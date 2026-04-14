ETV Bharat / politics

বুধে অমিত শাহর সভা, মঙ্গলে ফালাকাটায় আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন

মঙ্গলবার বিকেলে ফালাকাটার কাদম্বিনী চা-বাগান এলাকায় তাঁর উপর তৃণমূল হামলা করে বলে অভিযোগ৷

DIPAK BARMAN ATTACKED
ফালাকাটায় আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 14, 2026 at 9:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আলিপুরদুয়ার, 14 এপ্রিল: প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত হলেন জলপাইগুড়ির ফালাকাটার বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন৷ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় কাদম্বিনী চা-বাগান এলাকায়৷ দীপক বর্মনের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে৷ যদিও এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও বক্তব্য় মেলেনি৷

ফালাকাটা বিধানসভা আসনটি 1977 সাল থেকে বামদুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল৷ সেই দুর্গে ভাঙন ধরিয়ে 2011 সালে ফালাকাটায় ঘাসফুল ফোটান অনিল অধিকারী৷ 2016 সালে অনিল অধিকারী তৃণমূলের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখেন৷ কিন্তু 2021 সালে তিনি হেরে যান৷ জয়ী হন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) দীপক বর্মন৷

এবারও দীপক বর্মনের উপরই আস্থা রেখেছে বিজেপি৷ নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি৷ আগামী 23 এপ্রিল ফালাকাটায় ভোট৷ ফলে ভোটের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের জোরও বাড়ছে৷ তার উপর আগামিকাল, বুধবার সেখানে প্রচারে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বিকেলে প্রচারে বেরিয়ে আক্রান্ত হলেন ফালাকাটার বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন৷ এদিন বিকেলে তিনি ফালাকাটার কাদম্বিনী চা-বাগানে প্রচার করতে যান৷ সেখানেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ৷ বিজেপির দাবি, এদিন বিকেলে নিজের গাড়ি ও দেহরক্ষীদের নিয়ে কাদম্বিনী চা-বাগান দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই ফালাকাটা 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবি মিঞ্জ-এর নেতৃত্বে তৃণমূলের লোকজন দীপক বর্মনের গাড়ি থামিয়ে দেয়। তৃণমূলের লোকজন অভিযোগ করে যে দীপক বর্মনের গাড়ি বাগানে কোনও শিশুকে ধাক্কা মেরেছে।

এই নিয়েই শুরু হয় কথা কাটাকাটি। অভিযোগ, মুহূর্তের মধ্যেই সেই দল লাঠি নিয়ে চড়াও হয় দীপক বর্মনের উপরে। ঘটনায় আঘাত প্রাপ্ত হন তিনি এবং তাঁর গাড়ির চালক। কোনোরকমে দেহরক্ষীদের সহযোগিতায় বেঁচে যান বলে তিনি জানান। এই ঘটনার প্রতিবাদে ফালাকাটা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি কর্মীরা।

বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন বলেন, ‘‘আমরা প্রচার করছিলাম৷ সেই সময় এলাকার প্রধানের নেতৃত্বে গাড়ি দিয়ে আমাদের রাস্তা আটকানো হয়। আমি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম৷ আমি পাশ দিয়ে চলে আসছি, তখন আমাদের লোকদের মারা হয়েছে।আমাকে প্রধান স্বয়ং মারলো৷ আমাকে টেনে রাস্তায় ফেলে দিল।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি কিছুক্ষণ দূরে গিয়ে আর পারলাম না৷ সেখান থেকে ফিরে আমি রাস্তায় শুয়ে পড়লাম। এই ঘটনা পরিষ্কার তৃণমূলের দেউলিয়াপানা প্রকাশ্যে চলে আসছে। আমাদের একজনের মারাত্মকভাবে মাথা ফেটেছে। বেশ কিছু লোক পড়ে গিয়েছে। হাতে পায়ে লেগেছে৷ জামাকাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে। প্রধান রবি কুমার মিঞ্জ আমায় মারে।’’

এই নিয়ে অবশ্য তৃণমূলের কারও প্রতিক্রিয়া মেলেনি৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত ছিল৷ তারাই দু’পক্ষই দূরে সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে৷ তবে এই নিয়ে পুলিশের তরফে বা নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি৷ বিজেপির তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি৷ তবে বিজেপির তরফে জানা গিয়েছে, তারা এই ঘটনা নিয়ে দ্রুত নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবে৷

TAGGED:

BJP
AMIT SHAH
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
দীপক বর্মন
DIPAK BARMAN ATTACKED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.