গোসাবার নদীতে ভোটের হাওয়া, নৌকায় 'পদ্ম'-প্রচারে বিকর্ণ নস্কর

গোসাবার নদীতে ভোটের হাওয়া, নৌকায় 'পদ্ম'-প্রচারে বিকর্ণ নস্কর
পদ্ম হাতে জলপথে নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে জনসংযোগ ৷ একাধিক দ্বীপ নিয়ে গঠিত গোসাবা বিধানসভায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার বার্তা ৷
Published : March 29, 2026 at 8:46 PM IST
গোসাবা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 29 মার্চ: গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী লড়াই ক্রমশ জমে উঠছে ৷ এই কেন্দ্রে 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন ৷ আর সেই নির্বাচনকে লক্ষ্য করেই সব রাজনৈতিক দলের প্রচার এখন তুঙ্গে ৷ এই আবহেই জলপথে অভিনব প্রচারের মাধ্যমে নজর কাড়লেন বিজেপির প্রার্থী বিকর্ণ নস্কর ৷ নদী-পথে নৌকায় চড়ে নিত্যযাত্রীদের কাছে পৌঁছে গেলেন প্রার্থী ৷ শুধু পৌঁছলেন না, হাতে করে নিয়ে গেলেন পদ্ম ফুল ৷ মূলত পদ্ম ফুলের প্রতীক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এমন ভাবনা বলে জানাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী ৷
রবিবার গোসাবার বিপ্রদাসপুর থেকে প্রচার সেরে তিনি পৌঁছন শম্ভুনগর অঞ্চলে ৷ শম্ভুনগর বাজারে কিছুক্ষণ প্রচারের পর তিনি চলে যান শম্ভুনগর ভাসমান জেটি ঘাটে ৷ সেখানেই শুরু হয় তাঁর প্রচারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব ৷ নৌকায় চড়ে নদীপথে যাতায়াত করা নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন বিকর্ণ নস্কর ৷ হাতে পদ্মফুল নিয়ে ভোটের আবেদন জানান এবং তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করেন ৷
শুধু শম্ভুনগরই নয়, চুনাখালি ভাসমান জেটি ঘাটেও একইভাবে প্রচার চালান বিকর্ণ ৷ এই দুই ঘাট দিয়েই প্রতিদিন হাজার-হাজার মানুষ খেয়া পারাপার করেন ৷ ফলে জলপথকে কেন্দ্র করে এই প্রচার স্বাভাবিকভাবেই নজর কাড়ে স্থানীয়দের ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ধরনের ব্যতিক্রমী প্রচার ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে ৷
এ নিয়ে বিকর্ণ নস্কর বলেন, "বিপ্রদাসপুর এবং চুনাখালি—দুই জায়গাতেই রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছি ৷ পাশাপাশি শম্ভুনগর বাজার ও খেয়া পারাপারে নৌকায় যাত্রীদের কাছে গিয়ে আশীর্বাদ চেয়েছি ৷ সাধারণ মানুষ দু’হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করছেন ৷ আমি জয়ের বিষয়ে আশাবাদী ৷"
তিনি আরও বলেন, "গোসাবা এলাকার প্রধান সমস্যা যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ বহু দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই বিধানসভায় এখনও জলপথই প্রধান ভরসা ৷ তাই একাধিক সেতু নির্মাণের প্রয়োজন আছে ৷ সেতু তৈরি হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে এবং এলাকার উন্নয়ন আরও দ্রুত সম্ভব হবে ৷" এছাড়াও পানীয় জলের সমস্যা ও কৃষিক্ষেত্রে সেচের অভাবের কথাও তুলে ধরেন তিনি ৷ কৃষকদের সুবিধার জন্য সেচব্যবস্থা উন্নত করা এবং বহু ফসলি জমি গড়ে তোলার ওপর জোর দেন প্রার্থী ৷ তাঁর কথায়, "হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ—এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা এগোতে চাই ৷"
উল্লেখ্য, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুব্রত মণ্ডল বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন ৷ তিনি 1 লক্ষ 41 হাজার 893 ভোট পেয়ে জিতেছিলেন ৷ তবে, এবারের নির্বাচনে তৃণমূল, বিজেপি এবং আরএসপি—তিনটি দলের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হবে ৷ সব মিলিয়ে, গোসাবায় এবার ভোটের লড়াই যে জমজমাট হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য ৷ আর সেই লড়াইয়ে জলপথে নেমে প্রচার করে ইতিমধ্যেই আলোচনায় উঠে এসেছেন বিজেপি প্রার্থী বিকর্ণ নস্কর ৷