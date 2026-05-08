বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী
শুক্রবার বিজেপির তরফে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত শাহ ও সহ-পর্যবেক্ষক মোহন চরণ মাঝির উপস্থিতিতে বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক হয়৷
Published : May 8, 2026 at 4:48 PM IST
কলকাতা, 8 মে: অবশেষে সব জল্পনার অবসান হল৷ শুভেন্দু অধিকারী হতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী৷ শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক হয়৷ সেখানেই পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয় শুভেন্দু অধিকারীকে৷ এবার তিনি রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরএন রবির কাছে সরকার গঠনের দাবি পেশ করবেন৷
উল্লেখ্য, গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়৷ 207টি আসনে জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয় বিজেপি৷ তার পর থেকেই জল্পনা চলছিল যে কে হবেন বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী? বিজেপি কাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেবে? বিভিন্ন মহল থেকে শুভেন্দু অধিকারীর নাম শোনা যাচ্ছিল৷ শুক্রবার দেখা গেল যে শুভেন্দু অধিকারীর নামেই সিলমোহর দিলেন নব-নির্বাচিত বিজেপির বিধায়করা৷
বিস্তারিত আসছে...