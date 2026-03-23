'ছাপ্পা'র ক্ষত মিটিয়ে সংস্কৃতি রক্ষার শপথ! জলপাইগুড়ির ভোটে অনন্তর হাতিয়ার 'মাস্টারপ্ল্যান'

'ছাপ্পা'র ক্ষত মিটিয়ে সংস্কৃতি রক্ষার শপথ! জলপাইগুড়ির ভোটে অনন্তর হাতিয়ার 'মাস্টারপ্ল্যান'
করলা নদীর নাব্যতা থেকে শুরু করে যানজট, ছিটমহলের জমির অধিকার ৷ একাধিক ইস্যুতে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি বিজেপি প্রার্থী ৷ সাক্ষাৎকার নিলেন অভিজিৎ বোস ৷
Published : March 23, 2026 at 8:17 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 মার্চ: শিল্প-সংস্কৃতির শহর জলপাইগুড়ি, সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার ডাকেই ভোটের ময়দানে বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী । করলা নদীর নাব্যতা থেকে শুরু করে যানজট, জমাজলের সমস্যা, ছিটমহলের জমির অধিকার, একাধিক ইস্যু তুলে ধরে 'মাস্টার প্ল্যান'-এর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তিনি । অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসকে সামনে রেখে জমেছে সদর বিধানসভা কেন্দ্রের লড়াই । ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী ৷
প্রশ্ন: আপনার নির্বাচনী লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য কী?
অনন্তদেব অধিকারী: জলপাইগুড়ি শুধু একটি শহর নয়, এটি একটি সংস্কৃতির ধারক । এই কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষা করাই আমার প্রধান লক্ষ্য । শহরের পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাই ।
প্রশ্ন: 2022 সালের পুরসভা নির্বাচন নিয়ে আপনার অভিযোগ কী?
উত্তর: ওই নির্বাচনে ছাপ্পা ভোট হয়েছে বলে মানুষের মনে গভীর আঘাত লেগেছে । বহিরাগতদের দখলে ভোট হওয়া জলপাইগুড়ির শান্তিপ্রিয় সংস্কৃতির পরিপন্থী ।
প্রশ্ন: আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে কী বলবেন?
উত্তর: তৃণমূলের প্রার্থী কৃষ্ণ দাস আছেন । তবে মানুষ এখন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও কাজের রাজনীতিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন । সেই জায়গায় আমরা এগিয়ে আছি বলে মনে করি ।
প্রশ্ন: শহরের প্রধান সমস্যা কী কী বলে মনে করেন?
উত্তর: সবচেয়ে বড় সমস্যা যানজট ও জমা জল । পরিকল্পনাহীন উন্নয়নের ফলে শহর 'পকেট সিটি'তে পরিণত হয়েছে । এগুলো সমাধানের জন্য একটি সুসংহত মাস্টার প্ল্যান প্রয়োজন ।
প্রশ্ন: করলা নদী নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?
উত্তরা: করলা নদী জলপাইগুড়ির হৃদয়, যেমন টেমস লন্ডনের । কিন্তু আজ তার অবস্থা খুবই খারাপ । নাব্যতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হবে ।
প্রশ্ন: উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপের কথা ভাবছেন?
উত্তর: 2019 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সার্কিট বেঞ্চের শিলান্যাস করেছিলেন, যা শহরের মর্যাদা বাড়িয়েছে । ভবিষ্যতে পরিকাঠামো, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে ।
প্রশ্ন: ছিটমহল ও জমির অধিকার নিয়ে আপনার অবস্থান কী?
উত্তর: 2015 সালে ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট হলেও দক্ষিণ বেরুবাড়ির বহু মানুষ এখনও জমির অধিকার পাননি । আমরা ক্ষমতায় এলে ছ'মাসের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করব ।
প্রশ্ন: সীমান্ত এলাকার সমস্যা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক জায়গায় এখনও ফেন্সিং হয়নি । জমির অধিকার না থাকায় মানুষ সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন ।
প্রশ্ন: জয়ের বিষয়ে কতটা আত্মবিশ্বাসী?
উত্তর: আমরা 100 শতাংশ আশাবাদী । মানুষ উন্নয়ন ও স্বচ্ছ রাজনীতির পক্ষেই রায় দেবেন ।
সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি, এই দুই সুরেই জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার ভোটে বাজিমাত করতে চাইছেন বিজেপি প্রার্থী ৷