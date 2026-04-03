ক্ষমতায় এলে 'লাখপতি দিদি' ! আশ্বাস বিজেপি প্রার্থীর, 'মোদির 15 লক্ষ' মনে করাল তৃণমূল
কৌশিকী অমাবস্যার রাতে তারাপীঠে বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রির প্রসঙ্গ টেনেও শাসকদলকে নিশানা করেছেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়৷
Published : April 3, 2026 at 7:12 PM IST
দুর্গাপুর, 3 এপ্রিল: ভোট যত এগোচ্ছে, ততই তপ্ত হয়ে উঠছে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ময়দান । শাসক-বিরোধী তরজার মধ্যেই এ বার নতুন করে বিতর্কে উঠে এল 'লাখপতি দিদি' প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি । শুক্রবার সকালে প্রচারে বেরিয়ে বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের উদ্দেশে একাধিক আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন ।
এ দিন দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শোকনা ও কেটেন গ্রামে পদযাত্রা করেন তিনি । সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা । প্রচারের ফাঁকেই চন্দ্রশেখর বলেন, "আমরা ক্ষমতায় এলে 20 জন মহিলাকে নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করা হবে । প্রতিটি গোষ্ঠীকে 20 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে । এর ফলে প্রত্যেক মহিলাই 'লাখপতি দিদি' হয়ে উঠবেন ।" তাঁর দাবি, এই উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করবে এবং মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলবে ।
শুধু তাই নয়, তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন, প্রত্যেক মহিলাকে 'অন্নপূর্ণা ভান্ডার' প্রকল্পের আওতায় মাসে 3000 টাকা করে দেওয়া হবে । তাঁর কথায়, "মহিলাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য ।"
প্রচারের মঞ্চ থেকেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন বিজেপি প্রার্থী । তাঁর অভিযোগ, "এই এলাকায় একটি ক্যানেল রয়েছে, সেখানে ব্রিজ তৈরির নামে টাকা আত্মসাৎ হয়েছে । তৃণমূলের নেতারা দুর্নীতিতে জড়িত । এই সরকারের আমলে কোনও উন্নয়ন হয়নি ।" এমনকী কৌশিকী অমাবস্যার রাতে তারাপীঠে বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রির প্রসঙ্গ টেনে তিনি শাসকদলকে নিশানা করেন ।
যদিও এই সমস্ত অভিযোগ ও প্রতিশ্রুতিকে 'ভোটের আগে ফাঁকা বুলি' বলে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল । জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় পালটা বলেন, "নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে । সেই টাকা তো কেউ পায়নি । এখন আবার নতুন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে ।"
তাঁর আরও সংযোজন, "বাংলার মানুষ এই ধরনের প্রতিশ্রুতির সত্যতা বুঝে গিয়েছেন । তাই বিজেপিকে প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন । ভবিষ্যতেও করবেন ।"
সব মিলিয়ে, দুর্গাপুর পূর্বে ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি বনাম পালটা অভিযোগের লড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে । 'লাখপতি দিদি' প্রকল্প আদৌ বাস্তবায়িত হবে, নাকি তা ভোটের কৌশল হিসেবেই থেকে যাবে, সেই উত্তর দেবে আগামী নির্বাচনের ফলাফলই ।
