তৃণমূল কর্মীদের বান্ডিল হিসেবে কিনছে বিজেপি ! এনসিপিআই সাংসদের কটাক্ষ সেলিমের
Salim slams Mamata: মহম্মদ সেলিমের কথায়, এখন চলছে আয়ারাম, গয়ারাম ! এসব দেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের হাত কামড়ানো উচিত ৷
Published : November 29, 2026 at 1:20 PM IST
মেদিনীপুর, 29 নভেম্বর: রাতারাতি তৃণমূল সাংসদদের বিজেপিতে নেওয়ার জন্য এনসিপিআই গঠন হয়েছে, যে দলটা দু'বছর আগে ছিল না এবং পুরনো তৃণমূল কর্মীদের বান্ডিল হিসেবে কিনছে বিজেপি । মেদিনীপুরে কর্মসূচিতে এসে ঠিক এভাবেই তৃণমূল-বিজেপিকে একযোগে কটাক্ষ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ বিল এবং লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) বিল নিয়ে কথা হয়েছে এনসিপিআই সাংসদ শতাব্দী রায়ের । সেইসঙ্গে মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন তিনি । আর যা নিয়ে এনসিপিআই, তৃণমূল এবং বিজেপি তুলোধনা করল বামেরা ।
মহম্মদ সেলিম বলেন, "শতাব্দী শতাব্দী ধরে এইসব চলতেই থাকে, ইংরেজ আমলেও লর্ড ক্লাইভ, জগৎ সেঠ, অমি সাহাদের মতো মিরজাফরদের নিয়ে গোপনে বৈঠক করেছিলেন । যাতে যত লুট হবে তার একটা অংশ তাদের দেওয়া হবে । এখনও নাকি তাদের সেই বংশধর শেঠ জি আছে । এরা কিন্তু কেউই রাজনৈতিক ব্যক্তি নয়, এরা রাজনীতিকে ব্যবহার করে নিজেদের উচ্চাশা পূরণ করে । এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের হাত কামড়ানোর কথা, কাদেরকে তিনি বলেছিলেন তাদের চেহারা দেখে ভোট দাও । যদিও আমরা মানুষকে বলেছিলাম, দিল দেখো চেহারা মাত দেখো ।"
এরপর মিঁনাখায় এনসিপিআইতে যোগদানের হিড়িক পড়ে গিয়েছে ৷ সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হিড়িক মানেই একটা রাজনীতিতে বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে । বিশেষ করে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে বিজেপি । যেখানে বিজেপি বলছে, আমাদের এই ট্রেন এই প্লাটফর্ম থেকে ছাড়ছে, অমুক প্লাটফর্মে যাবে । আর তাতেই লোকে হুড়মুড় করে উঠে পড়ছে এবং তাতে দুর্ঘটনাও ঘটে ।"
পাশাপাশি দলবদলুদেরকে আয়ারাম, গয়ারাম বলে উল্লেখ করেন মহম্মদ সেলিম । তিনি বলেন, "এই দলবদলু শুরু হয়েছিল হরিয়ানা থেকে ।" এরপর একটু কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "নতুন পত্রিকা মানুষ কিনে পিস হিসেবে কিন্তু পুরনো হয়ে গেলে অকেজো হয়ে গেলে তা বান্ডিল হিসেবে বিক্রি হয় । তৃণমূলের অবস্থা সেরকম, তাই বিজেপি বান্ডিল হিসেবে কিনছে ।"
এরপর কলকাতায় লেনিন সরণি ও হো চি মিন সরণির নাম পরিবর্তন নিয়ে সেলিম বলেন, "শুধু বিধানসভার ভোট হয়েছে । এখনও তো আমাদের পুরনিগমের ভোট হয়নি । তাহলে পুর বৈঠকে আলোচনা হল কী করে । কারণ পুরসভা হল একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন । যারা বৈঠক করছেন তারা কী নাগরিকের প্রতিনিধি বা কীভাবে বৈঠক করছেন তারা । যেখানে হাইকোর্টে মামলা চলছে ডিলিমিটিশন নিয়ে সেখানে কীভাবে উটকো লোকদের বসিয়ে দিয়ে বৈঠক করছে এরা ।"
উল্লেখ্য , ডিলিমিটেশন এবং এসআইআর-এ নথি যাচাইয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিরুদ্ধে পথে নেমেছে বামেরা । জেলায় জেলায় করছে মিটিং-মিছিল এবং সভা । এদিন সেই রকমই কর্মসূচি নিয়ে মেদিনীপুরে এসেছিলেন মহম্মদ সেলিম । সেখানেই একাধিক বিষয়ে মন্তব্য করেন তিনি ৷