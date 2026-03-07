ETV Bharat / politics

একুশের বিজেপি প্রার্থী ছাব্বিশের ভোটের আগে যোগ দিলেন তৃণমূলে

2021 সালে মতিবুর রহমান হরিশ্চন্দ্রপুরে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন৷ শনিবার তিনি যোগ দিলেন তৃণমূলে৷

Bengal Assembly Elections 2026
মতিবুর রহমান (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 10:04 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 7 মার্চ: একুশের নির্বাচনে যিনি ছিলেন পদ্মের প্রার্থী, ছাব্বিশের ভোটে তিনিই কি ঘাসফুল প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন? বিধানসভা নির্বাচনের মুখে শনিবার কলকাতায় মতিবুর রহমানের দলবদল নিয়ে এই প্রশ্ন হরিশ্চন্দ্রপুরে৷ এদিন তাঁর হাতে দলীয় ঝাণ্ডা তুলে দেন তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু৷

তৃণমূলে যোগ দিয়ে মতিবুর বলেন, “আপনারা সবাই জানেন, 2021 সালে আমি বিজেপির প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম৷ বিজেপি শুধু ভাঙার রাজনীতি করে৷ তাই বিজেপি ছেড়ে আজ তৃণমূলে যোগ দিলাম৷ আমি যে কাজ করি, সেই কাজ দিদিও করেন৷ সেই কাজ হল গরিবের সেবা৷”

Bengal Assembly Elections 2026
তৃণমূলে যোগদান মতিবুর রহমানের (নিজস্ব ছবি)

মতিবুর রহমানের নাম রাজ্যবাসী তেমন শোনেননি৷ একুশের নির্বাচনের আগে তাঁকে চিনতেন না মালদাবাসীও৷ হরিশ্চন্দ্রপুর জন্মভিটে হলেও তাঁর যৌবনকাল কেটেছে উত্তর প্রদেশে৷ সেই রাজ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী৷ গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেশ কিছুদিন হরিশ্চন্দ্রপুরে ছিলেন৷ ভোট মিটলে তিনি ফের উত্তর প্রদেশ চলে যান৷

বছর দেড়েক আগে তিনি ফের জন্মস্থানে ফিরে আসেন৷ হরিশ্চন্দ্রপুরে তিনি একটি কার্পেট কারখানা তৈরি করেছেন৷ বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে যোগ দিয়েছেন৷ গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন৷ এভাবেই তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় নিজেকে ‘গরিবের বন্ধু’ হিসাবে পরিচিত করতে পেরেছেন৷ তবে গরিবের বন্ধু হলেও সবাই তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না৷ নিজস্ব বাউন্সাররা সবসময় তাঁকে ঘিরে থাকে৷

কিছুদিন ধরেই অনুগামীরা প্রচার করতে শুরু করেছেন, এবার ওই বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন মতিবুর রহমান৷ এদিন ঘাসফুলের ঝাণ্ডা হাতে ধরায় মতিবুরের অনুগামীদের প্রচার কি সত্যি হতে চলেছে? প্রশ্ন উঠে গিয়েছে মালদা জেলার রাজনৈতিক মহলে৷

Bengal Assembly Elections 2026
তৃণমূলে যোগদান মতিবুর রহমানের (নিজস্ব ছবি)

সেই মহলের আরও প্রশ্ন, যদি মতিবুর হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হন, তবে বর্তমান বিধায়ক, রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনের কী হবে? তিনি কি নিজের হাতে তৈরি করা হরিশ্চন্দ্রপুর আসনের দাবি ছেড়ে দেবেন? যে এলাকা তাঁর জন্মভূমি, তাঁর রাজনৈতিক কর্মভূমি, সেখান থেকে তিনি কি অন্য কোনও আসনে প্রার্থী হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারবেন? সব মিলিয়ে নতুন নাটকের জন্য তৈরি হচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুর৷ তেমনটাই ধারণা রাজনীতির কারবারিদের৷

বিজেপির মতিবুরের তৃণমূলে যোগদান নিয়ে ব্রাত্য বসু বলেন, “মতিবুর মনে করেন, এসআইআর-এর ষড়যন্ত্রে মালদা জেলার অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন৷ শুধুমাত্র হরিশ্চন্দ্রপুরেই প্রায় 90 হাজার ভোটারের নাম বিচার বিভাগের বিচারাধীন৷ একুশের নির্বাচনে 45 হাজার ভোট পেয়ে তিনি দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন৷ আমি নিশ্চিত, সেবার সাধারণ মানুষ বিজেপিকে ভোট দেয়নি৷ মতিবুর তাঁর নিজের ক্যারিশমায় বিজেপিকে দ্বিতীয় স্থানে নিয়ে এসেছিলেন৷”

TAGGED:

BJP
2021 ASSEMBLY POLLS
TRINAMOOL
তৃণমূল
BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026

