রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে একমঞ্চে শাসক-বিরোধী, উদ্দেশ্য বর্ষার আগে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যবস্থা

রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে একমঞ্চে শাসক-বিরোধী, উদ্দেশ্য বর্ষার আগে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যবস্থা
বিরোধী তৃণমূলের বিধায়কদের নিয়ে যৌথভাবে উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলার উদ্যোগ ৷ জেলাভিত্তিক রিপোর্ট তৈরি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকে জোরদার করার বার্তা ৷
Published : May 26, 2026 at 9:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 মে: বর্ষার মরশুম আসছে ৷ আর প্রতিবছরই বর্ষায় উত্তরবঙ্গের আট জেলায় নদী ভাঙন, পাহাড়ে ধস এবং নিচু এলাকায় বন্যার যে ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে, তা রুখতে এবার আগেভাগেই নজিরবিহীন প্রশাসনিক তৎপরতা দেখাল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর ৷ উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে দেখা গেল বিরোধী শিবিরের বিধায়কদের ৷ তৃণমূল বিধায়কদের এই প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিতি উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে ইতিবাচক বার্তা দেবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
মঙ্গলবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের সেচ, বিদ্যুৎ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি হাজির ছিলেন আট জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং বিএসএফ, এসএসবি ও এনডিআরএফ-এর প্রতিনিধিরা ৷
এ দিনের বৈঠকে শুধু আপৎকালীন পরিস্থিতি নয়, বরং উত্তরবঙ্গের নদীকেন্দ্রিক ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ জনপদ প্রায় প্রতিবছরই ভুটান থেকে নেমে আসা অনিয়ন্ত্রিত জলের কারণে জলমগ্ন হয় ৷ এই সমস্যা নিরসনে একটি বিশেষ 'ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন' গঠনের লক্ষ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে দ্রুত আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জলবিভাজিকার সমস্যা সমাধানে ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশাকে নিয়ে একটি সমন্বিত রিভার কমিশন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে ৷ এছাড়াও, ব্রহ্মপুত্র রিভার কমিশনে যাতে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলার যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়, তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা শুরু করবে রাজ্য সরকার ৷
পাহাড় ও সমতলের সংযোগস্থলে অবস্থিত নদীগুলির গতিপথ এবং গত বছরের দুধিয়া ও মিরিকের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে, এবার পাহাড়ে ধস-প্রবণ এলাকা এবং সমতলে নদী ভাঙন কবলিত এলাকাগুলিকে 'হটস্পট' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷
মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, মানুষের নিরাপত্তাকে প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে ৷ প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে কন্ট্রোলরুম খোলার পাশাপাশি উত্তরকন্যায় একটি প্রধান 'মাদার কন্ট্রোল রুম' সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকবে ৷ এছাড়া প্রত্যেক জেলার জেলাশাসককে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে ৷ বন্যা কবলিত বা নদী তীরবর্তী মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এবং ত্রাণ সামগ্রী আগেভাগেই মজুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাহাড়ের ক্ষেত্রে জিটিএ-এর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করার কথা বলা হয়েছে বৈঠকে ৷
এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "আমাদের সরকার দলীয় গণ্ডি পেরিয়ে সকলকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় ৷ উন্নয়ন এবং মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে রাজনীতি অপ্রাসঙ্গিক ৷ প্রতিটি জনপ্রতিনিধিই তাদের এলাকার নাড়ির স্পন্দন জানেন, তাই তাঁদের পরামর্শ আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ৷"
প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক গোলাম রব্বানি এই উপস্থিতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন, "সরকার আসবে-যাবে, কিন্তু জনগণের সেবা করাই আমাদের মূল কাজ ৷ অতীতেও আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন বিরোধীদের আমন্ত্রণ জানাতাম ৷ আজ সেই সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে ৷ বন্যা মোকাবিলায় আমরা সবাই একজোট ৷" বিধায়ক বিপ্লব মিত্রও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "এখন থেকে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নিলে বর্ষার সময় বড় বিপদ থেকে উত্তরবঙ্গকে বাঁচানো সম্ভব হবে ৷"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় মোকাবিলায় বিরোধী বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো এবং তাঁদের এই সক্রিয় অংশগ্রহণ এক ইতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিল ৷ মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর নিশীথ প্রামাণিকের এই প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকটি সমন্বিত উন্নয়নের পথে একটি ইতিবাচক মাইলফলক হয়ে রইল ৷