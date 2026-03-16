বিজেপির প্রার্থিতালিকা ঘোষণা, নন্দীগ্রাম-ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারী, প্রার্থী হলেন দিলীপও
সোমবার বিজেপির তরফে 144টি বিধানসভা আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে৷
Published : March 16, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: রাজ্যে বিধানসভা ভোট ঘোষণা হয়ে যাওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যেই প্রার্থীদের নাম জানিয়ে দিল বিজেপি৷ 144টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি৷
সেই তালিকায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ 2021 সালের বিধানসভা ভোটে তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন৷ হারিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে৷ এবারও তাঁকে বিজেপি নন্দীগ্রামেই প্রার্থী করেছে৷ একই সঙ্গে তিনি প্রার্থী হচ্ছেন ভবানীপুরেও৷ ফলে এবারও বিধানসভা ভোটে শুভেন্দু-মমতা দ্বৈরথ সময়ের অপেক্ষা৷
কারণ, একুশের ভোটে নন্দীগ্রামে হেরে যাওয়ার পর উপ-নির্বাচনে ভবানীপুর থেকে জিতে বিধায়ক হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ 2011 সাল থেকে ওই কেন্দ্র থেকেই বিধায়ক ছিলেন মমতা৷ এবারও তিনি ভবানীপুর থেকেই লড়বেন, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত৷ সেই কারণেই আরও একবার ভোটের ময়দানে সম্মুখসমরে দেখা যাবে মমতা ও শুভেন্দুকে৷
শুভেন্দু ছাড়াও বিজেপির আর যে সব নেতাদের নাম প্রার্থিতালিকায় থাকবে কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল, তার মধ্যে অন্যতম দিলীপ ঘোষ৷ সেই দিলীপ ঘোষকে আবারও প্রার্থী করা হল খড়গপুর (সদর)-এ৷ 2016 সালে তিনি এই কেন্দ্র থেকে জিতে বিধায়ক হন৷
এছাড়া তালিকায় যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি রয়েছে, সেগুলি হল -
- শিলিগুড়ি - শঙ্কর ঘোষ
- রতুয়া - অভিষেক সিংহানিয়া
- চাকদা - বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ
- হরিণঘাটা - অসীমকুমার ঘোষ
- ভাটপাড়া - পবন কুমার সিং
- বরানগর - সজল ঘোষ
- ডায়মন্ড হারবার - দীপককুমার হালদার
- রাসবিহারী - স্বপন দাশগুপ্ত
- শিবপুর - রুদ্রনীল ঘোষ
- পুড়শুড়া - বিমান ঘোষ
- ময়না - অশোক দিন্দা
- ঘাটাল - শীতল কপাট
- ওন্দা - অমরনাথ শাখা
- পাণ্ডবেশ্বর - জিতেন্দ্র তিওয়ারি
- দুর্গাপুর পশ্চিম - লক্ষ্মণ ঘোড়ুই
- আসানসোল দক্ষিণ - অগ্নিমিত্রা পাল
- সিউড়ি - জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
- বোলপুর - দিলীপকুমার ঘোষ
- ময়ূরেশ্বর - দুধকুমার মণ্ডল