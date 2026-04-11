সিপিএম প্রার্থীদের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর কোলাকুলি ! দুর্গাপুর আদালত চত্বরে সৌজন্যের বার্তা
অনেকের মতে, রাজনীতি এমনই হওয়া উচিত, মত আলাদা, কিন্তু সম্পর্কের জায়গায় সৌজন্য থাকুক । আবার কারও মতে, এ সবই ভোটের আগে নাটক !
Published : April 11, 2026 at 2:05 PM IST
দুর্গাপুর, 12 এপ্রিল: ভোটের উত্তাপ যখন চরমে, তখনই রাজনীতির চেনা বিভাজনের ছবিকে যেন খানিকটা ম্লান করে দিল এক অন্যরকম মুহূর্ত ! দুর্গাপুর মহকুমা আদালত চত্বরে হঠাৎই দেখা গেল বিরল দৃশ্য, বিরোধী দুই রাজনৈতিক শিবিরের প্রার্থীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাসিমুখে কোলাকুলি করছেন !
শুক্রবার দুপুর গড়িয়ে ঘড়ির কাঁটা 1টা ছুঁয়েছে ৷ নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । একই সময়ে আদালত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের তিন প্রার্থী-দুর্গাপুর পূর্বের সীমান্ত চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর পশ্চিমের প্রভাস সাঁই এবং পাণ্ডবেশ্বরের প্রবীর মণ্ডল । আচমকাই মুখোমুখি হয়ে যান চারজন । আর তার পরেই ঘটে যায় অপ্রত্যাশিত সেই দৃশ্য ! পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলানো, কোলাকুলি, হাসি-ঠাট্টায় জমে ওঠে রাজনৈতিক সৌজন্যের এক অনন্য মুহূর্ত ।
তবে এখানেই শেষ নয় । সিপিএম নেতা ও দুর্গাপুর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র রথীন রায়ের সঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থীকে । রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে রথীনবাবুর কাছ থেকে একাধিক পরামর্শও নেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ! প্রবীণ এই বাম নেতা স্পষ্ট বার্তা দেন, রাজনীতিতে হিংসার কোনও স্থান নেই, বিভাজনের রাজনীতি পরিহার করেই এগোতে হবে ।
এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে প্রথমে খানিকটা বিস্মিত হয়ে পড়েন আদালত চত্বরে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও আইনজীবীরাও ! কেউ এই ঘটনাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "রাজনীতি এমনই হওয়া উচিত, মত আলাদা, কিন্তু সম্পর্কের জায়গায় সৌজন্য থাকুক ।" আবার কারও মতে, "এ সবই ভোটের আগে নাটক !" যদিও অনেকেই কোনও মন্তব্য না করে নিঃশব্দে এই দৃশ্য উপভোগ করেন ।
ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিএম প্রার্থী সীমান্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "গণতন্ত্রে মানুষ নিজের মত প্রকাশ করবে । ভোটের লড়াই থাকবে, কিন্তু সমাজে বিভাজন তৈরি হওয়া উচিত নয় । আমরা সেই বার্তাই দিতে চেয়েছি ।"
অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় খানিক রসিকতার সুরে বলেন, "ছাত্র ও যুব রাজনীতির সময় সিপিএম ক্ষমতায় ছিল । আমার নামে এত মামলা দিয়েছিল যে, এই আদালতের আইনজীবীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে । সে জন্য সিপিএমকে ধন্যবাদ জানাই ।"
ভোটের উত্তেজনার মধ্যেই দুর্গাপুরের এই ছবি যেন মনে করিয়ে দিল, রাজনীতি মানে কেবল হিংসা, বিদ্বেষ নয়, সৌজন্যও হতে পারে তার আরেকটি পরিচয় ।
