রানিগঞ্জে প্রথমবার বিজেপি জিতবে, প্রচারের শুরুতেই আত্মবিশ্বাসী প্রার্থী পার্থ ঘোষ
আইনজীবী পার্থ ঘোষকে এবার রানিগঞ্জে প্রার্থী করেছে বিজেপি৷ তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন কালোবরণ মণ্ডল৷
Published : March 20, 2026 at 9:02 PM IST
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 20 মার্চ: ‘লাল-গড়’ রানিগঞ্জে 2011 সালে প্রথমবার ঘাসফুল ফুটেছিল৷ 2016 সালে এই আসন আবার সিপিআইএম-এর দখলে চলে যায়৷ 2021 সালে ওই আসনে আবার তৃণমূলকে জয়ের সরণিতে ফেরান বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তাপস বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ এবার সেখানে পদ্ম ফোটাতে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষ৷ শুক্রবার সকালে প্রচারে বেরিয়ে তিনি বললেন, ‘‘রানিগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় এই প্রথম বিজেপি জয়লাভ করবে।’’
2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দু’দফায় 256টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি৷ দ্বিতীয় দফায় বৃহস্পতিবার যে তালিকা প্রকাশিত হয়, সেখানেই রানিগঞ্জের প্রার্থী হিসেবে নাম ছিল পার্থ ঘোষের৷ তাই তড়িঘড়ি শুক্রবার সকালেই প্রচারে নেমে পড়েন তিনি৷ সাতসকালে তিনি পৌঁছে যান স্থানীয় বুড়ো শিববাবার মন্দিরে৷ সেখানে পুজো দিয়েই প্রচার শুরু করেন তিনি৷
পার্থ ঘোষ কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী৷ তাঁর শিকড় রয়েছে রানিগঞ্জে৷ রানিগঞ্জের দুবচুড়ুরিয়া গ্রামের ছেলে তিনি৷ কলকাতায় থাকলেও বছরের বিভিন্ন সময় উৎসব অনুষ্ঠানে এলাকায় দেখা যায় তাঁকে৷ তাই রানিগঞ্জের ভূমিপুত্রই এবার বিজেপির বাজি৷ সেই বাজিতে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী এই আইনজীবী৷ তাই তিনি দাবি করছেন যে রানিগঞ্জে এবার বিজেপি জিতবে৷
কেন জিতবে, এদিন নিজের গ্রামে প্রচার সারার ফাঁকে সেই কথাও জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী পার্থ ঘোষ৷ তিনি বলেন, ‘‘এখানে প্রচুর সমস্যা রয়েছে। যে সমস্যার কথা বলতে গেলে রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যাবে। লম্বা তালিকা তৈরি করতে হবে সমস্যার।’’
পার্থ ঘোষ প্রার্থী হলেও তাঁকে রাজনীতির মঞ্চে এতদিন সেভাবে দেখা যায়নি৷ শুধুমাত্র বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ-সহ বেশ কিছু নেতা-নেত্রীর সঙ্গে মাঝেমধ্যে প্রচারে বেরিয়েছেন তিনি। এবার নিজের হয়েই প্রচার করছেন পার্থ ঘোষ৷ সেই প্রচারে মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁর হাতিয়ার কী হতে চলেছে? উত্তরে পার্থ ঘোষ বলেন, ‘‘দূষণ, লোহাচুরি, কয়লা চুরি, স্থানীয় বেকারদের কর্মসংস্থান না-হওয়া, শাসক দলের লাগাম ছাড়া দুর্নীতি এগুলোই মানুষের কাছে তুলে ধরব আমি।’’
উল্লেখ্য, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রানিগঞ্জ থেকে জিতেছিলেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি প্রায় 43 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিল বিজেপি৷ তারাও প্রায় 41 শতাংশ ভোট পেয়েছিল৷ এবার আর তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে রানিগঞ্জে প্রার্থী করেনি তৃণমূল৷ তাঁকে লড়তে পাঠানো হয়েছে আসানসোল দক্ষিণে৷ সেখানে বিজেপির প্রার্থী বর্তমান বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল৷
অন্যদিকে রানিগঞ্জে তৃণমূল এবার প্রার্থী করেছে কালোবরণ মণ্ডলকে৷ তিনি অন্ডালে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি৷ তিনি অন্ডাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি৷ পাশাপাশি মন্ত্রী মলয় ঘটকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কালোবরণ মণ্ডল৷ তিনি অত্যন্ত দক্ষ একজন রাজনীতিবিদ বলেই খনি অঞ্চলে পরিচিত।
ফলে লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি হবে তা বলাই বাহুল্য৷ এখন দেখার শেষপর্যন্ত রানিগঞ্জের মানুষ কোন ফুলে ভরসা রাখেন!