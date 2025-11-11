বিজেপির BLA-কে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

বিজেপির BLA-কে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে
বিজেপির বিএলএ-কে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূল নেতৃত্বের ৷ নাটক করছে বলে কটাক্ষ তৃণমূলের ব্লক সভাপতির ৷
Published : November 11, 2025 at 5:34 PM IST
দুর্গাপুর, 11 নভেম্বর: মাথাভাঙার পর এবার দুর্গাপুরে আক্রান্ত বিজেপির বিএলএ-2 ৷ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর বিধানসভার 40 নম্বর বুথে ৷ বিএলও-র জন্য অপেক্ষা করছিলেন বিজেপির বিএলএ-2 সুকুমার সিংহ ৷ অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর চড়াও হন এবং তাঁকে মারধর করে ৷ তাঁর মাথায়, মুখে, পাঁজরে আঘাত লেগেছে বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ পাল্টা তৃণমূলের তরফে এই ঘটনাকে পুরোপুরি নাটক বলে কটাক্ষ করা হয়েছে ৷
আক্রান্ত সুকুমার সিংহ বলেন, "আমি 40 নম্বর বুথে বিজেপির বিএলএ-2 ৷ সকালে বিএলও-কে ফোন করি, এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করতে বেরনোর জন্য ৷ উনি আমাকে বলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে ৷ আমি সেই মতো একটা জায়গায় বসে অপেক্ষা করছিলাম ৷ তখনই তিনজন সেখানে আসে, আর আমাকে গালিগালাজ করতে থাকে ৷ আমি নিষেধ করি ৷ তখন আমাকে মারতে শুরু করে ৷ ওঁরা তৃণমূলেরই লোকজন ৷ আমি বিজেপির বিএলএ বলেই হামলা করেছে ৷"
ঘটনার পর আহত অবস্থায় সুকুমার সিংহকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ এ দিন তাঁকে দেখতে হাসপাতালে আসেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, "এটাই তৃণমূলের কালচার ৷ আমাদের কর্মীদের মারছে, আমাদের বুথ লেভেল এজেন্টদের মারছে ৷ আমাদের কর্মীরা সাধারণ মানুষকে এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপ করতে সাহায্য করছেন ৷ সেই শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়াকে ঘেঁটে দিতে চাইছে তৃণমূল ৷ ওরা চায় না পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হোক, মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক ৷ এরকমটা হলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ভোট করাতে হবে ৷"
পাল্টা বিজেপির অভিযোগকে খারিজ করে দিয়েছেন দুর্গাপুর 1 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি রাজীব ঘোষ ৷ তাঁর পালটা দাবি, "আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি ৷ সেখানকার লোকজনের সঙ্গেও কথা বলেছি ৷ কেউ কাউকে মারধর করেনি ৷ এটা বিজেপির নাটক ৷ বাজার গরম করার চেষ্টা হচ্ছে ৷ অপপ্রচারের চেষ্টা চলছে ৷ দুর্গাপুরে অযথা বিতর্ক তৈরি করতে বিজেপির নতুন কৌশল এটা ৷"
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলার মাথাভাঙায় বিজেপির বিএলএ-2’কে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ বিএলও-র সঙ্গে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করতে গিয়ে আক্রান্ত হন ৷ তাঁর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে একদল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে ৷ যে ঘটনার পালটা গত রবিবার শুভেন্দু অধিকারী হিসেব তুলে রাখার হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূলকে ৷