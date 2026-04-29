কলকাতা বন্দর জুড়ে এমন শান্তিপূর্ণ ভোট আগে দেখিনি: রাকেশ সিং
কলকাতা বন্দরের বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং৷ তাঁর বিরুদ্ধে বুথ জ্যাম করার অভিযোগ এনেছেন ভোটারদের একাংশ৷
Published : April 29, 2026 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: শান্তিতে ভোট হচ্ছে কলকাতা বন্দর বিধানসভা এলাকায়, বুধবার এমনই দাবি করলেন ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং৷ তাঁর দাবি, ‘‘কলকাতা বন্দর জুড়ে এমন শান্তিপূর্ণ ভোট আগে কখনও দেখিনি৷’’ যদিও ভোটারদের একাংশের অভিযোগ, রাকেশ সিং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে৷
কলকাতা বন্দর কেন্দ্রের বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷ 2011 সাল থেকে তিনি এই কেন্দ্রে জিতছেন৷ একুশের ভোটে তিনি 69 শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিলেন৷ এবারও তিনিই তৃণমূলের প্রার্থী৷ তাঁর বিপরীতে বিজেপি প্রার্থী করেছে রাকেশ সিংকে৷
বুধবার ভোট শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি বুথে বুথে ঘুরছেন৷ তার মাঝেই ইটিভি ভারত-এর মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন, ‘‘আমি এমন শান্তিপূর্ণ ভোট জীবনে দেখিনি। সকাল থেকে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিচ্ছেন, যার জেরে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিমদের। ভোট দিতে পেরে মানুষের মুখে চওড়া হাসি। সবাই বলছেন, ‘ববি হাকিম হারছেন, রাকেশ সিং জিতছেন।’ বেলা একটা বাজতে চলল৷ খুব ভালোই ভোট হচ্ছে এখনও পর্যন্ত।’’
নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গে রাকেশ সিং বলেন, ‘‘দু-একটি জায়গায় সমস্যা তৈরি করছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ সেগুলি হল - রঞ্জিত শীলের এলাকা, কাউন্সিলর অনিলের এলাকা৷ হরিমোহন ঘোষ কলেজ। এই সমস্ত বেশ কিছু জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস দাদাগিরি করছে৷ তবে পেরে উঠছে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী অনেক জায়গায় সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সকাল থেকে নির্বাচন কমিশনে 25টার বেশি অভিযোগ জানিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন নির্বাচন কমিশন। কিছু জায়গায় বিজেপির ভোট পাওয়াতে সেখানে ভোট প্রক্রিয়া গতি রদ করার চেষ্টা করছিল।’’
যদিও কলকাতা পুরনিগমের 76 নম্বর ওয়ার্ডের ভোটারদের একাংশের অভিযোগ, রাকেশ সিং শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি নষ্ট করে দিচ্ছেন৷ স্থানীয় এক ভোটার কৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এতক্ষণ ধরেই সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ চলছিল৷ আমাদের এখানে কোনোদিন কোনোরকম অশান্তি হয় না৷ নির্বাচন আমাদের এখানে শান্তিপূর্ণভাবে হয়৷ আমরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে ছিলাম, আছি, থাকব৷ এখানে বিজেপির প্রার্থী রাকেশ সিং কনভয় নিয়ে কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন৷ উনি আসার পর থেকেই দেখলাম বুথ পুরো জ্যাম হয়ে গিয়েছে৷ আমরা আমাদের কাউন্সিলরকে জানিয়েছি৷ তিনি পদক্ষেপ করছেন৷’’