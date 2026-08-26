বোলপুর সাংগঠনিক জেলায় BJP-র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! দলের একাংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সভাপতির

বোলপুর সাংগঠনিক জেলায় BJP-র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! দলের একাংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সভাপতির
সাংবাদিক বৈঠক করে দলের একাংশের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ তুললেন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ৷
Published : August 26, 2026 at 8:58 PM IST
বোলপুর, 26 অগস্ট: বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতির পদকে কেন্দ্র করে বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ! বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে বর্তমান সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল দাবি করলেন, তাঁর পদটি পাওয়ার জন্য দলেরই 17 জন নেতা নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন ৷ তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, সরকারে আসার একশো দিনের মধ্যে ওই নেতারা বিজেপির ব্যানার ব্যবহার করে দুর্নীতি শুরু করেছেন ৷ আর এইসবের সঙ্গে তাঁকে প্রতিনিয়ত লড়ে যেতে হচ্ছে বলে দাবি শ্যামাপদর ৷
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বলেন, "বিজেপির রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে অন্য শীর্ষ নেতৃত্ব বিভিন্ন সময় বিবৃতি দিচ্ছেন, জেলা স্তরে দলে রদবদল হবে । বলা হচ্ছে সভাপতিদেরও বদল করা হবে ৷ আর তারপরেই অনেক নেতা মাঠে নেমে পড়েছেন, নিজেদের গ্রুপ তৈরি করার চেষ্টা করছে জেলা সভাপতির পদটা নিতে হবে বলে ৷ এই রকম 17 জন বিজেপির লোক আছেন, যাঁরা আমার এই জেলা সভাপতির পদের দৌড়ে আছেন ৷ তাঁদের মাথায় কেউ ঢুকিয়েছে, আমাকে হয়তো প্রদেশ নেতৃত্ব সরিয়ে দেবে ৷ তাই 17 জন প্রতিযোগী তৈরি হয়ে গিয়ে কিছু কিছু কাজ করছেন ৷ চেষ্টা করছেন আমাকে কীভাবে কালিমালিপ্ত করা যায়, দুর্নীতির নামাবলী গায়ে জড়িয়ে দেওয়া যায় ৷ আর তার জন্যই এত গ্রুপবাজি ৷"
কীভাবে দুর্নীতিতে জড়ানোর চক্রান্ত হচ্ছে ? সাম্প্রতিক সময়ে বোলপুর অঞ্চলে সোশাল মিডিয়া ও হোয়াটসঅ্যাপে একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বিকাশ ভকত ওরফে বিকির নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন ৷
আর এই বিকাশ ভকত হলেন, বোলপুর পুরসভার তৃণমূলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুশান্ত ভকতের ছেলে ৷ বিকাশের দিদি সুস্মিতা ভকত বর্তমানে বোলপুর পুরসভায় তৃণমূলের কাউন্সিলর ৷ আবার অন্যদিকে, বিকাশ নিজে রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত ৷ সবমিলিয়ে সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই, একাংশ বিজেপি নেতা সোশাল মিডিয়ায় পরোক্ষে বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতির বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছিলেন ৷ তবে, সভাপতির বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও মন্তব্য কেউ করেননি ৷
কিন্তু, এদিন সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তাঁর বিরুদ্ধে একাংশ বিজেপি নেতার চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন শ্যামাপদ মণ্ডল ৷ এমনকী তিনি স্বীকারও করে নিলেন, ওই ভিডিয়োতে তিনিই রয়েছেন ৷ আর বিকাশ ভকতের বাড়িতেও গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, তিনি নাকি জানতেন না বিকাশ তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর পরিবার সরাসরি তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূল পরিবারের বিকাশ ভকতের বাড়ি যাওয়া 'ভুল' হয়েছে ৷ বিকাশ ভকতের পরিবার যে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত সেটা আমার জানা ছিল না ৷ একজন শিল্পপতি হিসাবেই বিকাশ ভকতকে আমি চিনি ৷" আর সেখানে যাওয়ার কারণ প্রসঙ্গে শ্যামাপদ জানান, তিনি বোলপুর কাপড় কারখানা খোলা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন বিকাশের বাড়িতে ৷
আর সেই বিতর্কের মাঝেই এবার তাঁর পদে বসার জন্য বিজেপির একাংশ নেতা কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন বলে অভিযোগ করলেন শ্যামাপদ ৷ তাঁর অভিযোগ, "বিজেপির কয়েকজন তৃণমূলের কিছু লোককে নিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে ৷ আমাদের পার্টির ব্যানার, ঝান্ডা নিয়ে কিছু কিছু লোক এমন করছে ৷ এদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি ৷ কয়েকজন নেতৃত্ব যেভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু করেছেন, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন, এটা খুব দুর্ভাগ্যের, বেদনার ৷"