 'দলবদলু' এবং 'বহিরাগত' প্রার্থী ইস্যুতে একের পর এক আক্রমণ শানিয়ে প্রতিপক্ষ সব্যসাচী দত্তকে 'ঘায়েল' করার কোনও কসুরই বাকি রাখেননি বিজেপি প্রার্থী ৷ তুলেছেন তাঁর বিরুদ্ধে নানা বদনামের অভিযোগও ৷ তবে, গত বিধানসভা নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্র থেকে তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হলেও, এবার জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী গেরুয়া শিবিরের এই প্রার্থী ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে কী বললেন শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জানা যাক-
ইটিভি ভারত: গতবারের মতো এবারও দল আপনাকে বারাসত কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে ৷ আপনার বিপরীতে এবার তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পোড়খাওয়া নেতা, দীর্ঘ দিনের রাজনীতিবিদ সব্যসাচী দত্ত ৷ এবারের নির্বাচন কতটা চ্যালেঞ্জ হবে আপনার কাছে ?
শঙ্কর: দীর্ঘদিন ধরেই বাসিন্দাদের দাবি ছিল যিনিই বারাসত কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হোন, তিনি যেন ভূমিপুত্র হন ৷ শাসকদল মানুষের সেই দাবিকে উপেক্ষিত করেছে ৷ 2021-এও তাঁরা বাইরে থেকে প্রার্থী এনে ভোটের ময়দানে নামিয়েছিল ৷ এবারও সেই বহিরাগতকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ শাসক দলের এই সিদ্ধান্তে বারাসতবাসী হতাশ ৷ কিন্তু, ভারতীয় জনতা পার্টি বারাসতবাসীর দাবিকে মান্যতা দিয়ে ভূমিপুত্রকেই দাঁড় করিয়েছে এখান থেকে ৷ ভূমিপুত্র হিসেবে জনগণ এবার আমাকেই নির্বাচিত করবেন বারাসত কেন্দ্র থেকে ৷ মানুষের আবেগ দেখে নিঃসন্দেহে সেটা বলা যায় ৷
বারাসতে প্রচুর সমস্যা রয়েছে ৷ সমস্যা সমাধানের জন্যই দল পুনরায় আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিয়েছে এখান থেকে ৷ পুকুর ভরাট, নারী সুরক্ষা, তোলাবাজি এবং জঞ্জালের মতো সমস্যায় জর্জরিত বারাসতের মানুষ ৷ এখানে না-আছে মানুষের চলাচলের জন্য ফুটপাত, না-আছে কোনও নিকাশি ব্যবস্থা ৷ জয়ী হয়ে সেই সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ নেব আমরা ৷ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবার বারাসতবাসীর স্বপ্নপূরণ হবে ৷ মানুষ আমাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে ৷
ইটিভি ভারত: প্রার্থী হিসেবে আপনার নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই বারাসতে জেলা পার্টি অফিসে পোস্টার পড়ল আপনার বিরুদ্ধে ৷ সেই পোস্টারের কোনওটায় আপনাকে টিএমসি-র 'দালাল' বলা হয়েছে ৷ আবার কোনও পোস্টারে টাকার বিনিময়ে টিএমসি-র সঙ্গে রফা করার অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তো আপনার জয়ের পথে বড় 'কাঁটা' হয়ে দাঁড়াতে পারে ৷ কী বলবেন সেই অভিযোগ প্রসঙ্গে ?
শঙ্কর: এই ধরনের পোস্টার 'রাজনীতি'তে বিশ্বাসী নই আমরা ৷ তৃণমূল ভয় পেয়েছে ৷ ভয় পেয়েই এই নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে ৷ এবার 'পরিবর্তন' হোক, সেটাই চাইছে বারাসতের মানুষ ৷ বারাসতের কোণায়-কোণায় একটাই আওয়াজ, 'নো ভোট টু টিএমসি' ! কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই ৷ এসব তৃণমূলের কারসাজি ৷ আমাকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই তৃণমূল এসব করছে ৷ ওরা বরং নিজেদের দলের দিকে তাকাক ৷ ওদের দলই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত ৷
ইটিভি ভারত: গতবার আপনি তারকা প্রার্থীর কাছে প্রায় 24 হাজারের কাছাকাছি ভোটে পরাজিত হয়েছেন ৷ ভোট পেয়েছেন 80 হাজারের মতো ৷ ভোটের সেই ফলাফল কী বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে ? নাকি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে আপনাকে ?
