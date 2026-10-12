যোগ্য হলেই মিলবে টিকিট ! পুরভোটে আমজনতাই বিজেপির ‘তুরুপের তাস’
KMC Elections 2026: কলকাতা পুরনিগমের আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ নাগরিকরাও বিজেপি প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন ৷ এমনই পরিকল্পনা করেছে গেরুয়া শিবির ৷ পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 12, 2026 at 6:01 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: রাজ্যে দেড় দশক পর রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে ৷ তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করে সরকার গড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ৷ এবার আরও একটি নির্বাচনী পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছে গেরুয়া শিবির ৷ তাদের সামনে এখন অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ কলকাতা পুরনিগমের ভোট ৷ রাজ্যের রাজধানীর প্রশাসনিক ক্ষমতা হাতে পেতে তাই প্রার্থী বাছাইয়ে সতর্ক বিজেপি ৷ সেই কারণে মহানগরের মানুষের মন পেতে ‘যোগ্য’দের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা ৷ ‘যোগ্য’দের যে শুধু বিজেপির মধ্যে থেকে খুঁজে নেওয়া হবে তা নয়, আমজনতার মধ্য়েও যাঁরা ‘যোগ্য’, তাঁরাও সুযোগ পাবেন পদ্ম-প্রতীকে ভোটে লড়ার ৷
কলকাতা পুরনিগমে ভোট আসন্ন ৷ চলতি বছরের শেষেই ভোট হতে পারে ৷ ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে ওয়ার্ড সংখ্যা 144 থেকে বৃদ্ধি করে 209 করা হয়েছে ৷ বিজেপির তরফে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷
বিজেপি যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য প্রার্থী হওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত রাখতে চায়, সেই বিষয়টি তাঁর মাধ্যমেই সামনে এসেছে । সুকান্ত জানিয়েছেন, কলকাতার উন্নয়নে অবদান রাখতে ইচ্ছুক যোগ্য নাগরিকরা কেবল দর্শক হয়ে না থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন ৷ বিজেপির প্রতিটি ওয়ার্ডেই সাংগঠনিক কর্মী রয়েছেন ৷ তবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী মানুষ রাজনীতিতে যুক্ত হলে নতুন চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সংযোজন ঘটবে ।
সেই কারণে কলকাতার 6 নম্বর মুরলীধর সেন লেনের রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে ড্রপবক্স চালু করা হয়েছে ৷ বিজেপি কর্মীদের পাশাপাশি চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়র, আইনজীবী, সমাজসেবী এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যাঁরা নিজেদের প্রার্থী হওয়ার জন্য যোগ্য মনে করেন, তাঁরা ওই ড্রপবক্সে আবেদন করতে পারবেন ৷
বিজেপি সূত্রের খবর, প্রার্থীদের জেতার সম্ভাবনা, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে গ্রহণযোগ্যতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । এর জন্য দলের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিও-র বা এসওপি তৈরি করা হয়েছে, যা রাজ্য নেতৃত্ব ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে ৷ প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলের নির্ধারিত এসওপি অনুসরণ করা হবে এবং যোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বিজেপি কর্মীদের অগ্রাধিকার না দিয়ে কেন সাধারণ মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ? সূত্রের খবর, কলকাতার ভবিষ্যৎ নির্মাণে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ দেওয়া হচ্ছে । তাই তরুণ প্রজন্মকে কেবল দর্শক বা ভোটার হিসেবে নয়, শহরের উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চায় বিজেপি । সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, কলকাতা পুরনিগমের ভোটে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় ৷ এটি শহরের ভবিষ্যৎ, নাগরিক পরিষেবার মান এবং উন্নয়নের দিশা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ ।
উল্লেখ্য, বিজেপি বাংলার মানুষের সমর্থন পেয়ে নবান্ন পৌঁছে যেতে পারলেও কলকাতার ‘ছোট লালবাড়ি’ বা রাজ্যের অন্যান্য অংশের কোনও নগর-প্রশাসনেই ভোটে জিতে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি ৷ স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা পুরনিগমের ভোটে জিততে তারা মরিয়া ৷ 209টি ওয়ার্ডেই তারা প্রার্থী দেবে ৷ পাশাপাশি এলাকা ভিত্তিক সমস্যা জেনে সমাধানের রূপরেখা তৈরি করবে বলেও জানা গিয়েছে ৷ এই নিয়ে সুকান্ত মজুমদার জানান, বিজেপি প্রতিটি ওয়ার্ডের মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করবে ও সেগুলির সমাধানে একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরবে ।
বিজেপির তরফে জানা গিয়েছে, স্টার্ট আপের বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি, খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, উন্নত গণপরিবহণ এবং ডিজিটাল নাগরিক পরিষেবার মতো বিষয়গুলিতে যুবসমাজ ও পড়ুয়াদের সঙ্গে ওয়ার্ডভিত্তিক সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া হবে । তাঁদের মতামত ও প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন কলকাতা গড়ার পরিকল্পনা করা হবে । কলকাতার ঐতিহ্য, নাগরিক পরিষেবা, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং ভবিষ্যৎমুখী উন্নয়নকে সামনে রেখেই তারা আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে মানুষের কাছে পৌঁছবে ৷
গত 4 মে বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর এরাজ্য তিনটি নির্বাচন দেখেছে ৷ মে মাসের শেষে ফলতায় পুনর্নির্বাচন হয় এবং চলতি মাসের শুরুতে রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে উপ-নির্বাচন হয় ৷ তিনটি আসনেই বিজেপি জিতেছে ৷ বিশেষ করে রেজিনগরের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত একটি আসনে বিজেপির জয় নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ‘যোগ্য’দের প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনে বিজেপির জন্য মাস্টারস্ট্রোক হবে কি না, সেটা তো ভোটের ফলাফলে জানা যাবে ৷ তার আগে দেখার যে কতজন সাধারণ মানুষ পদ্ম-প্রতীকে কলকাতা পুরনিগমের ভোটে লড়াই করার আগ্রহ প্রকাশ করেন !
তবে শুধু জিতলেই তো হবে না ! বোর্ড গঠনের জন্য জয়ী কাউন্সিলরদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে মেয়র হিসেবে ৷ প্রশ্ন উঠছে, বিজেপি কি বিষয়টি ভোটের পরে ঠিক করবে ? নাকি ভোটের ময়দানে একজন মেয়র পদপ্রার্থীও থাকবেন ? সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, এখনও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি । বিজেপির সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচনের পর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন ৷
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