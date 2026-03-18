বহরমপুুরে প্রচার শুরু বিজেপি-তৃণমূল প্রার্থীর, সম্ভাব্য ত্রিমুখী লড়াইয়ে কংগ্রেসের তাস অধীর !

বহরমপুুরে প্রচার শুরু বিজেপি-তৃণমূল প্রার্থীর, সম্ভাব্য ত্রিমুখী লড়াইয়ে কংগ্রেসের তাস অধীর !
সম্ভাব্য ত্রিমুখী লড়াইয়ে অধীর চৌধুরী কংগ্রেসের প্রার্থী হলে পরিসংখ্যানের নিরিখে এগিয়ে তিনিই ৷ তবে, ভোটের ময়দানে সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দেবে বিজেপি ও তৃণমূল ৷
Published : March 18, 2026 at 4:30 PM IST
বহরমপুর, 18 মার্চ: এবারের নির্বাচনে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে বহরমপুর বিধানসভা ৷ নবাবি তালুকের অন্যতম কেন্দ্র এটি ৷ যেখানে এবার লড়াইটা সম্ভবত ত্রিমুখী ৷ এখনও পর্যন্ত বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেও কংগ্রেসের প্রার্থিতালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি ৷ কিন্তু, জেলার রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বহরমপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস তাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই নির্বাচনে দাঁড় করাবে ৷ আর তিনি হলেন অধীর চৌধুরী ৷ বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের দীর্ঘসময়ের সাংসদ ছিলেন তিনি ৷
তবে, লড়াই ত্রিমুখী হোক বা চতুর্মুখী ৷ প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণা হতেই প্রচারে নেমে পড়েছে বিজেপি ও তৃণমূলের দুই প্রার্থী ৷ 2021 বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর বিধানসভা থেকে 27 হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত মৈত্র (কাঞ্চন) ৷ তাঁর উপরেই ভরসা রেখেছে পদ্মশিবির ৷ এবারেও তিনিই প্রার্থী হয়েছেন ৷ দ্বিতীয়বার প্রার্থিপদ পেয়ে সুব্রত মৈত্রের বক্তব্য, "বহরমপুর বিধানসভা বিজেপির ছিল, আছে ও থাকবে ৷ এখানকার মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন ৷ আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও রাজ্য নেতৃত্ব যে দায়িত্বভার দিয়েছে, তা সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করব ৷"
বুধবার সকালে বহরমপুরে হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার কাজ শুরু করেন সুব্রত মৈত্র ৷ দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দেওয়াল লিখন করলেন ৷ সেই সঙ্গে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বিজেপির উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরলেন বহরমপুরের বিদায়ী বিধায়ক ৷
অন্যদিকে মঙ্গলবার প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণার পর, বুধবার সকালে প্রচারে নামলেন তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি আবার বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যানও ৷ গত নির্বাচনেও তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন নাড়ুগোপাল ৷ তবে, বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন ৷ তারপর পুরসভা নির্বাচনে জিতে চেয়ারম্যান হন ৷ দ্বিতীয়বারেও তাঁর উপরেই ভরসা রেখেছে ঘাসফুল শিবির ৷
এ নিয়ে নাড়ুগোপাল বলেন, "আমি বিগত নির্বাচনে মানুষের আস্থা জিততে পারিনি ৷ তবে, পুরসভা ভোটে জিতে মানুষের হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি ৷ মন দিয়ে বহরমপুরের মানুষের সেবা করেছি ৷ আশা করছি, এবার মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে জয়ী করবেন ৷ তাঁরা আমাকে এবার হয়তো বিধানসভায় যাওয়ার যোগ্য মনে করবেন ৷"
জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, "বহরমপুরে কংগ্রেসই জিতবে ৷ এখানে মানুষ বরাবর কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে ৷ এবারও কংগ্রেসকে সমর্থন করবে ৷"
উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুরে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র 89 হাজার 340 ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন ৷ তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন 62 হাজার 428 ভোট ৷ কংগ্রেসের প্রার্থী তথা প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তী পেয়েছিলেন 46 হাজার 994 ভোট ৷
তবে, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে এই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে ৷ লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান ৷ তিনি লোকসভায় বিপুল ভোটে জয়ী হলেও, বহরমপুর বিধানসভায় কংগ্রেস ব্যাপক লিড পেয়েছিল ৷ কংগ্রেস প্রার্থী বহরমপুর বিধানসভায় 83 হাজার 401 ভোট পেয়েছিলেন ৷ বিজেপির চিকিৎসক প্রার্থী নির্মল সাহা পেয়েছিলেন 76 হাজার 474 ভোট ৷ অপরদিকে, তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ইউসুফ পাঠান বহরমপুর বিধানসভা থেকে মাত্র 46 হাজার 994 ভোট পেয়েছিলেন ৷
উল্লেখ্য, বহরমপুরে এক ধাক্কায় তৃণমূলের 15 হাজার 494 ভোট কমে যায় ৷ বিধানসভার নিরিখে লোকসভায় বিজেপির 8 হাজার 727 ভোট কমেছিল ৷ সেখানে কংগ্রেসের ভোট বৃদ্ধি পায় 43 হাজার 234টি ৷ ফলে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র অধীর চৌধুরীকে খালি হাতে ফেরালেও, তিনি বিধানসভায় প্রার্থী হলে, লড়াইটা জোরদার হবে বলে মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল ৷ তাই এই কেন্দ্রে শেষ হাসি কে হাসবেন, রাজনৈতিক মহলে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