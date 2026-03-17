সিগারেট খাওয়ার টাকাও থাকবে না ! মুখ্যমন্ত্রীর 'ভাতা'কে বিজেপি প্রার্থীর কটাক্ষে বিতর্ক

সিগারেট খাওয়ার টাকাও থাকবে না ! মুখ্যমন্ত্রীর 'ভাতা'কে বিজেপি প্রার্থীর কটাক্ষে বিতর্ক
এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক । শাসকদলের দাবি, সাধারণ মানুষের আর্থিক দুরবস্থাকে ব্যঙ্গ করে ভোট চাইছেন বিজেপি প্রার্থী ।
Published : March 17, 2026 at 2:45 PM IST
দুর্গাপুর, 17 মার্চ: ভোটের আগে প্রচারের ময়দানে বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্র । বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠেছে ।
মঙ্গলবার সকালে প্রচারে বেরিয়ে এক বেকার যুবকের সঙ্গে কথোপকথনের সময় বিজেপি প্রার্থী বলেন, "ভাতা নিয়ে বসে থাকলে হবে না, চাকরি পেতে হলে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে ! না হলে সিগারেট খাওয়ার টাকাও থাকবে না !" তিনি আরও যোগ করেন, "এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক সিগারেটের দাম 200 টাকা - সেটাও জোগাড় করা কঠিন হয়ে যাবে ।"
এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক । শাসকদলের দাবি , সাধারণ মানুষের আর্থিক দুরবস্থাকে ব্যঙ্গ করে ভোট চাইছেন বিজেপি প্রার্থী ।
প্রসঙ্গত, আগামী 23 এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন । রবিবার কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই সোমবার বিজেপি তাদের প্রথম দফা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে । দুর্গাপুর পূর্বে প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূল ছেড়ে আসা প্রাক্তন কাউন্সিলর চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে । মঙ্গলবার তিনি মুচিপাড়া সংলগ্ন রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন । এরপর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানকে সামনে রেখে ভোটের প্রচার চালান ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "চাকরি চাই, শিল্প চাই—তার জন্য বিজেপিকে ভোট দিতে হবে ।" একই সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, "বাংলায় বিজয়া দশমীর বিসর্জনের সুর চলছে। এবার বাংলার মানুষ ঢাকি সমেত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিসর্জন চাইছে ।"
অন্যদিকে, এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পালটা আক্রমণ শানানো হয়েছে । পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, "দুর্গাপুরে বহু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ । অটলবিহারি বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এই কারখানাগুলির বেশিরভাগই বন্ধ হয়েছিল । দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় এক সময় 14 হাজার স্থায়ী কর্মী ছিল, এখন সেখানে স্থায়ীকর্মী সংখ্যা মাত্র 4000 । আগে সেই কারখানাগুলি চালু করুক বিজেপি, তারপর চাকরির কথা বলুক ।" তিনি আরও দাবি করেন, "মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে ভোট চাইছে বিজেপি । বাস্তব পরিস্থিতি না বদলে শুধু বড় বড় কথা বলা হচ্ছে ।"
ভোটের মুখে শিল্প বনাম ভাতা—এই ইস্যুতে দুই প্রধান রাজনৈতিক শিবিরের এই তরজা যে আগামী দিনে আরও তীব্র হবে, তা বলাই বাহুল্য ।
