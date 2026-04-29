কেতুগ্রামে এসে ভোটে বাধা দিচ্ছে কাজল শেখের বাহিনী ! বুথের অদূরে তাজা বোমা উদ্ধার
বোমা উদ্ধারের জায়গা ঘিরে রয়েছে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷
Published : April 29, 2026 at 12:10 PM IST
কেতুগ্রাম(পূর্ব বর্ধমান), 29 এপ্রিল: বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ থেকে আসা বহিরাগতরা পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় ভোটারদের প্রভাবিত করছে ৷ দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অভিযোগ করলেন কেতুগ্রামের বিজেপি প্রার্থী অনাদি ঘোষ ৷ তাঁর অভিযোগ, এই বহিরাগতরা হিন্দু ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে ৷ এই ঘটনায় তিনি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ৷
নির্বাচন কমিশন আগেই ঘোষণা করেছে, ভোটের দিন শুধুমাত্র ভোটার ছাড়া কোনও কেন্দ্রে কোনও বহিরাগত থাকতে পারবে না ৷ তা সত্ত্বেও বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করেন, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি আইজুল হক ওরফে কাজল শেখের বাহিনী কেতুগ্রামের হিন্দু ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দিচ্ছে ৷
অনাদি ঘোষ বলেন, "এখানে কিছু বুথে সুষ্ঠুভাবেই ভোট হচ্ছে ৷ মানুষ নিজের ভোট নিজে দিচ্ছে ৷ এসব বুথে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে ৷ কিন্তু কিছু জায়গায় তৃণমূল বহিরাগতদের দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছে ৷ হিন্দু সনাতনীদের বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ তাদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে ৷ তৃণমূলের লোকজন যখন বলবে, তখন তারা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবে ৷ তার আগে কোনও হিন্দু ভোটার ভোট দিতে যেতে পারবে না ৷"
একাধিক বুথের উল্লেখ করে বিজেপি প্রার্থী আরও বলেন, "আমি প্রতিনিয়ত নির্বাচন কমিশনকে গোটা বিষয়টি জানাচ্ছি ৷ কিন্তু দেখছি, দেখব ছাড়া কমিশনের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না ৷ মূলত মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা লাগোয়া এলাকাগুলিতে এসব ঘটনা ঘটছে ৷ কেতুগ্রাম কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়ক শেখ শাহনওয়াজ যেসব কেন্দ্রে ঠিকমতো ভোট হতে দেবেন না, সেই কেন্দ্রগুলিতে আমরা পুনর্নির্বাচন চাইব ৷"
তাঁর কথায়, "শেখ শাহনওয়াজের ভাই কাজল শেখ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ৷ তিনি তাঁর দাদাকে জেতাতে এখানে প্রভাব ফেলছেন ৷ আমরা চাই, মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিক ৷ আমরা প্রশাসন ছাড়া এদের আটকাতে পারব না ৷ আমরা প্রতিনিয়ত নির্বাচন কমিশনকে বিষয়গুলি জানাচ্ছি ৷ কিন্তু কমিশন প্রশাসনকে কী নির্দেশ দিচ্ছে বুঝতে পারছি না ৷ প্রশাসনিক কোনও তৎপরতা এখানে দেখতে পাচ্ছি না ৷ এখানে হিন্দু ও মুসলিম, কেউ কোনও সুবিধে পান না ৷ পুলিশও সঠিক ভূমিকা নিচ্ছে না ৷ সেই কারণেই এখানে রিগিং চলছে ৷"
এদিকে কেতুগ্রাম বিধানসভার বিরুরী গ্রামে উদ্ধার ছয়টি তাজা বোমা । বিরুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোট কেন্দ্র থেকে মাত্র 100 মিটার দূরে একটি ফাঁকা জায়গায় লাইলনের একটি ব্যাগের মধ্যে মজুত রাখা ছিল তাজা বোমাগুলি । ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী । যেখানে বোমা রয়েছে সেই জায়গাটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে ।
ইতিমধ্যেই বম্ব স্কোয়াডে খবর দেওয়া হয়েছে ৷ তাদের দল এসে এই বোমা উদ্ধার করবে । ঘটনাস্থল থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে । যদিও নির্বাচন কমিশনের এত কড়া নজরদারির পরেও ভোটের দিন তাজা বোমা উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ স্থানীয় বাসিন্দা আরমা বিবি বলেন, বোমা উদ্ধার হয়েছে শুনলাম ৷ আমরা ভয়ে আছি ৷ বাড়িতে বাচ্চা রয়েছে ৷ বোমা কোথা থেকে এল বুঝতে পারছি না ৷"