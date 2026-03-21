এবার পাণ্ডবদের জয় হবেই ! সোনারপুরে প্রার্থী হতেই আত্মবিশ্বাসী রূপা, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকেও
তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের শাসনে দুর্নীতি সাধারণ মানুষের মানসিকতায় প্রভাব ফেলছে । এবারের ভোটে মানুষ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চাইছেন ৷
Published : March 21, 2026 at 2:39 PM IST
সোনারপুর, 21 মার্চ: দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুর দক্ষিণে প্রার্থী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক মঞ্চে নিজের উপস্থিতি জোরালো করে দিলেন বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় । নাম ঘোষণা হতেই সোনারপুর মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল আত্মবিশ্বাসী সুর, "এবার পাণ্ডবদের জয় হবেই ।" ইঙ্গিতপূর্ণ এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চর্চা ।
শুধু আত্মবিশ্বাসেই থামেননি রূপা । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, "এবারে মাননীয়া একটু চাপে আছেন ! উনি অতীতে অনেক লড়াই দিয়েছেন, এবারেও দেবেন হয়তো, তবে একটু টেনশনে আছেন !" তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে নতুন জল্পনা । প্রসঙ্গত, এ বারের নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণ আরও জটিল হয়েছে । নিজের কেন্দ্র নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও প্রার্থী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । ফলে রাজ্য রাজনীতির এই লড়াইয়ে বাড়তি উত্তাপ স্পষ্ট ।
রূপার বক্তব্যে উঠে এসেছে দুর্নীতির ইস্যুও । তাঁর অভিযোগ, ‘‘তৃণমূলের শাসনে দুর্নীতি সাধারণ মানুষের মানসিকতায় প্রভাব ফেলছে । মন্ত্রীর পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকা, মানুষ ভাবছে তাহলে আমরাও 10 টাকা বেশি নিতে পারি !" তাঁর দাবি, মানুষ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চাইছেন, আর সেই পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিজেপি এগোচ্ছে ।
প্রার্থী ঘোষণার পর সময় নষ্ট না করে মাঠে নেমে পড়েছেন রূপা । সোনারপুর মোড়ে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের উৎসাহ দেন এবং নির্বাচনী কৌশল নিয়েও আলোচনা করেন । তাঁর প্রার্থিপদ ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে স্পষ্ট উচ্ছ্বাস চোখে পড়েছে । অনেকের মতে, পরিচিত মুখ হিসেবে রূপার জনপ্রিয়তা এই কেন্দ্রে বিজেপির বড় সম্পদ হতে পারে ।
ব্যক্তিগত সংযোগের কথাও তুলে ধরেছেন রূপা । জানান, প্রায় তিন দশক ধরে সোনারপুরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ । রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার 25 নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাবা-মা থাকতেন—সেই সূত্রেই এলাকার সঙ্গে তৈরি হয়েছে আত্মিক সম্পর্ক । এই আবেগঘন সংযোগকেই প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার করতে চাইছেন তিনি । রাজনৈতিকভাবেও এই কেন্দ্র তাঁর অচেনা নয় । বিভিন্ন সময়ে দলীয় কর্মসূচি ও আন্দোলনে অংশ নিতে বহুবার এসেছেন এখানে । ফলে এলাকার মানুষ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রয়েছে বলেই দাবি তাঁর ।
সব মিলিয়ে, সোনারপুর দক্ষিণে এবার জমজমাট লড়াইয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট । তৃণমূল, বাম এবং বিজেপির ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মবিশ্বাস কতটা ভোটে প্রতিফলিত হয়, এখন সেটাই দেখার ।
