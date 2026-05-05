ডায়মন্ডহারবারে 17সি ফর্ম ছাড়া ইভিএম গণনার অভিযোগ, পুনর্নির্বাচনের দাবি বিজেপির
ইভিএম গণনায় কারচুপির অভিযোগ খোদ রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে ৷ নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের ডায়মন্ডহারবারের বিজেপি প্রার্থীর ৷
Published : May 5, 2026 at 8:08 PM IST
ডায়মন্ডহারবার, 5 মে: ডায়মন্ডহারবার বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা ঘিরে বিতর্ক ক্রমশ তীব্র আকার নিচ্ছে ৷ পুনর্নির্বাচনের দাবিতে বুধবার 117 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করল বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি সমর্থক ও স্থানীয় কিছু সাধারণ মানুষ। অভিযোগ, ইভিএম গণনায় কারচুপি করেছেন খোদ রিটার্নিং অফিসার ৷ 17সি ফর্ম ছাড়া ইভিএম কাউন্ট হয়েছে গণনাকেন্দ্রে ৷ আর তারই প্রতিবাদে ও পুনর্নির্বাচনের দাবিতে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলল অবরোধ ৷ যার জেরে ওই এলাকায় যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় ৷
ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, ওই বিধানসভা কেন্দ্রের গণনায় ইভিএম বদল করা হয়েছিল ৷ অর্থাৎ, ভোটের দিন যে সব ইভিএম-এ নির্বাচন হয়েছিল, সেই ইভিএম-এর অধিকাংশ বদল করা হয়েছে ৷ বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করেছেন, "আরও অর্থাৎ, রিটার্নিং অফিসারের মদতে মানুষের রায় দেওয়া ইভিএম বদলে দেওয়া হয়েছে ৷"
তাঁর অভিযোগ, "অধিকাংশ ইভিএমে 17সি ফর্ম ছিল না ৷ আরও-র মদতে 17সি ফর্ম ছাড়া ইভিএম গণনা করা হয়েছে ৷ এটা আমরা আরও-কে জানিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, তিনি কর্ণপাত করেননি ৷ গণনা কেন্দ্রে বসেই আমরা হাতে লিখে কমিশনকে অভিযোগ জানিয়েছি ৷ পরে ইমেল মারফত নির্বাচন কমিশন, পর্যবেক্ষক, পুলিশ পর্যবেক্ষক-সহ সর্বত্র অভিযোগ জানিয়েছি ৷ এটা মানুষের রায় নয় ৷ মানুষের রায় সেটাই, যেটা বাকি পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে ৷ এটা কখনও হতে পারে না যে, একটা ইভিএমে আমি পেলাম 3টে ভোট ৷ আর তৃণমূল প্রার্থী পেলেন হাজার বা বারোশো ভোট ৷ আর এমনটা শুধুমাত্র হয়েছে 17সি ফর্ম না-থাকা ইভিএমগুলির ক্ষেত্রে ৷"
উল্লেখ্য, সোমবার ভোটের ফলাফল ঘোষণার আগেই বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার তাঁর এজেন্টদের নিয়ে গণনাকেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, 17সি ফর্মে গুরুতর অসঙ্গতি রয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু গণনা সম্ভব নয় ৷ সেই ঘটনার পরই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় ৷ যার জেরে এ দিন 117 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের ৷
তবে, সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা হোক, তা চান না-বলে জানিয়েছেন দীপক হালদার ৷ তিনি বলেন, "আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো পথ অবরোধ করে সাধারণ মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করতে চাই না ৷ এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আইনি পথে লড়াই চালাব এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার আদায়ের চেষ্টা করব ৷" তিনি বিক্ষোভকারীদের হাতজোড় করে অনুরোধ করেন অবরোধ তুলে নিতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যেতে ৷ এরপরেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷
একদিকে বিজেপি যেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে ৷ এ নিয়ে তৃণমূলের কোনও নেতা মন্তব্য করতে চায়নি ৷ অধিকাংশ তৃণমূল নেতা ফোন বন্ধ ছিল ৷ তবে এখন দেখার বিষয়, নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের কী জবাব দেয় এবং পুনর্নির্বাচনের দাবি মেনে নেওয়া হয় কি না ৷