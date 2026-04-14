বাগদায় ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে হামলা, কাঠগড়ায় তৃণমূল

বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে হামলার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 14, 2026 at 3:28 PM IST

বাগদা, 14 এপ্রিল: ভোট প্রচার চলাকালীন নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল উত্তর 24 পরগনার বাগদা বিধানসভা এলাকায়। বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল 'সমর্থক' এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ গাড়িটি কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তবে বিজেপি প্রার্থীর কোনও ক্ষতি হয়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বাগদার সুন্দরপুরের আরামডাঙা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর ভোট প্রচারের উদ্দেশ্যে জনসংযোগে যাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা পিছন থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক সোমার কনভয়ের একটি গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গাড়িটি কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ বিজেপির দাবি, বাইকচালক তৃণমূলের প্রতীক আঁকা গেঞ্জি পরেছিলেন। তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন।

বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে ধাক্কা (ইটিভি ভারত)

সোমা ঠাকুর বলেন, "ভোটপ্রচার ও জনসংযোগ করার জন্য দলীয় কর্মীদের নিয়ে আমি সুন্দরপুর এলাকায় বেরিয়েছিলাম। আমাকে লক্ষ্য করেই হামলা হয়েছে ৷ আমি কোন গাড়িতে আছি, হামলাকারী যুবক তা বুঝতে পারেনি। হয়তো আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে ৷ হামলাকারী যুবকের গায়ে তৃণমূলের গেঞ্জি পরা ছিল ৷ হেরে যাওয়ার ভয়ে তৃণমূল আমাকে হত্যার চেষ্টা করছে ৷ পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনকে আমি বিষয়টি জানিয়েছি ৷"

যদিও পরিকল্পিত হামলার অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'মামুলি একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় আমরা ইটভাটার শ্রমিকদের কিছু গেঞ্জি দিয়েছিলাম। বাইক আরোহী যুবক ইটভাটায় কাজ করেন বলে জেনেছি। অবাঙালি ওই যুবক আমাদের এখানকার ভোটারও নন। তাছাড়া বাইক নিয়ে কখনও চারচাকা গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে কাউকে হত্যা করা যায় না। আসলে সোমা ঠাকুর হেরে যাওয়ার ভয়ে আগে থেকেই কাঁদুনি গেয়ে রাখছেন। তাঁকে হত্যার চেষ্টার মিথ্যে গল্প সাজাচ্ছেন।'

প্রসঙ্গত, মতুয়া অধ্যুষিত বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে এবার লড়াই চলছে ঠাকুরবাড়ি দুই সদস্যের মধ্যে ৷ একদিকে আছেন তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর ৷ অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর ৷ মধুপর্ণা তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের মেয়ে ৷ অন্যদিকে সোমা ঠাকুর হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী। সোমা ও মধুপর্ণার পারিবারিক সম্পর্কে বৌদি ও ননদ। বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের মূল লড়াই আদতে বৌদি ও ননদের মধ্যেই। তৃণমূল ও বিজেপি যুযুধান দু'পক্ষের কেউই এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ ৷ এবার সেই কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচার ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল ৷