শঙ্কর: গতবারের ভোটে সকলেই একবাক্যে বলেছিল বারাসত কেন্দ্র থেকে আমিই জিতছি ৷ কিন্তু, করোনা আবহে 21-র ভোট হওয়ায় আমি কোভিডে আক্রান্ত হই ৷ তার জেরে গণনা কেন্দ্রে থাকতে পারিনি ৷ সেই সুযোগে ইভিএমে তৃণমূল কারচুপি করে নিজেদের প্রার্থীকে জেতাতে সাহায্য করেছে ৷ মধ্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রেও একই ঘটনা ঘটেছে ৷ আমি না-জেতায় বারাসতবাসী কার্যত হতাশ হয়েছিল ৷ জোর গলায় বলতে পারি ইভিএমে 'কারচুপি' করেই গতবার তৃণমূল প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন ৷ তার প্রমাণও রয়েছে আমাদের কাছে ৷ বুথ এজেন্টদের ইভিএম ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি ৷ ইভিএম রাখা হয়েছিল গণনা কেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে ৷ যার ফলে কারচুপি করতে সহজ হয়েছিল তৃণমূলের ৷ কিন্তু, এবার সেটা আর হবে না ৷ নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট সতর্ক ৷ এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে কমিশন একাধিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে তাঁদের উদ্দেশ্য একটাই, স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালিত করা ৷
ইটিভি ভারত: আপনার বিরুদ্ধে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ বলা হচ্ছে ধারে ও ভারে আপনার থেকে অনেকটাই এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী ৷ আপনি কী সেই লড়াই দিতে পারবেন ?
শঙ্কর: উনি অভিজ্ঞ না কি পরিপক্ক, আমি জানি না ৷ শক্তিশালী প্রার্থী কি না, সেটাও আমার জানা নেই ৷ তবে, ওঁর বিরুদ্ধে অনেক বদনাম রয়েছে ৷ বারাসতবাসী ইতিমধ্যে তা বলতেও শুরু করেছে ৷ ওঁ নিজে একজন দলবদলু ৷ একবার বিজেপি, আরেকবার তৃণমূলে ৷ এই দলবদলু'দের মানুষ বিশ্বাস করে না, পছন্দও করে না ৷ আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে বরাবর বিজেপি পার্টির সঙ্গে যুক্ত ৷ কখনও দল পাল্টানোর কথা চিন্তাভাবনাও করিনি ৷ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী বলে মনেই করছি না ৷ ওঁর থেকে আমি বেশিদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি ৷
ইটিভি ভারত: আপনার দলেও তো এরকম অনেক 'দলবদলু' রয়েছে ৷ যাঁরা তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছে।সে বিষয়ে আপনার মতামত কী ?
শঙ্কর: থাকতে পারে ৷ যাঁরা করেছে সেটা তাঁদের ব্যাপার ৷ কিন্তু, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি পার্টির নীতি, আদর্শের ওপর দাঁড়িয়েই সবসময় রাজনীতি করা উচিত ৷ যেটা আমি গত 40 বছর ধরে করে এসেছি ৷ কোনও স্বার্থের জন্য নয় ৷ জনগণ এই দলবদলুদের ভালো চোখে নেয় না ৷ এবার এই দলবদলু 'বহিরাগত' তৃণমূল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করবে বারাসতের মানুষ ৷
ইটিভি ভারত: প্রচারে কী প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থীর এই কর্মকাণ্ড তুলে ধরবেন জনগণের সামনে ?
শঙ্কর: অবশ্যই । জনসংযোগে এই সমস্ত বিষয়গুলো বেশি করে জোর দেওয়া হবে ৷ যাতে ভূমিপুত্র হিসেবে আমাকেই এবার বেছে নেয় বারাসতের মানুষ ৷
ইটিভি ভারত: একাধিক সমস্যায় বারাসতবাসী জর্জরিত ৷ ভোটের সময় সকলেই আশ্বাস দেয় ৷ কিন্তু, সেই আশ্বাস পূরণ হয় না ৷ আপনি জিতলে কী সেই সমস্যার সমাধান হবে ?
