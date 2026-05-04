'আমিই জিতছি !' বলছেন ননদ-বৌদি উভয়েই, গণনাকেন্দ্রে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-গেরুয়া প্রার্থীরা

'আমিই জিতছি !' বলছেন ননদ-বৌদি উভয়েই, গণনাকেন্দ্রে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-গেরুয়া প্রার্থীরা
সকাল থেকেই গণনাকেন্দ্রগুলিতে হাজির প্রার্থী থেকে শুরু নির্বাচনী এজেন্ট ও দলীয় সমর্থকরা ৷ জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী প্রায় সব প্রার্থীই ৷
Published : May 4, 2026 at 9:09 AM IST
শিলিগুড়ি/উত্তর 24 পরগনা/কলকাতা, 4 মে: শুরু হয়ে গিয়েছে ভোটগণনা ৷ পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন - সেই দিকেই নজর সমস্ত রাজনৈতিক মহলের । 2026-এ বাংলার মসনদে কে বসতে চলেছে, তা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে । সকাল থেকেই গণনাকেন্দ্রগুলিতে হাজির প্রার্থী থেকে শুরু নির্বাচনী এজেন্ট ও দলীয় সমর্থকরা ৷ জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী প্রায় সব প্রার্থীই ৷
শিলিগুড়ি
শিলিগুড়ি কলেজে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা চলছে ৷ শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়াতে ইতিমধ্যেই সমস্ত দলের প্রার্থীরা ভোটগণনা কেন্দ্রের ভেতরে পৌঁছে গিয়েছেন ৷ কড়া নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে শিলিগুড়ি কলেজ চত্বর । কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের কড়া নজরদারিতে চলছে ভোটগণনার কাজ । 12 রাউন্ডে গণনা শিলিগুড়িতে, 15 রাউন্ড গণনা মাটিগাড়া নকশালবাড়িতে এবং 14 রাউন্ডে গণনা হবে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভায় ৷
সকাল সকাল তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব গণনাকেন্দ্রে গিয়ে ভিকট্রি সাইন দেখান ৷ জেতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী তিনি ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "সারা বছর সারা জীবন কাজ করেছি ৷ মানুষকে আমার সেরা দিয়েছি সততার সাথে ৷ মানুষের প্রতি আমি আস্থাশীল ৷ শিলিগুড়ির মানুষ আমাকে ফেরায়নি ৷ আমি প্রত্যয়ী ৷" যদিও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ এদিন গণনার আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি ৷
উত্তর 24 পরগনা
এদিকে, ভোটগণনার আগেই ফলাফল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বাগদা কেন্দ্রের ননদ-বৌদি । আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল বনগাঁর চার কেন্দ্রের তৃণমূল বিজেপি দুই পক্ষের গলায় । বাগদার তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর ঠাকুর বলেন, "জয় নিয়ে আমি 200 শতাংশ আশাবাদী । আজকে আমরা সবুজ আবির খেলছি ।" অন্যদিকে, বৌদি সোমা ঠাকুর বেঁধে দিলেন জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ।
উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ মহকুমার চারটি বিধানসভা গাইঘাটা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ ও বাগদা । চারটি কেন্দ্রের গণনা হচ্ছে বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে । গণনাকেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্র বাহিনী । সকালে একে একে গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন গাইঘাটার তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস, বনগাঁ উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস, বাগদার তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর এবং ওই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ।
নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে বনগাঁ চারটি কেন্দ্রের মধ্যে বাগদা বৌদি-ননদের লড়াইয়ে হট কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল । গণনাকেন্দ্রে প্রবেশের মুখে বাগদায় জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সুর বৌদি ও ননদের গলায় । মধুপর্ণা ঠাকুর বলেন, "বাগদার মা ঠাকুমাদের সমর্থন দেখেছি । আমি 200 শতাংশ আশাবাদী জয়ী হচ্ছি । জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা । আমরা আজকে সবুজ আবির খেলছি ।" একই সুর শোনা গেল মধুপর্ণা ঠাকুরের বৌদি তথা বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের গলায় । তিনি বলেন, "প্রথমবার আমি ভোটে দাঁড়িয়েছি নিয়মকানুন সঠিকভাবে জানা নেই । কিছুটা উদ্দীপনা রয়েছে । তবে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ।" জয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়ে সোমা বলেন, "কুড়ি হাজারেরও বেশি ভোটে জিতব ।"
গাইঘাটার তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাসও জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী । একইসঙ্গে সুব্রত ঠাকুরকে আক্রমণ করলেন তিনি । গতকাল সুব্রত ঠাকুর যে দাবি করেছিলেন যে, মতুয়ারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে । তার প্রতি উত্তরে নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, "সুব্রত ঠাকুর মতুয়ার মানে জানেন ? যাঁরা তাঁদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে কার্ড করেছে তাঁরা ? মতুয়া সম্পর্কে তিনি কতটা জানেন ? ঠাকুর বাড়ির সন্তান ছাড়া আর কেউ জানেন মতুয়াদের সম্পর্কে ?"
কলকাতা
এদিকে, সকলেই নেতাজি ইনডোরে আসেন মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় । তিনি তাঁর জয়ের ব্যাপারে 200% আত্মবিশ্বাসী । বিজেপি 168 থেকে 174 পাবে বলেই আশাবাদী তিনি । তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস গত কয়েকদিন ধরে নির্বাচনে এত অত্যাচার করেছে, এবার এই নির্বাচন তাদের থোতা মুখে ভোঁতা করেছে ।"