বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাছতে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব অমিত শাহকে, ঘোষণা বিজেপির

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাছতে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব অমিত শাহকে, ঘোষণা বিজেপির
দু’শোর বেশি আসনে জিতেছে বিজেপি৷ শুভেন্দু অধিকারী জিতেছেন দু’টি আসনে৷ তিনি এদিন সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বাংলার মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন৷
Published : May 5, 2026 at 2:33 PM IST
কলকাতা, 5 মে: রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড়৷ দুই তৃতীয়াংশ আসনে জিতে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের পথে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ কিন্তু সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা ঠিক করতে বিজেপির তরফে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে৷ বাংলায় বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা বেছে নেওয়ার এই প্রক্রিয়ায় সহ-পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি৷
বিস্তারিত আসছে...