শঙ্কর: বারাসতবাসী শাসকদলের প্রার্থীকে জিতিয়ে দেখে নিয়েছে, কী উন্নতি হয়েছে তাঁদের ! উন্নতি হয়েছে শুধুমাত্র তৃণমূল নেতাদের ৷ কাটমানি এবং প্রমোটিং ব্যবসায় ছেয়ে গিয়েছে জেলার সদর শহর বারাসত জুড়ে ৷ এক একজন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি এখন হোয়াইট হাউসে পরিণত হয়েছে ৷ বারাসতের মানুষ শাসকদলের এই 'উন্নয়ন' ভালোভাবে নিচ্ছে না ৷ আজকে 10 বছর ধরে শুনে আসছি জঞ্জাল সমস্যার সমাধান করতে বারাসতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা হবে ৷ কিন্তু, আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷ বারাসত পুরসভা সমস্ত দিক থেকেই ব্যর্থ ৷ আর ব্যর্থ বলেই তো পুরসভার চেয়ারম্যান পরিবর্তন করতে হয়েছে ৷ সাধারণ মানুষের ন্যূনতম পরিষেবাটুকুও নেই এখানে ৷ স্কোয়ার-ফিট পুরসভা হয়ে গিয়েছে ৷ যেখানেই চোখ যাবে সেখানেই শুধু বেআইনি প্রোমোটিং ৷ আর তাতে মদত জোগাচ্ছে শাসকদলের নেতারা ৷
ইটিভি ভারত: এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এবারের নির্বাচন হতে চলেছে ৷ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় বারাসত কেন্দ্র থেকে 6 হাজারের বেশি নাম বাদ গিয়েছে ৷ এখনও বহু ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' রয়েছে ৷ এসআইআর ইস্যু কী ভোটে বাড়তি সুবিধা দেবে আপনাদের ?
শঙ্কর: এতদিন মৃত, ডাবল এন্ট্রি ভোটাদের নাম ঢুকে ছিল তালিকায় ৷ এবার সেসব নাম বাদ গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে ৷ কমিশন ঠিক করেছে, এবার স্বচ্ছ ভোটার তালিকার মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে ৷ আমরা তো প্রথম থেকেই বলে আসছি কোনও অবৈধ, ডাবল এন্ট্রি ভোটারের নাম যেন না-থাকে তালিকায় ৷ আমরা চাই, বৈধ ভোটারদের মাধ্যমেই নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসুক ৷ তৃণমূল সবসময় চেয়ে এসেছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী অবৈধ ভোটারদের নাম যেন কোনও ভাবে বাদ না-যায় ৷ এসআইআর প্রক্রিয়ায় মৃত ও অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ যেতেই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের ৷ কারণ, এরাই ছিল শাসকদলের ক্ষমতায় টিকে থাকার জিয়ন-কাঠি ৷ প্রকৃত ভোটাররাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবার তাঁদের পছন্দের সরকার বেছে নেবে ৷ এ রাজ্যে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হওয়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা ৷
ইটিভি ভারত: গতবার আপনাকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ৷ এবার জয়ের বিষয়ে কতটা আত্মবিশ্বাসী আপনি ?
শঙ্কর: জয়-পরাজয় সম্পূর্ণটাই নির্ভর করে ভোটারদের উপর ৷ তবে, আমি আমার জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ৷ এটুকু বলতে পারি একশো শতাংশ নয় ৷ দু'শো শতাংশ আত্মবিশ্বাসী নিজের জয়ের বিষয়ে ৷ ভোটের দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে ঠিক হয়ে গিয়েছে ৷ এবার আর তৃণমূল জিততে পারবে না বারাসতে ৷ পরিযায়ী প্রার্থীকে বারাসতের মানুষ আর চাইছে না ৷ এবার ভূমিপুত্রকেই বেছে নেবেন তাঁরা । সুখে-দুঃখে, বিপদ-আপদে সবসময় পাশে পাবে তাঁদের বিধায়ককে ৷ বিধায়ক নির্বাচিত হলে মানুষের সেবাই হবে আমার মূল লক্ষ্য ৷