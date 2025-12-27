SIR শুনানিতে উত্তপ্ত আসানসোল, বিজেপির সহায়তা কেন্দ্রে ভাঙচুরের অভিযোগ

SIR শুনানিতে উত্তপ্ত আসানসোল, বিজেপির সহায়তা কেন্দ্রে ভাঙচুরের অভিযোগ
শনিবার আসানসোলের মণিমালা বালিকা বিদ্যালয়ের বাইরে ঘটনাটি ঘটে৷ বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল ভাঙচুরে জড়িত৷ তৃণমূলের দাবি, সাধারণ মানুষের প্রতিবাদেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়৷
Published : December 27, 2025 at 4:13 PM IST
আসানসোল, 27 ডিসেম্বর: এসআইআর-এর শুনানি শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। আর প্রথম দিনেই এই শুনানি শিবিরে উত্তেজনা ছড়াল। শুনানি শিবিরের বাইরে বিজেপির সহায়তা ক্যাম্প ভেঙে দেওয়ার এবং বিজেপি কর্মীদের মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
আসানসোলে মণিমালা বালিকা বিদ্যালয়ের ঘটনা। ঘটনা পরে দুইপক্ষেরই বিপুল সংখ্যক কর্মীরা সেখানে হাজির হয়। স্কুলের বাইরে চলে স্লোগান। উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। পরে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ গিয়ে দু’পক্ষকে দু’দিকে সরিয়ে দেয়।
পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম বলেন, "শুনানি শিবিরের বাইরে কোনও সহায়তা ক্যাম্প করার কথা নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইনে নেই। কোনও দলের দলীয় পতাকা নিয়ে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করা যাবে না।"
শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর-এর শুনানি। যাঁদের নাম তালিকাভুক্ত হয়নি কিংবা নির্বাচন কমিশনের কোনও অংশে সন্দেহ রয়েছে, সেক্ষেত্রে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে ভোটারদের। আসানসোলের চেলিডাঙা অঞ্চলে মণিমালা বালিকা বিদ্যালয়ে এরকমই একটি এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্র হয়েছে।
শনিবার সেই শুনানি কেন্দ্রের বাইরে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি সহায়তা ক্যাম্প করা হয়েছিল। বিজেপি কর্মীদের দাবি, সেই সহায়তা ক্যাম্পে বেশ কিছু তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা এসে তাদের ক্যাম্প ভাঙচুর করে এবং তাঁদেরকে মারধর করে। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এক বিজেপি কর্মী বলেন, "আমরা সহায়তা ক্যাম্প করছিলাম। সেই সময় তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী আমাদের এসে আক্রমণ করে। আমাদের ক্যাম্পের চেয়ার-টেবিল ভেঙে ফেলা হয়। আমার মাথাতেও মারা হয়।"
বিজেপির রাজ্য কমিটির নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "পুলিশের সামনেই তৃণমূল লোকেরা আমাদের কর্মীদের মারধর করছে। আমরা মানুষকে সহযোগিতা করতে সহায়তা ক্যাম্প করেছি। সেই ক্যাম্প ভাঙচুর করে দেওয়া হল। এই ঘটনার পর এসআইআর প্রক্রিয়া, কতটা সঠিকভাবে হবে, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন উঠল। আমরা গোটা বিষয়টি জেলাশাসকের কাছে জানিয়েছি। কিন্তু জেলাশাসকের সামনেই দেখছি তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা ক্যাম্পের ভেতর ঢুকে পড়ছে।"
অন্যদিকে আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তথা তৃণমূল নেতা অভিজিৎ ঘটক বলেন, ‘‘মিথ্যে অভিযোগ। এসআইআর শুনানি কেন্দ্রের বাইরে দলীয় ঝান্ডা নিয়ে ক্যাম্প করেছিল বিজেপি। সাধারণ মানুষ তার প্রতিবাদ করেছে। তারপরে বিজেপি কর্মীরা এখানে অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে। যাতে সাধারণ মানুষ শুনানিতে না-আসতে পারে ভয়ে। তারা একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে।"
পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম বলেন, "সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। আমরা দু’পক্ষকে বুঝিয়ে সরিয়ে দিয়েছি। এসআইআর শুনানি কেন্দ্রের বাইরে একটি ক্যাম্প করা হয়েছিল। যদিও ইসিআই গাইডলাইনে ক্যাম্প করার কথা কথা উল্লেখ নেই। পাশাপাশি দলীয় ঝান্ডা নিয়েও এসআইআর শুনানি ক্যাম্পে ঢোকা যাবে না। আমরা সেটি নিশ্চিত করেছি। তা নিয়েই হয়তো কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমরা ক্যাম্পে শুধুমাত্র নোটিশ দেখেই ঢুকতে দিচ্ছি এবং বৃদ্ধ মানুষদের সঙ্গে একজন করে আসতে পারেন পরিস্থিতি। এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।’’